So kam Vermeers „Brieflesendes Mädchen“ 1742 nach Dresden

Dresden

„Warum einen Vermeer kaufen, wenn man einen Metsu haben kann?“ Mit diesen Worten ließ König Ludwig XVI. von Frankreich einst einen Händler abweisen, der ihm Vermeers „Geografen“ und „Astronomen“ anbot.

Nein, Gemälde Vermeers waren zeitweise nicht gerade ein Hit auf dem Kunstmarkt. Im 17. und 18. Jahrhundert sollen Händler gar Gemälde von Vermeer als (Werke Gabriel) „Metsus“ ausgegeben haben, um einen besseren Preis zu erzielen. Von dieser Rangfolge kann nun keine Rede mehr sein, deshalb schätzt sich Dresden ja auch glücklich, dass in der Galerie Alte Meister gleich zwei „Vermeers“ hängen und derzeit im Rahmen der „einfallsreich“ betitelten Sonderausstellung „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“ sogar noch acht mehr.

Vermeer war kein Vielmaler

Nicht ganz ein Drittel des weltweiten Vermeer-Gesamtbestandes ist bis 2. Januar 2022 auf engstem Raum versammelt. So etwas ist natürlich ein Generationen-Ereignis. Vermeer war eben kein Vielmaler – anders als später Jean-Baptiste Camille Corot, von dem es schon mal hieß, er habe dreitausend Bilder gemalt, von denen zehntausend in Amerika zu finden seien.

Als Polens König August III., der in Reihe der sächsischen Kurfürsten als Friedrich August II. gelistet ist und darüber hinaus auch Großfürst von Litauen war, anno 1742 aus der Sammlung Carignan Vermeers Gemälde „Brieflesendes Mädchen“ ankaufte, bewunderte man es als ein Werk Rembrandts, wie Uta Neidthardt und Stephan Koja in ihren lesenswerten Beiträgen zum Katalogband (Sandstein Verlag, 264 Seiten, 252 farbige Abb., 48 Euro) zur Ausstellung festhalten. „Unter den Gemälden, die Ihre Exzellenz erhalten wird, befindet sich eines von Rembrandt, das ein lesendes Mädchen gegenüber einem Fenster darstellt“, schrieb Samuel de Brais an den Premierminister von Sachsen, Graf Heinrich von Brühl, der die Kunstankäufe für den König koordinierte.

Der vermeintliche Rembrandt hin in den Privatgemächern Augusts

De Brais wirkte als Sekretär der sächsisch-polnischen Gesandtschaft in Paris. Zu seinen Aufgaben gehörte auch – so wie dies bei allen Diplomaten des Doppelagenten, pardon, Doppelregenten (Friedrich) August der Fall war – sich nach geeigneten erwerbbaren Kunstwerken für die Dresdner Sammlung umzuschauen. Denn eine repräsentative Kunstsammlung zu haben, verlangten einfach das höfisch-absolutistische Selbstverständnis und das Geltungsbedürfnis als zivilisierte, kunstliebende Autorität. Ein ganz wichtiger Mann in Frankreichs Hauptstadt für August III. war Karl Heinrich von Hoym, der beste Beziehungen zur Pariser Elite der Régence-Zeit unterhielt.

König August III. war jedenfalls von dem vermeintlichen Rembrandt derart angetan, dass er ihn in sein „Kabinett“ in den Privatgemächern des Dresdner Residenzschlosses hängen ließ, wo er überwiegend flämisch-holländische Genrebilder versammelte, schätzte er doch Bildwerke nicht zuletzt ihres dekorativen Charakters wegen. Das „Brieflesende Mädchen“ war übrigens mehr oder minder eine Art „Beifang“, okay Zugabe, „par dessus le marché“, also außerhalb des eigentlichen Geschäfts, nämlich dem Ankauf eines Konvoluts von 30 Gemälden aus der bereits genannten Pariser Sammlung Carignan.

