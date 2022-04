Dresden

In zwei Tagen um die Welt: Speziell nach den vergangenen Jahren ohne ausgedehnte Reisen ist das ein besonderes Erlebnis. Vor allem, weil natürlich auch in Internationalen Wettbewerben eher die Nischen und Schattenseiten gezeigt werden, die ein Besucher eines Landes nicht so ohne weiteres wahrnimmt; die Regisseurinnen und Regisseure oft schonungslose Blicke in Häuser, in Familien- und Gesellschaftsstrukturen anbieten – etwas, was Reisenden nur sehr selten gelingt.

So erfährt man im Internationalen Wettbewerb des 34. Filmfests Dresden, dass Zitronengras in Thailand nur von jungen Mädchen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, gepflanzt werden darf – ihre Periode dürfen sie allerdings in dem Moment auch nicht haben. Und über all das wird nur sehr verklausuliert und mit viel Gekicher gesprochen – selbst inmitten eines ansonsten sehr modernen Drehteams für einen Film („Lemongrass Girl“ von Pom Bunsermvicha).

Grundlegende menschliche Verhältnisse ähneln sich überall

Und im hyperkapitalistischen Singapur ist jungen Schulmädchen selbst das Rauchen von E-Zigaretten verboten. Sie werden mit der Androhung drakonischer Strafen regelrecht in eine Existenz außerhalb der Gesellschaft getrieben („Strawberry Cheeecake“ von Siyou Tan). Im zerstörten Nachkriegs-Kosovo mangelt es an allem. Aber Sportler versuchen, Tischtennis-Training auf die Beine zu stellen („Pa Vend“ von Samir Karahoda). Und in Algerien feiert sich die schwule Szene an faszinierenden Orten und mit bezwingender Lebenslust („#31# Appel Masqué“).

Noch schöner sind die immer wieder aufscheinenden Erkenntnisse, dass grundlegende menschliche Verhältnisse, Regungen, Entwicklungen sich überall auf der Welt ähneln. Wenn das junge Mädchen im mazedonischen Streifen „Cebepeh Ƞoʌ“ verzweifelt versucht, mit ihren gleichaltrigen, aber weiter entwickelten Schulkameradinnen mitzuhalten, schließlich aber im Spiel mit sehr viel jüngeren Nachbarskindern glücklich lächelt, dann ist das universell verständlich. Den Namen der Schauspielerin Antoija Belazelkoska sollte man sich übrigens merken!

Lesen Sie auch Das 34. Filmfest Dresden hat begonnen

Nicht immer, aber meist sind die kleinen Geschichten – wir haben bislang nur die kurzen Spielfilme erwähnt – filmisch und schauspielerisch interessant umgesetzt. Gut, immer mal wieder gibt es den Eindruck, jemand habe einfach nur eine Kamera draufgehalten („We won’t forget“ von Edgar Moraus und Lucas Elliot Eberl über eine maximal langweilige Party); oder mit mangelhaften Mitteln versucht, den eigenen Lieblingsfilmen nachzueifern („Inherent“ von Nicolai G. H. Johansen, der gern durch lauten Sound Horrorstimmung erzeugen würde) – zumeist aber werden die vorhandenen Ressourcen, die ja oft genug knapp sind, klug eingesetzt.

Filmische Highlights im Animationsbereich

Dabei waren die filmischen Highlights, die Streifen, die noch lange nachwirken, in diesem Jahr beim Filmfest Dresden eher im Animationsbereich zu finden; der herausragendste überhaupt sogar im dokumentarisch-experimentellen: In „Milý Tati“ der tschechisch-vietnamesischen Regisseurin Diana Cam Van Nguyen entfaltet sich ganz langsam eine komplizierte, aber auch schöne Familiengeschichte, indem Fotos, Zeichnungen und reale Schauspieler ganz organisch miteinander interagieren. Da entsteht ein kleines Drama und verliert auch wieder ein Teil seines Schreckens, alles zugleich sehr künstlerisch und doch realistisch nachvollziehbar – eine ganze Welt in 12.46.

Im Vergleich dazu ist „Sierra“ des Esten Sander Joon, der mit gefundenem Animationsmaterial seines Vaters arbeitete, um seine Geschichte um einen von Autorennen besessenen Mann und seinen Sohn zu erzählen, fast genauso britisch-witzig wie „Affairs of the Art“ der bekannten BAFTA- und Emmy-Gewinnerin Joanna Quinn über eine ganze Familie von Besessenen.

Aus dem Kurzfilm "Affairs of the Art" der Direktorin Joanna Quinn Quelle: Filmfest Dresden

„Bestia“ des Chilenen Hugo Covarrubias war zu Recht für einen Oscar nomiert. Der unglaublich aufwändig animierte Film über eine Handlangerin der Militärdiktatur sorgt beim Schauen für einen Kloß im Hals.

Auch der Kurzfilm kann zu lang sein

Einige generelle Beobachtungen: Die richtig kurzen Filme, diejenigen, die es schaffen, in ein bis drei Minuten eine Geschichte zu erzählen, sind verschwunden. Ähnlich wie im Langfilm – wo ja auch die grenzenlose Verfügbarkeit von Material dafür gesorgt hat, dass kaum noch jemand die schönen, klassischen 90 Minuten abliefert, sondern Filme von drei Stunden keine Seltenheit sind – gibt es sogar im Kurzfilm Redundanzen. Da waren durchaus Streifen dabei, die um zwei, drei, oder auch acht Minuten eingekürzt hätten werden können – und dadurch gewonnen hätten.

34. Filmfest Dresden Das 34. Filmfest Dresden läuft noch bis Sonntag und zeigt im Rahmen des Wettbewerbs Kurzfilme in der Schauburg, im Thalia, dem Programmkino Ost und weiteren Dresdner Spielstätten sowie beim kostenlosen Open Air auf dem Neumarkt. Preisverleihung: Samstag, 9.4. ab 20 Uhr in der Schauburg

Dann die Frage, wie einfach man es sich mit Hommagen machen darf. Wer ernsthaft überrascht war über die Gesprächsinhalte der beiden Männer in „Nicht die brasilianischen Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie leben.“ (Bezug: Rosa von Praunheims 1971 bahnbrechender Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“) hat wohl sein Leben bislang in einer Blase verbracht. Inhaltlich wird da nichts wirklich Neues gesagt, stilistisch einfach nur kopiert.

Und schließlich noch eine Würdigung des Moderators Vincent Förster, der – da er selbst der Sichtungskommission angehörte – stets noch sinnvolle Informationen vor den Programmen lieferte und dessen Interaktion sowohl mit dem Publikum als auch mit den (dank Corona noch immer wenigen) anwesenden Filmmenschen wohltuend professionell und unterhaltsam war.

Internet: filmfest-dresden.de

Von Beate Baum