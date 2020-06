So halten Dresdner Clubs den Kulturbetrieb in Coronazeiten am Laufen

Dresden

Die Plattenteller drehen sich. Der Bass dröhnt aus den Boxen und bringt die Luft zum Vibrieren. Routiniert mischt der DJ seine Songs, die Lieder gehen nahtlos ineinander über. Normalerweise erntet er in solchen Momenten Beifall von den tanzenden Clubbesuchern. Doch in Zeiten von Corona muss das Publikum zu Hause bleiben, der DJ in einer leeren Spielstätte performen. Seinen Auftritt können Interessierte trotzdem verfolgen – live im Internet.

Bereits Mitte März begann das Klubnetz Dresden mit regelmäßigen Streaming-Sessions. Der Zusammenschluss aus 13 lokalen Spielstätten versteht sich als Interessensvertretung, gemeinsames Sprachrohr – und sendete rund einen Monat lang beinahe täglich Musik von Dresdner DJs in die heimischen Wohnzimmer. Das Repertoire reichte von Punk über Hip-Hop bis Techno.

Von der Hand in die Party in den Mund

„Das war eigentlich eine ganz spontane Idee“, sagt Pierre Tannert. Der 35-Jährige ist einer der Vorstände im Klubnetz und brachte das Streaming-Angebot gemeinsam mit dem Dresdner Internetradio Radioaktiv ins Rollen. Die Organisation des ersten Streams war mitunter recht chaotisch: „Ich habe wahllos befreundete Musiker angeschrieben“, erzählt der Dresdner. Die Ersten, die sich meldeten, durften performen. „Zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht angedacht, daraus eine Serie zu machen.“

Ursprünglich entstand die Idee aus der Not heraus. Viele Clubbetreiber waren unter den ersten, die wegen der Coronapandemie nicht mehr wirtschaften durften – und gehören wahrscheinlich zu den letzten, die ihr Geschäft wieder gewinnbringend aufnehmen können. „Wir werden noch eine Ewigkeit den Mindestabstand einhalten müssen und mit Mundschutz arbeiten“, erläutert der 35-Jährige. Das ermögliche vielleicht Konzerte, Lesungen oder Diskussionsrunden – wohlgemerkt mit wesentlich weniger Leuten. „Aber Parties im Club gehen auf keinen Fall.“

Das Klubnetz Dresden mit den drei Vorständen Felix Buchta, Pierre Tannert und Stephan Tautz (v.l.n.) setzt sich für die Förderung und den Ausbau von Club- und Livemusikspielstätten ein. Quelle: Roberto Krebs

Demzufolge sind viele Akteure mit Existenzängsten konfrontiert. „Ein Club hat kaum Rücklagen. Unsere Mitglieder leben im Großen und Ganzen von der Hand in die Party in den Mund“, erklärt Tannert. Die größte Belastung sei die monatliche Miete, die jeder Betreiber trotz geschlossener Türen stemmen müsse. „Da unterscheidet sich kein Club vom anderen.“

Sechs Leute und rund 1 700 Arbeitsstunden

Zwar gab es staatliche Hilfen, doch die können die massiven Verluste nicht wirklich auffangen. „Einige unserer Mitglieder beantragten die 1 000 Euro Soforthilfe von der Stadt sowie die 9 000 Euro von der Sächsischen Aufbaubank“, sagt der 35-Jährige. Doch auf Dauer reiche das nicht. Deshalb entschloss sich das Klubnetz, eigenständig in der Krise ums Überleben zu kämpfen.

„Wir haben im ersten Schritt eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, die in einer erfolgreichen Start-Next-Kampagne gipfelte.“ Bis Ende April konnte das Klubnetz nach eigenen Angaben über 70 000 Euro sammeln. Um den Spendenaufruf zu bewerben, entstand die Idee des Streamings.

Bei der Premiere am 15. März passierte laut Tannert zweierlei: Zum einen nahmen die Initiatoren über 1 000 Euro Spenden ein. „Parallel dazu schrieben mir ein Haufen Leuten, dass sie mitmachen wollen: Es gab viele DJs, Party-Crews und Musik-Kollektive, die spielen wollten.“ Als sich dann die Groovestation am nächsten Tag bereit erklärte, die täglichen Streamings bei sich stattfinden zu lassen, verselbstständigte sich das Ganze.

Allein bis zum 19. April entstanden 21 Streams an 28 Abenden mit 121 Stunden Video- und Tonmaterial sowie 1 300 Fotos. Die komplette Organisation stemmten etwa sechs Mitarbeiter – und kostete in dem guten Monat rund 1 700 Stunden Arbeit.

Das Klubnetz präsentiert nicht nur Musik von DJs. Auch die Newcomer-Band Brendan trat im Rahmen der Streamings auf – ohne Live-Publikum. Quelle: Pierre Tannert

Starke Solidarität innerhalb der Dresdner Szene

Auch wenn das Klubnetz nicht mehr täglich sendet, gestorben ist das Streaming noch lange nicht. „Zurzeit touren wir durch die Dresdner Clubs“, sagt Tannert. Jedes Wochenende stellt sich eine andere Spielstätte mit ausgewähltem Programm vor. Das Ziel sei, dass die Dresdner nicht den Bezug zu den Clubs verlieren, in die sie sonst gegangen seien. „Zudem haben die Betreiber die Möglichkeit zu experimentieren.“ So etwa die Kochshow in der Chemiefabrik, eine Pseudodating-Show oder der erste Auftritt der Dresdner Newcomer-Band Brendan.

Die Coronazwangspause lädt zum Experimentieren ein: Die Betreiber der Chemiefabrik veranstalteten Anfang Mai eine Kochshow. Quelle: Sebastian Haupt

Bei jeder Sendung ist ein clubeigner Ton- und Lichttechniker anwesend sowie jemand von Radioaktiv, der die Streams betreut. Hinzu kommen ein Kameramann und natürlich die Künstler. Diese treten im Übrigen unbezahlt auf. „Dafür sind wir sehr dankbar, allerdings haben wir momentan auch keine andere Wahl“, erläutert der Vorstand des Klubnetz. Möglich sei dies nur durch eine starke Solidarität innerhalb der Szene. „Als kleines Dankeschön bekommen die Künstler im Nachhinein eine Audio- und Videodatei von ihrem Auftritt sowie alle Fotos, die währenddessen entstanden sind.“

Obwohl die Streamings eine gelungene Alternative in Krisenzeiten sind, den Clubbetrieb können sie auf Dauer nicht ersetzen. „Es ist nicht mal ansatzweise ein Ersatz, sondern nur ein kleines Schaufenster dessen, was es sein könnte“, findet der 35-Jährige.

Auf zielgerichtete Hilfen komme es nun an, um den Menschen nach der Coronapandemie das wirkliche Livegefühl zurückgeben zu können.

www.klubnetzdresden.de

www.startnext.com/rettet-die-dresdner-klubs

Von Felix Franke