Dresden

Der Sommer war für die Mannschaft des Societaetstheaters einer ohne Atemholen, ohne die oft übliche Spielpause. Außer Theater im und am eigenen Haus wurde noch der Schaubudensommer mitproduziert, der von der Scheune auf die Hauptstraße gezogen war. Und am jüngsten September-Wochenende gab es hier feinste Musik beim wunderbaren Festival „Sound of Bronkow“.

„Den Sommer durchzumachen war richtig“, lautet dennoch – oder eher demzufolge? – auch das Resümee von Heiki Ikkola, dem Geschäftsführer und künstlerischen Leiter des Theaters. Er fügt gleich noch an, dass man fast übergangslos „aus einem bewegten Kultursommer in den Theaterherbst“ hinein rutsche.

Die Schlagzahl bleibt hoch

Der jetzt vorgestellte Spielplan des Theaters, dessen alleiniger Gesellschafter die Stadt ist, beweist, dass die Schlagzahl hoch bleibt und sich auch jetzt kaum Zeit für eine Atempause einstellt. Ganz im Gegenteil plant das Haus bis zum Jahresende mit üppigen 14 Premieren, davon allein fünf schon im September. Als ob sich ein angestauter Strom endlich Bahn bricht...

Heiki Ikkola Quelle: Demian von Prittwitz

Vor allem sollen die drei Residenzcompagnien des Theaters nun endlich angemessen vorgestellt werden. Da geht zuerst die quadriga (Dresden/Berlin) an den Start und präsentiert am 17. September „Die Republik der Käfer“, wo die Größenverhältnisse auf der Welt und damit auch die Vorherrschaft des Menschen hinterfragt wird. Das deutsch-japanische Post Theater folgt am 22. September mit „Stuck in Orbit“. Eine bulgarische Kosmonautin und ein Astronaut aus dem damaligen West-Deutschland wurden vor mehr als 30 Jahren in eine Erdumlaufbahn geschickt und dort vergessen. Die Raumstation „Pace“ wird zum Ort ideologischer Kämpfe und philosophischer Auseinandersetzungen. Vollendet wird die kleine Trilogie durch Freaks und Fremde, die am 25. September neu auf Lion Feuchtwangers „Die Jüdin von Toledo“ blicken.

Los geht es am bereits 11. September mit „Die Buchhändlerin“, einer Inszenierung mit starken Dresdner Bezügen. Am 16. September folgt „All in One“, eine Tanzpremiere des Feed Your Head Collective (Mannheim) und der Dresdner JuWie Dance Company. Am 28. September schließlich wird „Du bist meine Mutter“ des Theatermachers Joop Admiral die Bretter entern, mit Tom Quaas.

Geschlossen von September bis Dezember

An anderer Front droht dagegen wieder Ungemach – im Sinne von Heimatlosigkeit. Denn für nächstes Jahr stehen im Societaetstheater „umfängliche Bauarbeiten“ an, wie Chef Ikkola vorausblickt. Ab Februar könne das Haus nur eingeschränkt bespielt werden, weil im Keller gewerkelt wird und die dortige Bühne damit wegfällt. Außerdem soll das Seitengebäude, in dem das Restaurant untergebracht ist, grundlegend erneuert werden. Und von September bis Dezember bleibt das Theater dann ganz geschlossen. 2017 gab es zuletzt einen Umbau, damals dauerte die Zwangspause länger als geplant.

Ikkola setzt nun aber für die vier letzten Monate 2022 auf Ausweichspielstätten – pro Monat immer eine andere. Fest steht bereits, dass man im Zentralwerk zu Gast sei und den September in einem Zirkuszelt spielen werde. Wo das Zelt stehen soll, ist jedoch noch offen. Diskutiert werden unter anderem der Alaunpark und ein Platz am Japanischen Palais. Über weitere drei Spielorte gibt es laut Ikkola derzeit Gespräche. Das betrifft die Villa Wigman, die Gedenkstätte Bautzner Straße und das Palais im Großen Garten.

Die Unwägbarkeiten bleiben

Die wichtigste Erkenntnis für ihn: Das Rausgehen auf die Straße war richtig. „Das Theater zu den Leuten zu tragen, ist dankbar angenommen worden.“ Vielleicht sieht er auch deshalb in der Unterwegs-Situation des Societaetstheaters 2022 schon wieder mehr Chance als Einschränkung.

Trotzdem stellte der Geschäftsführer eingangs mit Blick auf eine weiterhin dominante Pandemielage gleich voran: „Die Unwägbarkeiten bleiben.“ Und was ihm gefehlt habe im Austausch mit anderen Dresdner Theatern während der Corona-Monate, erzählt Ikkola anschließend auf Nachfrage. „Alle waren so dermaßen mit sich beschäftigt“, sagt er und schließt das Societaetstheater ausdrücklich mit ein. Wenn dann etwas geklappt habe wie der Parcours „Spookai“ des Post Theaters in seinem Haus, habe es von mancher Seite eher „ein verdächtiges Beäugen“ gegeben und die Frage: „Wieso dürft ihr das?“ Ikkola bedauert auch, dass es tabu gewesen sei, Details zu den Corona-Regelungen in Frage zu stellen. „Wir sind als Theater dazu da, in Modellen zu denken. Hier aber nicht.“

Von Torsten Klaus