Der König als erfahrener Kunstkenner

August III. war, das muss festgehalten werden, als Sammler kein Dilettant, sondern ein wirklicher Kunstkenner, der einen Blick für exquisite Bilder hatte, mit denen er seine Sammlung abrunden konnte. Er nahm „an den Ankäufen selbst regen Anteil“ und ließ sich „vor Beginn von Auktionen den Katalog schicken und machte sich am Rand Notizen zu den Werken, die ihn interessierten“, schreibt Uta Neidthardt. Sie hält auch fest, dass August III. ein riesiges Ankaufsprogramm initiierte und wiederholt ganze Sammlungskonvolute erwerben ließ. 1741 beispielsweise 268 Gemälde aus der Sammlung des Grafen Wallenstein in Dux, fünf Jahre später 100 der bedeutendsten Renaissance-Gemälde aus der berühmten Sammlung des Herzogs Francesco III. d’Este in Modena oder 1749 dann 69 Bilder aus der Kaiserlichen Galerie in Prag.

Die Steuerung dieser immensen Ankaufstätigkeit im Ausland lag ab 1738 in den Händen Brühls (dem auch die Leitung der königlichen Kunstsammlungen oblag), bei seinem Sekretär Carl Heinrich von Heineken sowie den Galerieinspektoren Pietro Guarienti und Johann Gottfried Riedel. Sie hatten ein Netzwerk von Kunsthändlern und Agenten in ganz Europa aufgebaut, um Werke anzukaufen. Die Agenten trafen eine Vorauswahl der erwerbbaren Werke und mussten per Korrespondenz regelmäßig Rücksprache halten. Zudem waren sie verpflichtet, zur Beurteilung lokale Experten – meist Maler oder Restauratoren – hinzuzuziehen.

Die Angebote wurden im Anschluss in Dresden geprüft, und entsprechende Entscheidungen über Ankäufe getroffen. So auch im Fall der Sammlung, die Victor Amadeus von Savoyen, Prinz von Carignan gehörte, der zuvor die Gemälde von seiner Schwiegermutter Jeanne Baptiste d’Albert, Comtesse de Verrue (1670 –1736) geerbt hatte, die eine wichtige Pariser Sammlerin war und bevorzugt flämische und holländische Bilder ihr Eigen nannte.

Insofern war das Interesse groß, als bekannt wurde, dass der Prinz gestorben war und die Sammlung verkauft werden sollte. August III. selbst betraute De Brais mit den Ankaufsverhandlungen und machte ihn zum „Agent du Roi“. Dieser ließ sich bei der Auswahl der Stücke von keinem geringeren als dem premier peintre des französischen Königs, dem Hofmaler Hyacinthe Rigaud und von dem in Paris tätigen flämischen Maler und Restaurator Jean-Baptiste Slodtz beraten.

Was eine gute Idee war, denn der französische Kunstschriftsteller Dezallier d’ Argenville hielt letztlich fest: „Wenn jemand von Stande sich vorgenommen hatte, ein Gemäldekabinet anzulegen, so trug man gemeiniglich Rigaud die Besorgung auf: und bey seiner großen Kenntnis der Schulen und verschiedenen Meister, bey seiner bekannten Redlichkeit hatte man nie Ursache, sich die Wahl gereuen zu lassen.“

Manche Stücke waren Fälschungen

Wie auch immer: Da der Prinz von Carignan seine Sammlung zur Begleichung von Schulden an den Pariser Kunsthändler Noël Araignon verpfändet hatte, konnte dieser zunächst dem französischen und im Anschluss dem polnischen König die besten Stücke anbieten, bevor sie auf Druck der Familie des Prinzen zur Auktion gebracht werden sollten.

De Brais entschloss sich zum Ankauf von 30 Gemälden für die Dresdner Sammlung, zu denen nach erfolgreichem Abschluss des Geschäfts noch das Brieflesende Mädchen hinzukam. Stolz schrieb er Sachsens kunstsinnigem Premierminister Brühl: „Was für den König erworben wurde, gehört zum Schönsten und Reinsten“. Das traf allerdings denn doch nicht auf alle Werke zu – manche der Stücke stellten sich später nicht als Originale heraus. Und es war auch lange nicht bekannt, dass man statt eines Rembrandts einen Vermeer hatte.

Von Christian Ruf