Skulpturen von Dietrich Klinge in Rosengarten der Dresdner Galerie Margareta Friesen

Dresden

Margarete Friesen hat 2005 begonnen, ihren Rosengarten auf der Basteistraße nahe dem Großen Garten anzulegen. Es wurden viele unterschiedliche Sorten gepflanzt, die sich nach mehr als 15 Jahren gut etabliert haben. Es ist Rosenzeit. In diesen Wochen blühen sie wieder farbenprächtig. Sie geben den lebendigen, wechselvollen, facettenreichen Raum vor, in dem die Skulpturen von Dietrich Klinge den statischen, bronzenen Gegenpol bilden.

Waren es in der Präsentation „Schwerkraft-Fliehkraft“ der Klinge-Skulpturen in Schweinfurt 2019/2020 die Gemälde des Leipziger Malers Hartwig Ebersbach, die den kraftvollen Kontrast bildeten, ist es nun die lebendige Rosen- und Pflanzenvielfalt des Gartens, mit der die „Fliehkraft“ symbolisch in Szene gesetzt wird. Vergänglichkeit trifft auf beständige Bronze.

Meditative Begegnungen

Dietrich Klinge (geb. 1954 in Heiligenstadt/Eichsfeld) hat Anfang der 1980er Jahre an der Staatlichen Akademie Stuttgart bei Herbert Baumann und Alfred Hrdlicka Bildhauerei studiert. Seitdem hat sich sein Werk stetig zu einer unverkennbaren Bildsprache weiterentwickelt, die dem Figürlichen verpflichtet ist. Im Rosengarten ist dem Besucher die meditative Begegnung mit großen Bronzefiguren und einer Reihe von Köpfen möglich. Ausgangsbasis für den Bildhauer ist die künstlerische Bearbeitung von Holz, das danach in Bronze gegossen wird. Die Figur wächst aus einem Baumstamm und endet im ausdrucksstarken Kopf.

Klinge arbeitet nach der Natur: Die brüchigen, mitunter im Verfall begriffenen alten Baumstümpfe, die er achtsam bearbeitet, immer auf der Suche nach der ihnen innewohnenden Gestalt und Form, sind die Modelle für die spätere Gussform. So bleiben in seinen Bronzen stets die vorgefundenen Baum- und Holzstrukturen erhalten, die durch eine in vielen Grüntönen changierende Patina verstärkt werden. Besonders deutlich wird das an den Köpfen mit schrundigen, teilweise abgerissenen, zerbrochenen Gesichtspartien, während die Physiognomie dabei erkennbar bleibt.

Im Fragmentarischen der Arbeiten von Dietrich Klinge bleibt der Zustand des natürlichen Zerfalls des Holzes erhalten und wird dennoch zugleich in die „ewige“ Form der Bronze gegossen. Aus diesem Widerspruch lebt Klinges Kunst. Die Schönheit, die sich auch im schnellen Verblühen der Rosen manifestiert, wird in genialer Weise in den Skulpturen festgehalten. Im Garten stehen neun Köpfe, die Büste mit dem Titel „Roes“ (ein Anagramm von Eros und Rose) und drei ganzfigurige Skulpturen. Eine davon mit dem Titel „Croce“ fordert auf besondere Weise zum Verweilen und zur Meditation im „Hortus Conclusus“ auf. In der Galerie werden in einem intimen Ausstellungsraum Kabinettstücke gezeigt: kleine ausdrucksstarke Köpfe und Hände, die ihr Gegenüber in expressiven Radierungen von A.R. Penck finden. Durch die Fenster fällt der Blick auf das flüchtige Paradies, in dem die fest auf der Erde stehenden Bronzen Ewigkeit suggerieren.

Solange die Rosen blühen. Galerie Margareta Friesen GbR, Basteistraße 3, nach Anmeldung, Tel. 0351/ 216 52 52 oder 0179 44 28 463, info@galerie-friesen.de

Von Heinz Weißflog