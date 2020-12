Sinti im Sozialismus: Neues Buch über das Leben einer nationalen Minderheit in der DDR

Halle

Sie kamen immer im Frühsommer. Jahrelang. Mit Pferden und Wagen lagerten sie am Dorfteich. Sie sahen anders aus, sprachen aber Deutsch – und besiegten bei Prügeleien immer unsere Dorfschläger. Einmal, ich habe es selbst gesehen, einen mit nur einem Hieb. Messer hatten sie auch. Die zeigten sie gern. Wenn sie bei uns in Eldena campierten, galt als eiserner Grundsatz: keinen reinlassen. Es klingelten immer Frauen in bunten Röcken mit kleinen Kindern. Das war so wohl bis Anfang der 60er. Dann blieben sie weg, die „Zigeuner“.

Im normalen Alltag verschwunden

Man konnte sie also zeitweise tatsächlich sehen. Obwohl es von ihnen in der DDR wohl nur 200 bis 300 gab. Sie tauchten auch in der Literatur ( Christoph Hein „Horns Ende“) und bei der Defa auf („Levins Mühle“, „Der Mann mit dem Ring im Ohr“). Ab den 70ern war „Ede und Unku“ (1981 sogar verfilmt) von Grete Weiskopf (Pseudonym: Alex Wedding), 1931 verfasst, Pflichtlektüre in der Schule. Sinti, die man in der DDR immer „Zigeuner“ nannte, waren da aus dem normalen Alltag verschwunden. Man traf sie lediglich als Schausteller auf dem Rummel, als feurige Musiker, in sehnsüchtigen Schlagern von Jan Gregor & Sandra Mo oder im Importfilm („Romanze für ein Flügelhorn“, „Das Zigeunerlager zieht in dem Himmel“). Die Band Sinti Swings trat im Fernsehen auf – und war auf Amiga zu hören. Kategorie: Exoten.

Befremdliche DDR-Reaktionen

Nun hat Simone Trieder für das im Mitteldeutschen Verlag erschienene Buch „Sinti in der DDR“ tiefer gebohrt, recherchiert und durchaus Überraschendes entdeckt: Die DDR hatte so ihre Probleme mit dieser von den Nazis verfolgten, nationalen Minderheit. Trieder hat den Nachlass (120 Aktenordner) von Schriftsteller und Bürgerrechtler Reimar Gilsenbach (1925–2001), der 40 Jahre mit dem Thema beschäftigt war, gelesen und macht befremdliche DDR-Reaktionen jetzt öffentlich. Etwa den seltsamen Umgang der Genossen von der VdN (Verfolgte des Naziregimes), die feine Unterschiede darin machten, wer von den Sinti nun Verfolgter war – und wer nicht. Das Gummi-Kriterium: eine antifaschistisch-demokratische Gesinnung. Was Folgen hatte: beim Wohnraum, bei der Rente, bei Versorgung und Arbeit.

Sinteza mit Kind und Hund am Rand von Mühlhausen, fotografiert 1983. Quelle: Markus Hawlik-Abramowitz

Reimar Gilsenbach, angetrieben vom Leserbrief einer Sinteza an die auflagenstarke Wochenpost, griff immer wieder ein, wenn er Unrecht ausmachte, schrieb direkt an Erich (mit Hinweis auf einen gesellschaftlichen Rassismus) und Margot Honecker oder Volkskammerpräsident Johannes Dieckmann, hielt Vorträge, schrieb Bücher, forschte über die Sinti-Lager Marzahn und Ebendorf/ Magdeburg, machte Radiofeatures. Ein Artikel über Erna Lauenburger, das reale Vorbild der Buch-Unku, lag allerdings 20 Jahre bis zum Druck.

Manchmal konnte Gilsenbach helfen (etwa bei der Anerkennung als Verfolgter), manchmal nicht. In der DDR kursierten bis in die höchsten Genossenkreise Vorurteile, die ihre Quellen wohl auch in einer gewissen Ablehnung von Assimilation durch die Sinti hatten: Die Familie galt mehr als der Staat, manche Arbeit als unrein, man wollte frei leben, es gab viele Kinder – und Kriminalität. Gilsenbach, um Verständnis werbend, an Dieckmann: „Sie nennen sich Sinti, sprechen ihre eigene Sprache, kommen ihren Sitten und ungeschriebenen Gesetzen nach, sind in ihren Traditionen und Tabus gefangen.“ Eine nicht gerade kleine Hürde. Dass die DDR einzig die Sorben als nationale Minderheit anerkannte (Verfassung 1968), hatte allerdings wenig mit den Sinti zu tun, sondern mit etwa 60.000 bis 80.000 Sorben. Eine beträchtliche Zahl, die Trieder jedoch erstaunlichweise weglässt.

Dass die Sinti oft mit Gesetzen in Konflikt gerieten, konstatiert sie, sucht aber wenig nach Gründen. Stattdessen fragt sich Trieder, warum Sinti und Roma so oft die Fantasie beflügelten: „Die Faszination für das fahrende Volk war stiller Protest gegen die Reglementierung in der DDR.“ Da reibt man sich dann schon ein bisschen die Augen.

Janko, der Schwererziehbare, der ein erfolgreicher Musiker wird, ohne Noten zu kennen

Wenig erstaunlich, dafür jedoch bezeichnend für jene schreckliche ideologische Enge in den Büros von Ämtern und Redaktionsstuben sind Beispiele aus dem Nachlass von Reimar Gilsenbach, wenn es um klägliche Wohnverhältnisse oder das Erzählen von Sinti-Schicksalen geht. Wie jenes von Janko, dem Schwererziehbaren, der erfolgreicher Musiker wird, ohne Noten zu kennen. Auch er redet voll Verehrung von Gilsenbach, dem einzigen Gadsche, dem die Sinti ihre Türen öffneten.

Markus Hawlik-Abramowitz/Simone Trieder: Sinti in der DDR. Mitteldeutscher Verlag; 144 Seiten, 25 Euro. Quelle: Mitteldeutscher Verlag

Trieder geht auch auf die Situation der Sinti nach 1945 in der Bundesrepublik ein, blickt nach Osten ( Tschechien, Ungarn, Rumänien) und auf die kinoreife Biografie des Sinto Ewald Haustein, dem in Magdeburg integrierten Polizisten, der 1951 denunziert und verhaftet wird, in den Westen geht und den Boden unter den Füßen verliert.

Realistische, stimmungsstarke, authentische Zeugnisse

Zu einem reizvollen Schau-Buch wird der Band durch die 45 Fotos, alle schwarz-weiß, von Markus Hawlik-Abramowitz. Der fotografierte Anfang der 80er zweieinhalb Jahre lang Sintifamilien für seine Diplomarbeit, die er 1983 an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst einreichte. Realistische, stimmungsstarke, authentische Zeugnisse. Dokumente einer anderen Lebensart. Das in der DDR am Kiosk begehrte „Magazin“ signalisierte bald Interesse, sagte jedoch nach einigem Warten ab: Das Thema passe nicht. So sind nun alle Aufnahmen, bis auf vier, hier erstmals zu sehen.

Von Norbert Wehrstedt