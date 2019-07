Dresden

Sich in der Empfangshalle des Deutschen Hygiene-Museums Dresden die Haare stylen lassen, fast nackte Tänzer im Albertinum bewundern oder sich in der Skulpturenhalle selbst als Porträtzeichner ausprobieren – das alles und noch viel mehr gab es bei der diesjährigen Museumsnacht in Dresden zu erleben.

Über 50 verschiedene Ausstellungsorte hatten am Samstag ihre Türen von 18 bis 1 Uhr geöffnet. Mehr als 100 verschiedene Veranstaltungen standen auf dem Programm. Neben den klassischen Führungen lockten auch selten gezeigte Exponate, Musik und Tanz, kulinarische Vergnügen und allerhand Mitmach-Angebote für Jung und Alt.

Die nächste Museumsnacht findet am 4. Juli 2020 statt.

