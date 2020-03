So präsentiert sich Dresdens Kultur in Corona-Zeiten online – oder auch nicht

Dresden

Das Live-Erlebnis eines Museums- oder Theaterbesuches sowie eines Konzertes wird noch eine geraume Weile unmöglich bleiben. Umso wichtiger sind in diesen Pandemie-Tagen die Online-Angebote der fürs Publikum geschlossenen Kultureinrichtungen. Deshalb folgt an dieser Stelle ein Blick auf die entsprechenden Offerten von Dresdner Institutionen, die sich durchaus in ihrer Intensität unterscheiden. Vorausgeschickt sei, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.

Blicken wir zuerst auf die großen Player. Die Semperoper ist auf Kanälen wie Twitter und Instagram noch dominiert von der Meldung der Kartenrückgabe. Auf YouTube gibt es immerhin recht aktuell Trailer und Making-of-Videos zu Offenbachs „Die Großherzogin von Gerolstein“.

Letztere finden sich auch bei Facebook, wo schließlich noch die Premiere „Wie werde ich reich und glücklich?“ am 5. April in Semper Zwei ganz normal beworben wird. Erst auf der Webseite der Semperoper stellt der Nutzer fest, dass diese Premiere ausfällt.

Die Sächsische Staatskapelle gibt sich dagegen recht zurückhaltend in den sozialen Medien, um das offensichtliche Dilemma wohlwollend zu umschreiben. Der letzte Eintrag des Facebook-Auftritts datiert vom 12. März, als die Osterfestspiele Salzburg abgesagt wurden. Die Webseite enthält keine Präsentation von Konzertmitschnitten oder andere aktuelle Appetithäppchen. Apropos aktuell: Die jüngsten Videos im YouTube-Kanal der Staatskapelle sind sechs (!) Jahre alt.

Das Staatsschauspiel Dresden ist dagegen deutlich reger, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter zeigt sich fast Tagesaktualität, die Verbundenheit mit kommunalen Initiativen ist gleichfalls ausgeprägt (da machen Oper und Staatskapelle gar keine Figur). Auf der Webseite locken Videoeinspieler (anhand der vorgetragenen Texte dürfen die dazugehörigen Stücke geraten werden), via Soundcloud sind ein Bürgerbühnen-Podcast, die Dresdner Reden oder auch eine Einführung zu „Mutter Courage und ihre Kinder“ mit Dramaturgin Katrin Schmitz und Schauspielerin Ursula Werner nachzuhören. Einziger Wermutstropfen: Die längst abgesagte Premiere „Macbeth“ (27. März) wird auf Facebook immer noch beworben.

Die Dresdner Philharmonie hat immerhin ein Brett im Angebot. Online findet sich ein Anderthalb-Stunden-Konzert, das unter anderem Tschaikowskis Sinfonie Nr. 6 h-Moll „Pathétique“ beinhaltet, mit Artist in Residence Anna Vinnitskaya und Dirigent Marek Janowski. Auch auf Facebook können kurze Einspieler mit Vinnitskayas Musik aus jüngerer Vergangenheit aufgerufen werden.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben zuallererst mehrere Online-Panoramarundgänge in petto, von Albertinum bis Porzellansammlung. Außerdem lädt der Museumsverbund jeden Dienstag um 12 Uhr zu einem Live-Walk durch eines seiner Museen auf YouTube ein.

Noch besser sieht es beim Hygiene-Museum aus. Facebook und Twitter werden geradezu vorbildlich genutzt, um über Vergangenes für Zukünftiges zu werben – am eindrücklichsten vielleicht mit einem Rückgriff auf die Ausstellung zum Thema „Glück“ 2008 und einem Videolink zu einem Song der Band Erdmöbel, der genau jener Schau gewidmet war.

Dazu kommt auf der Webseite des Museums ein ordentliches Mediathek-Angebot zu vergangenen Veranstaltungen und Ausstellungen.

Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau macht ebenfalls umfangreich online mobil. Auf der Webseite gibt es Mitschnitte, Interviews und Kurzfilme aus den Genres Musik, Tanz und Performance. Das beweist auch die These, dass Musik und darstellende Künste im Netz meist griffiger präsentiert werden als die bildende Kunst.

Das Theater Junge Generation bespielt regelmäßig unter dem Hashtag #tjgistfürdichda seinen Facebook- und Instagram-Kanal. Dabei werden beispielsweise Puppen animiert oder Szenen aus Inszenierungen nachgespielt. Sogar private Einblicke in das Leben der Künstler sind möglich.

Die Staatsoperette wiederum hat alles unter den Slogan „Reingehört!” gestellt. In den sozialen Medien werden kleine musikalische Beiträge und Mini-Konzerte präsentiert. Außerdem gibt es Blicke hinter die Kulissen oder Stückeinführungen.

Das Verkehrsmuseum berichtet in loser Folge in Videoclips aus dem geschlossenen Haus, via Facebook und auf dem YouTube-Kanal des Museums. Die Museen der Stadt Dresden fallen dagegen leider ab. Es gibt auf der Webseite lediglich einen Hinweis auf die Sammlungen online (www.dresden-collection-online.de).

Immer klarer schält sich aber generell heraus, dass all diese Bemühungen dennoch nicht mehr sind als ein Brückenschlag über ein Tal, dessen Weite noch keiner bestimmen kann. Kultur lebt vom Live-Erlebnis. Ein Satz, der in diesen Tagen Axiom wird.

Jörg Heiser von der Universität der Künste Berlin hatte außerdem noch vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk Kultur moniert, dass die digitalen Angebote der Museen und Galerien de facto „in den meisten Fällen nichts anderes als eine Diashow“ seien. Er schlug vor, den Künstlern, Kunstkritikern oder Kunstwissenschaftlern lieber Aufträge zu geben, fundierte Audio- und Videobeiträge zu produzieren zu bestimmten Kunstwerken, Künstlern oder Genres. Die könnten dann wiederum per Crowdfunding unters Volk, sprich ins Netz gebracht werden. Ein mehr als charmanter Gedanke, weil er auch den gerade extrem gebeutelten Freiberuflern etwas helfen könnte.

Von Torsten Klaus