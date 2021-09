Dresden

Ein kurzer Prolog: Tom Quaas reist in der Rolle als freier Schauspieler am „Werkteater“ wie jeden Sonntag von Amsterdam gen Delft, um seine Mutter im Heim zu besuchen. Schick elegant, ganz in Schwarz, symbolisiert er die Lebenswelt, während im klinischen Heim als Parallelkosmos alles in Weiß oder Beige gehalten ist – einzig seine Narzissen und die rosarote Wolldecke sind Farbtupfer. Sein älterer Bruder Piet ist Facharzt in der Stadt, daher verdämmert die gemeinsame Mutter hier ihren Lebensabend. Ihre Vergangenheit in der Kleinstadt ist dank Alzheimer nur noch per Fotoalbum und in Erinnerungsfetzen, vor allem an seine erste große Rolle im Stadttheater, erhalten und wird durch sich stets wiederholende Erzählungen ergänzt, ohne sich zu verfestigen.

Eine warmherzige, aber schwierige Beziehungsschilderung

Dieser Joop, Sohn eines vermutlich zur Mutter reichlich derben Polizisten, ist durchaus international erfolgreich, wäre wohl lieber ein Mädchen geworden und kümmert sich so weit wie möglich. Nun entwickelt sich keine Missbrauchs- oder Fehlentwicklungsstory im Sinne neuer Abrechnungsmoden, sondern es bleibt eine warmherzige, aber schwierige Beziehungsschilderung im Endstadium familiärer Bande, die irgendwann all jene betrifft, die ihre Wurzeln nicht weiträumig kappen konnten oder wollten. Der Lebenslauf als eine Naturmetapher. Denn die Mutter, die sich immer wieder nach Erlösung wie nach Sina (vermutlich ihre Schwester) sehnt, glaubt nicht an Quatsch wie Gott und Himmel. Eher fällt sie irgendwann im Herbst als welkes Blatt vom Baum und wird Humus.

Regisseur Arne Retzlaff und Darsteller Tom Quaas sind erfahrene Bühnenmenschen, die sich kennen und schätzen und auch hier im Societaetstheater schon einige Sternstunden lieferten. Hier reicht ihnen eine karge Ausstattung, eine klare Struktur samt Lichtregie und ein wenig Musik zum recht simplen, aber doch schwer darzustellenden Sujet. Denn es gibt nichts an Handlung außer Bettgespräche und ein Gartenspaziergang zu zweit, bei dem klar wird: Jede Bewegung, jede Kommunikation ist noch Privileg, den anderen geht es noch schlechter – jeder Vergleich ist ein Mutmacher. Doch die Endlichkeit scheint ewig, die Zeit kommt aus dem Takt.

So gelingt Retzlaff mit reinen Theatermitteln eine eindringliche Regiearbeit, die einerseits sehr nachdenklich macht, andererseits immer warmherzig und damit für jeden anschlussfähig bleibt. Sie fußt natürlich auf der Bühnenpräsenz und Wandlungsfähigkeit von Quaas, der den Spagat schafft, seine beiden Figuren sofort per Stimme und Spiel erkennbar zu machen und dies, ohne die Alte in Ihrer Gebrechlich- und Vergesslichkeit zu karikieren oder bloßzustellen. Selbst die Stellen mit dem verdoppelten Humor der beiden Protagonisten greifen rasch ins Publikum über.

Ganz zum Schluss der bewegenden reichlichen Stunde erfolgt – wie nach dem Prolog zu erwarten – eine Auflösung im Epilog: Dichter und Darsteller sind eins. Joop Admiraals schrieb eine späte Ode an seine Mutter, mit ihren Worten, mehr Pointe sei hier nicht verraten …

Wie enden gelungener Lebensläufe?

Auch weil das Ganze weit vor der großen Seuche und deren faktischen wie (moral-)philosophischen Implikationen spielt, verweist es en passant trotz der vier Dekaden seit der Uraufführung auf einen Fakt. Die niederländischen Nachbarn haben ein wesentlich besseres Gesundheits- und Pflegesystem, wir wohl (noch) das (oder die) bessere(n) Theater. Und die Niederländer haben das Recht auf selbstbestimmtes Ableben, was der baldige deutsche Ex-Gesundheitsminister – wie man spätestens seit Schirachs „Gott“ wissen kann – bislang genauso beharrlich wie arg verfassungswidrig verweigert.

Daraus folgt die Virulenz der Aufführung und die gediegene Einordnung mitsamt Premierenhattrick ins schon recht opulente Soci-Repertoire der neuen Spielzeit. Denn eigentlich hat das gesamte Abendland keinerlei rechte Idee vom Ende gelungener Lebensläufe. Wie auch – bei der heutigen Debattenkultur? Daher kann es nicht schaden, wenn sich Sozial- und auch Kulturministerinnen (oder auch -bürgermeisterinnen) diesen Abend zu Gemüte führen. Denn hier lebt echtes Theater: starkes Spiel statt subjektivierte Performance, dafür gern mit bewegenden Zuschauergesprächen („mit Alkohol“) im Nachgang, für die Quaas selbst nach diesem fordernden Abend zur Verfügung steht. Und das trotz der intensiven Vorbereitung für seinen neuen Quadratfaust mit Uraufführung am 23. Oktober als Societaetstheater-Produktion in der Theaterruine St. Pauli.

nächste Vorstellungen: heute, 13. & 17. Oktober sowie 5. & 8. Dezember (jeweils 19.30 Uhr)

Internet: www.societaetstheater.de

Von Andreas Herrmann