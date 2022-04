Dresden

Sehr verhalten sitzen sie da auf einer Bank. Sie, in einem weißen Kleid, das ein Brautkleid sein könnte, mit einer roten Blume im hochgesteckten Haar, züchtig das Haupt geneigt. Sie ist die „Blüte von Irland“. Er, ordentlich in Sakko und braunen Schuhen, hat in stiller Größe einen Fuß vor den anderen gesetzt. Als wären sie die leibhaftige Bildwerdung höfischer Minne. Sind es Tristan und Isolde? Ja und nein.

Feinstes Kammerspiel in „Rausch“-Trilogie

Im zweiten Teil der Trilogie zum Themenkomplex Rausch, ursprünglich konzipiert von Ute Raab, die im letzten Jahr verstarb, sezieren Sophie Lüpfert und Frank Siebers in feinstem Kammerspiel im Zentralwerk das Konzept eines vermeintlichen Liebesrausches. Regie hat hier Jan Baake übernommen, der im ersten Teil, der dem Alkohol-Rausch gewidmet war, Falladas Monolog „Der Trinker“ gegeben hatte. Er lässt die tragische Liebesgeschichte von Tristan und Isolde ein Kapitel zuvor beginnen, bei Tristans Eltern, die eine vergleichbar große Liebe verband. Erzählt wird diese Vorgeschichte aus dem Off, fast in völliger Dunkelheit. Tobias Herzz Hallbauer frickelt auch hier seine fein gewobenen Klanglinien äußerst gekonnt in die Inszenierung.

Raum für komplexe Interpretationsansätze

Es ist eine nicht ganz einfach zu erzählende Geschichte. Mehrmals setzt Frank Siebers an, bis ihm endlich der Name Tristan über die Lippen kommt. Damit beginnt ein Bericht über das Schicksal der Liebenden, die Erzählung von dem Missgeschick mit dem Liebestrank. Siebers und Lüpfert scheinen dabei aber gleichzeitig die beiden Rollen zu verkörpern, wodurch Text und Spiel zwei voneinander getrennte Inhaltsebenen aufbauen, die sich wechselseitig reflektieren und sowohl der Regie als auch der Dramaturgie (Sebastian Schulze Jolles) Raum für komplexe Interpretationsansätze eröffnen.

Tristan und Isolde wissen’s besser

Gottfried von Straßburg kommt zu Wort, indem mehrere Textpassagen in Mittelhochdeutsch aus dessen Versepos eingebaut sind. Dieser leichte Verfremdungseffekt wird auch mit komischer Wirkung genutzt. Denn eins ist klar: Jeder der beiden weiß es besser als der andere. Beide kennen die Geschichte nur zu gut. Oft genug haben sie sie inzwischen durchgespielt. Experten des eigenen Lebens. Das klärt ab. Das macht sie schmallippig und ihn trocken. Man begegnet sich mit feiner Bissigkeit. Süffisante Spitzen in den kleinsten Gesten zeugen aber vom Verständnis der Tragweite menschlicher Gefühle. Und deren Begrenzungen. Wissen wir es nicht alle besser?

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis es irgendwann reicht. Bis Sophie Lüpfert irgendwann direkt inmitten des Publikums stehend anmerkt, dass Liebe so gar nicht sei. Zu verbegrifflicht sei sie. Dabei gibt’s die Liebe doch für Umme. Genau deshalb wird die Story nicht bis zum tragischen Ende durcherzählt. Das würde nur als Legitimation für Gefühle stehen, die im Fall von Tristan und Isolde ja gerade nicht aus dem Herzen kommen. Das hat mit Liebe also nichts zu tun.

Subtiles Spiel

Das Spiel beider Darsteller ist von enormer Subtilität geprägt. Jede Geste, jeder Blick ist emotional aufgeladen mit dem Wissen um die Dinge. Zwischen den Wörtern liegt das Eigentliche. Aus der Distanz heraus lässt sich den Verstrickungen dieser falschen Liebe besonders nahe kommen. Aus sicherer Entfernung können wir drüber lachen, weil es uns berührt. So will niemand lieben.

Aufführungen: 23. und 24.4., 3.5., Zentralwerk, Riesaer Straße 32

Internet: zentralwerk.de

Von Rico Stehfest