Lebensgier, Arbeitswut, Exzesse, Skandale – all das verbindet man mit Rainer Werner Fassbinder, der 1982, zehn Tage nach seinem 36. Geburtstag, in seiner Wohnung in München-Schwabing starb, weil der krude Cocktail aus Tabletten, Nikotin, Alkohol und exzessivem Arbeitsstil das Herz des Enfant Terribles fatal überfordert hatte. Seine Filme und Theaterstücke, die einst im westdeutschen Feuilleton rauf und runter durchdekliniert wurden, sind 38 Jahre nach seinem Tod mehr oder weniger vergessen, große Massen an Publikum lockten sie ohnehin nie hinterm Ofen hervor. Das Schauspiel „Der Müll, die Stadt und der Tod“ um einen jüdischen Immobilienspekulanten landete gar mehr oder minder im Giftschrank. Vorwurf: (Angeblicher) Antisemitismus. Geblieben ist der Mythos.

Kein Blut, keine Katze

Nun hat sich die Compagnie Cie. Freaks und Fremde des Fassbinder-Stücks „Blut am Hals der Katze“ angenommen, Sabine Köhlers und Heiki Ikkolas Adaption des Werks ist im Societaetstheater zu sehen. An sich fließt in dem Stück weder Blut, noch kommt eine Katze vor. Geschildert wird – in mannigfachen Konstellation – wonach Menschen (halt so) streben: Die einen trachten nach maximalem finanziellen Gewinn, die anderen wären schon froh, wenn es finanziell zu mehr reichen würde als lediglich zum Überleben. Wieder andere gelüstet es nach der schnellen Nummer, während andere die aufrichtige, anhaltende Liebe ersehnen. Der/die eine hat Angst vorm Älterwerden, der/die andere fragt sich, ob der Tod vielleicht nicht das Beste wäre, alle sind sie sich immerhin der Endlichkeit des Lebens bewusst.

Gespielt wird mit acht fast mannsgroßen Puppen, mache sind mehr Torso, manche erinnern an Maschinenwesen à la Robocop. Das Spektrum an Personen reicht von der verarmten alleinerziehenden Witwe bis zur Hure, vom Spießer, der seine Frau schlägt, bei der Domina aber ganz devot ist, bis zum Macker, der offen erklärt: „Ich bin für die Arbeit nicht gemacht. Ich koche halt die Weiber ab.“ So manche Figur ist eine ziemlich bizarre Karikatur, das war schon immer das große Manko bei Fassbinder. Bei seinen Gesellschaftsstudien der alten Bundesrepublik pickte er vor allem in den 1970ern ohnehin nur heraus, was ihm mehr oder minder ins eigene hehre Weltbild passte.

Fassbinder ist mitunter topaktuell

Bezüglich der Hauptfigur des Stücks, das gleichermaßen Psychogramm wie Tragikomödie ist, hatte Fassbinder einst erklärt: „Phoebe Zeitgeist ist von einem anderem Stern auf die Erde geschickt worden, um eine Reportage über die Demokratie der Menschen zu schreiben. Phoebe Zeitgeist hat aber Schwierigkeiten, sie versteht die Sprache der Menschen nicht, obwohl sie die Worte gelernt hat.“ Nun besteht, wie schon Konfuzius erkannte, die ganze Kunst der Sprache darin, verstanden zu werden, hier verhält es sich so, dass sie die Quelle allen Missverständnisses ist. Immer wieder wiederholt diese irritierte wie erstaunte Phoebe jedenfalls einzelne Schlüsselsätze, die sie aufgeschnappt hat, Sätze wie „Die Huren reden nicht gerne“ oder „Der Kopf ist dazu da, den Wahnsinn zu entwickeln, der dich glücklich macht“. Deutlich wird mitunter, dass das Werk Fassbinders nicht vom Zahn der Zeit zernagt ist, sondern mitunter topaktuell, etwa wenn gefragt wird, woher die Unterdrückung kommt. Und es mag die Welt sich stetig medial verändern, geblieben ist, dass Worte viel anrichten können, ob nun ohne Sinn und Verstand gepostet, getwittert, gehashtagt oder instragramisiert hinausposaunt.

Das Spiel von Köhler und Ikkola mit den Puppen ist großartig, stimmig sind die Musik, das Lichtdesign, viele Szenen ziehen nicht zuletzt ob ihrer bemerkenswerten Atmosphäre nachhaltig in den Bann. Alle Register werden gezogen, um zu verblüffen. Wo eben noch eine Prostituierte räkelnd ihren Körper in einer rot ausgeleuchteten Box feilbot, da „schwimmt“ in der übernächsten Szene ein Fisch – eine Projektion auf die nun zugezogenen Lamellen einer Jalousie macht’s möglich.

Einmal wird auch Nietzscheanisch Anmutendes geboten, etwa wenn (einer Frau) versichert wird, das Glück liege in der Unterwerfung, getreu der Maxime „Der Mann ist alles, Du bist nichts“. Viele der Figuren sind ähnlich gestrickt wie Fassbinders bittere Tränen vergießende Figur Petra von Kant: Sie sind unfähig zu lieben, ja, auch nur höflich, wenn schon nicht freund(schaft)lich mit den Mitmenschen umzugehen. Wie so häufig bei Fassbinder sind auch in diesem Stück Beziehungen in erster Linie Machtverhältnissen geschuldet, macht übergroßes Ego eine Glückserfüllung unmöglich, ob man nun oben oder unten steht in der Gesellschaft. So gut wie alle sind der emotionalen Verwahrlosung anheim gefallen. Man könnte Mitleid mit so mancher verletzten, vom System aussortierten Seele haben, aber fast alle waren irgendwie auch ihres eigenen Unglückes Schmied.

