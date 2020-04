So soll es in der Coronakrise mit Sachsens Bühnen weitergehen

Dresden

Sachsen sagt den Rest der Saison 2019/20 für Theater und Orchester wegen der Coronakrise ab. Für die staatlichen Einrichtungen gelte das bereits in Abstimmung mit den einzelnen Häusern, sagte Sachsens Kultur- und Tourismusministerin, Barbara Klepsch, am Donnerstag vor Journalisten in Dresden. „Wir empfehlen dieses Vorgehen aber auch für alle nichtstaatlichen Einrichtungen“, betonte die CDU-Politikerin, damit die jeweiligen Häuser Planungssicherheit gewinnen können. Mehrere Kulturinstitutionen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Dresden hatten den Abbruch der laufenden Spielzeit bereits beschlossen, darunter die Dresdner Philharmonie und die Staatsoperette.

Landesausstellung verschoben

Eine Entscheidung, ob und auf wann die Sächsische Landesausstellung „Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ verschoben werde, stehe noch aus. Auch dazu gibt es laut Ministerin derzeit „intensive Gespräche“. Aufgrund der Corona-Pandemie war der für den 25. April geplante Eröffnungstermin für die Zentralausstellung in Zwickau und die sechs Schauplatz-Ausstellungen in Südwestsachsen abgesagt worden.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bleiben in Sachsen bis zunächst 31. August untersagt. Ob Kulturereignisse mit weniger Publikum und in kleinerem Rahmen bereits vor diesem Zeitpunkt durchgeführt werden können wie zum Beispiel das Kammermusik Festival Moritzburg, solle, so Klepsch, „Stück für Stück“ im Rahmen eines Stufenplans entschieden werden. Sie schloss nicht aus, dass Angebote etwa im Freien ermöglicht würden. Dafür seien „individuelle Entscheidungen“ zu treffen, unter welchen Voraussetzungen und mit welcher Besucherzahl das möglich wäre. Zu konkreten Szenarien soll es in den nächsten Tagen eine Abstimmung für den Stufenplan geben, kündigte Klepsch an.

„Hilfsprogramme gut angelaufen“

Das sächsische Programm zur Soforthilfe sowie das Zuschussprogramm des Bundes seien gut im Freistaat angelaufen, bilanzierte Klepsch. Dort, wo es noch Lücken gibt, müssten diese aufgegriffen und geschlossen werden. „Für den Kulturbereich haben wir ein Unterstützungsprogramm in dieser Woche auf den Weg gebracht von knapp 10 Millionen Euro.“ Gestern angelaufen ist das Stipendienprogramm „Denkzeit“ für Künstler in Sachsen, Zuwendungen von je 2000 Euro könnten ab sofort bei der Kulturstiftung des Freistaates beantragt werden, so die Ministerin. Insgesamt 2 Millionen Euro würden für dieses laut Klepsch „bundesweit einmalige“ Arbeitsstipendium für freischaffende hauptberuflich tätige Künstler bereitgestellt. Laut Angaben von „Kreatives Sachsen“ gibt es in dem Bereich rund 10 000 Unternehmen und laut Schätzung 1500 bis 3000 Soloselbstständige, die genau mit diesem Stipendium erreicht werden sollen.

Unter „Kultur digital“ bei der Werbekampagne des Freistaats „So geht sächsisch“ ist eine digitale Plattform für sächsische Kulturschaffende und -einrichtungen geschaffen worden, um diesen eine „virtuelle Bühne“ und konkrete Verdienstmöglichkeiten zu bieten. Neben dem Künstlerhonorar, das darüber finanziert werden kann, soll es auch Geld geben, wenn notwendige Technik noch beschafft werden müsse. Dafür stünden zusätzlich 2 Millionen Euro zur Verfügung.

Unterstützung für Musikschulen

Eine weitere finanzielle Unterstützung soll laut Klepsch in den musisch-kulturellen Bereich fließen. Durch den Ausfall des Unterrichtes entstünden an den 32 geförderten Musikschulen im Freistaat und bei den zahlreichen privaten Anbietern von Musikunterricht erhebliche Verluste. Fast 40 Prozent des außerschulischen Musikunterrichts würden allein von freien und privaten Anbietern geleistet. Für die Honorarkräfte sind immense Schwierigkeiten entstanden, weil sie kaum Einnahmen erzielen können. Um das abzufedern, stelle der Freistaat insgesamt knapp 6 Millionen Euro für die Musikschulen und Musiklehrer in freier und privater Trägerschaft bereit. Parallel dazu arbeite der Freistaat an einem Schutzschirm für die Kommunen, von dem auch die Musikschulen in kommunaler Trägerschaft aufgefangen werden sollen.

Eine Auswertung der Sächsischen Aufbaubank (SAB) zum Kultur- und Kreativbereich bis zum 20. April zeige: Für Bundeszuschüsse wurden 3358 Anträge in Höhe von insgesamt 22,9 Millionen Euro gestellt, bereits 21,7 Millionen Euro seien bewilligt worden. „Noch nie war Kreativität so wichtig wie heute“, sagte Klepsch.

Von Kerstin Leiße