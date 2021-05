So planen die Filmnächte Dresden für 2021

Dresden

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Heißt es. Allerdings fallen viele Feste derzeit aus. Geimpfte der Generation Ü60 und Genese können noch so sehr mit Ausweisen und Attesten wedeln, für viele Veranstalter rentieren sich Konzerte und sonstige Festivals nur ab einer bestimmten Zuschauerzahl.

Wie die Agentur Aust mitteilte, werden deshalb sowohl das Konzert der Gruppe Silbermond als auch der Auftritt von Mark Forster bei den Filmnächten am Elbufer aufs kommende Jahr verlegt. Die Openairs von Silbermond, geplant für den 13. und 14. August diesen Jahres, gehen nun erst am 12. und 13. August 2022 über die Bühne, wer Mark Forster am 22. Juli lauschen wollte, muss nun mit dem neuen Termin am 15. Juli 2022 vorlieb nehmen.

Auftakt am 1. Juli

Die gute Nachricht: Die Filmnächte am Elbufer, die dieses Jahr immerhin ihr 30-jähriges Jubiläum haben, finden immerhin statt. Saisonauftakt ist – so jedenfalls der Plan – am 1. Juli, zu Ende ist die Sause am 5. September 2021. Für alle diejenigen, die nicht so gut im Schnellrechnen sind, sei hiermit mitgeteilt, dass es auf 66 Veranstaltungstage – und damit sechs Tage mehr als im Vorjahr – mit laut Ankündigung „großen Filmen und tollen Künstlern“ hinausläuft. Das genaue Filmprogramm wird gerade hinter den Kulissen zusammengestellt, gesetzt ist auf alle Fälle „Dirty Dancing“ – der Film „über die größte Kino-Sommerliebe des 20. Jahrhunderts“.

Live sind u.a. folgende Künstler mit von der Partie: Anna Mateur (4. 7.), Helge Schneider (16. 7.), Joey Kelly (19. 8.). Aber auch der als Bergsteiger zu Ruhm und Ehren gekommene Reinhold Messner gibt sich auf der Bühne am Elbufer die Ehre (5. 8.). Zudem ist einmal mehr das beliebte Format „Comedy Slam Royal“ gesetzt (29.7.). Weitere Gastspiele sind in Planung, die Konzertveranstalter sind laut Mitteilung „in der Abstimmung mit den zuständigen Behörden“.

Im vergangenen Jahr ließ das abgesegnete Hygiene-Konzept 999 Besucher pro Veranstaltung zu, was dann ab 1. Juli gilt, wenn die Filmnächte am Elbufer beginnen, wird sich erweisen.

Von Christian Ruf