Skulpturen, Bilder und Glasarbeiten von Jean Kirsten sind auf Schloss Struppen zu sehen

Jede Schichtung ist Ausdehnung, Grenze und Form zugleich. Was zunächst paradox erscheint, erweist sich als Leitprinzip der Kunst Jean Kirstens, die derzeit im Schloss Struppen zu sehen ist. In den beiden sanierten Räumen des ehemaligen Ritterguts (später Soldaten-Knaben-Erziehungsanstalt, Kinderheim, SA-Gebäude und Kaserne) werden 18 Bilder und Objekte des Dresdner Künstlers von 2013 bis 2020 ausgestellt.

Kirsten (geb. 1966) studierte Malerei und Grafik an der HfBK Dresden bei Günter Horlbeck, war dann Meisterschüler von Günther Hornig, 1998 bis 2004 dessen künstlerischer Assistent. Sein Werk umfasst abstrakte Zeichen-Bilder, wandfüllende All-Over-Strukturen, dreidimensionale Gitternetzgebilde und Skulpturen.

Geometrische, organische und stilisierte Formen

Die abstrakten Arbeiten der Ausstellung sind äußerst vielfältig, gleichwohl beruhen sie alle auf einem rationalen Konzept, das sich der elementarsten künstlerischen Mittel von Linie, Fläche und Farbe bedient und trotz dieser bewussten Beschränkung die Grenzen zwischen Zwei- und Dreidimensionalität aufweicht. Den programmatischen Ausgangspunkt bildet der aus Holzstreben und schwarz-weiß gefassten Hartfaserplatten konstruierte „Tetraeder“ von 2013. Die Dreiecksflächen zeigen – deutlicher als die übrigen Exponate – Kirstens intensive Beschäftigung mit dem Notationssystem des Choreografen und Tanztheoretikers Rudolf Laban, der in den 1920er-Jahren ein Zeichensystem zur Aufzeichnung menschlicher Bewegung entwickelte.

Davon abgeleitet hat Kirsten seit 2009 ein großes Repertoire an geometrischen, organischen und stilisierten Formen geschaffen, das ihm zugleich Bezugssystem und Experimentierfeld ist, wie die Ausstellung vor Augen führt: Mal sind die Formen eng an Laban angelehnt wie im „Tetraeder“, mal erscheinen sie wie Arabesken, als schwungvolle Bögen einer im Raum erstarrten, in die Zweidimensionalität übertragenen Tanzbewegung, etwa in der „Textilen Serie“ von 2018. Dann wieder erinnern reduzierte Zeichenkaskaden kaum noch an natürliche Bewegungen, wie in den neun gedruckten, übereinander geschichteten mathematischen Rasterfeldern der „Variante zu neun Darstellungen“ von 2020.

Die abstrakten Lineaturen, Schwünge und geometrischen Raster entfalten sich nicht auf einer Bildebene, sondern werden collageartig übereinander geschichtet, sodass der Eindruck räumlicher Tiefe entsteht. Bei den Glasarbeiten meinen wir, durch die Addition mehrerer bedruckter oder beklebter Glasscheiben zugleich ein Tafelbild an der Wand und ein tiefenräumlich gestaffeltes Objekt vor der Wand zu sehen. Dabei erinnern die Darstellungen an physikalische Modelle, Module, Schablonen oder Raumschnitte, ohne dass sie davon tatsächlich ihren Ausgang nehmen. Abstraktion ist hier keine Reduktion der Wirklichkeit, wie der Künstler selbst betont, sondern ihre Sublimierung und Übersteigerung.

Jean Kirsten: Neue Skulpturen, Bilder und Glasarbeiten. Bis 8. Juni im Schloss Struppen, Kirchberg 6, geöffnet Sonntag bis Donnerstag 12 bis 17 Uh,. Eintritt frei

Finissage: am 7. Juni ab 11 Uhr

www.schloss-struppen.de

Von Teresa Ende