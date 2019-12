Powerlady Suzi Quatro im Dresdner Kulturpalast

Dresden

Da wird gar nicht lang drumrum geredet. „Ich wurde geboren am 3. Juni 1950“, erzählt Suzi Quatro, als sie nach der Pause mit „Macho Man“ von ihrem jüngsten Album den Saal mal kurzerhand wieder in Stimmung gebracht hat. „Ich bin 69 Jahre alt.“ Dann wippt der linke Fuß, dann brummt der Bass, dann kommt die Band, und zurück geht’s mit „She’s in love with you“ ins Jahr 1979.

Gut anderthalb Stunden vorher beginnt sie ihr Konzert mit „The wild one“ von 1974, und es ist natürlich ein passender Auftakt im Kulturpalast. Der ist ausverkauft bis auf den letzten Platz – bis auf den letzten Platz, der bei einem Rockkonzert genutzt werden kann. Der Bereich hinter der Bühne ist mit schwerem Vorhang abgehängt, die Lautsprecherbatterien blasen nach vorne, und wer extrem seitlich sitzt kommt, für den könnte der Klang gern etwas klarer, der Sound etwas transparenter sein.

Die Jeans sitzt so eng wie früher die Lederkluft

Aber Suzi Quatro und ihr Bass legen so los an der Spitze einer sechsköpfigen Band, dass von der ersten Sekunde an begeistertes Klatschen sie trägt. Das Publikum ist größtenteils eher im etwas gesetzteren Alter, man sitzt ja, hat sich aber auch ein bisschen schicker gemacht für die Rockband im Kulturpalast. Und bei Suzi Quatro sitzt die hautenge Jeans mindestens ebenso knapp wie dereinst die legendäre Lederkluft.

Suzi Quatro bei ihrem Auftritt in Dresden. Quelle: Dietrich Flechtner

Munter wuselt sie über die Bühne, animiert zum Mitmachen (“Don’t be shy!“ – „Nicht so schüchtern!) und springt wieder durch die Zeiten zu „Mama’s boy“ und „Stumblin’ in“ – damals 1978 mit Chris Norman, jetzt muss Gitarrist Tim Smith als Co-Sänger herhalten. Der hat auch ein paar Songs später noch mal richtig zu tun, als die Band sich an Neil Youngs unverwüstlichem „Rockin’ in the free world“ abarbeitet.

Spaß an der Bühnenrampe

Zwischendurch gibt es eigenes Hitfutter: „48 Crash“ – da kommt Jubel auf. Und mit dem rasanten „Slow down“ darf auch mal wieder richtig gerockt werden. Suzi Quatro ist in ihrem Element. Kraftvoll die Stimme, manchmal ein Schrei wie (fast) dereinst von Joe Cocker, unbändig die Energie, unbändig der Spaß an der Bühnenrampe. Und sie scheint mit zunehmender Spieldauer immer frischer zu werden. Da vergisst so mancher, der eben noch „Das ist unsere Jugend!“ rief, nicht nur sein Alter, sondern auch das der Rocklady da vorne.

Die kommt nach der Pause dann tatsächlich in schwarzem Leder. Und legt gleich wieder los. Nun ist es mal Zeit, die Band mit kleinen Soli vorzustellen. Dann das Finale. Suzi steigt zum Schlagzeuger an die Drums und das Vorspiel beginnt zum Früh-Stück „Can the Can“. Da lässt jeder im Saal den Sitzplatz hinter sich. Und Suzi ist immer noch bei Puste. „Devil Gate Drive“ folgt, und – wie passend – Rod Stewarts „Sweet little Rock ’n’ Roller“.

Rock ’n’ Roll is here to stay

Schluss? Nein, die zwei Zugaben sind ruhiger, darunter auch die Ballade „Heart on the Line“ vom jüngsten Album. Also ein besinnlicher Abschied in die kalte Nacht... Und wieder nein, noch einmal kommt die Band zurück und belegt mit Wucht: „Rock ’n’ Roll is here to stay“. So soll es sein.

Als das Saallicht anspringt, hört man einen letzten, einsamen Ruf: „Zugabe!“ Die gibt es schon am 18. Dezember, ein Zusatzkonzert am selben Ort. Oder für weniger spontane Freunde des Rocks der 70er am 10. Mai 2021. Dann wird Suzi Quatro fast 71 sein. Ist aber wohl egal.

Von Bernd Hempelmann