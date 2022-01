Dresden

Wer sie auf der Bühne erlebt hat, vergisst sie nicht so schnell. Die Intensität, mit der die 1,59 Meter kleine, zierliche Frau ihre Songs vorträgt, verfängt. Ob im kleinen Blue Note, in der großen St. Pauli-Ruine oder vor reichlich zehn Jahren, als Alexandra Kayser mit ihrer Band enVivo als Support für Roger Chapman in der Tante Ju auftrat. Damals wurde ich zum ersten Mal auf Band und Sängerin aufmerksam. Eine musikalisch gekonnt zwischen Rock, Pop und einer Prise Latin changierende Instrumentierung mit einer Sängerin, die viel Emotion preisgab, Zerrissenheit auch, Zweifel in zwei Sprachen, in Englisch und Spanisch. Das Äußere der Frau verriet asiatische Einflüsse, die Ansagen erfolgten in makellosem, dialektfreien Deutsch.

Wer ist diese Musikerin, deren Band zu jenem Zeitpunkt Ende 2011 erst kurz vor der Veröffentlichung ihrer ersten CD stand, „Running“, die dann ebenso faszinierte wie der Liveauftritt? Die sich mit enVivo in den Folgejahren immer wieder auf den Bühnen der Stadt bewies und 2017 eine weitere CD – die EP „Nothing Left to Say“ – vorlegte. Eindeutig war sie gekommen, um zu bleiben. Nach Dresden und zur Musik.

Flucht vor der Korruption auf den Philippinen

Geboren wurde Alexandra Kayser 1981 in San José auf der philippinischen Insel Mindoro. Der deutsche Vater, ein Aussteiger und Weltenbummler, hatte sich dort in ihre Mutter verliebt; zusammen errichteten und führten die beiden ein kleines Hotel. Die Sprache in der bald fünfköpfigen Familie: Englisch. „Mein Vater konnte kein Tagalog und meine Mutter kein Deutsch, also haben sie sich auf Englisch unterhalten“, erklärt Alexandra Kayser.

Mitte der 1980er war jedoch die Korruption auf den Philippinen unter Ferdinand Marcos ebenso extrem wie die Unterdrückung der Opposition. „Da wollte mein Vater nicht mehr dort bleiben.“ Die Kaysers zogen in die Nähe von Frankfurt/Main; das Umfeld der kleinen Alexandra war fortan ein deutsches. Bis 1994, als dem Vater erneut das Fernweh zusetzte und die Mutter sich bei einem Urlaub in das Leben auf Mallorca verliebte. Fortan fand das Leben zwölf Kilometer von der Südost-Küste der Balearen-Insel unter spanischer Sonne statt.

Mit der Idylle war es allerdings vorbei, als der Vater – der bereits als Frührentner auf die Insel gezogen war – starb. Die junge Alexandra verliert den Halt, schmeißt die Schule, jobbt stattdessen – und interessiert sich zunehmend für Musik. Las Putas del Rey heißt die Mädchenpunkband, in der sie E-Gitarre spielt und im Background singt, später nennen sie sich Lasana. Auch für diese Combo steuerte Kayser bereits einen Song bei; wichtiger ist jedoch „No Idea“, das sie als 18-Jährige nach dem ersten Philippinen-Aufenthalt nach vielen, vielen Jahren schrieb. „Es geht um die Zerrissenheit, die ich empfunden habe angesichts der Schönheit des Landes einerseits und der krassen Armut, in der die Menschen leben, andererseits.“ Das Stück ist zurecht bis heute im Repertoire von enVivo – und fand Jahrzehnte später in „Felanitx“, in dem Kayser über ihre spanische Heimat singt, sein Gegenstück.

Musikunterricht in Dresden

2005 wird vieles anders. Alexandra Kayser zieht nach Dresden, wo bereits ihre ältere Schwester lebt; sie holt auf der Abendschule die Mittlere Reife nach und macht eine Ausbildung zur Wirtschaftsassistentin in Fremdsprachen. Und ihre Musik bekommt ein solideres Fundament: Wenige Wochen nach der Ankunft in der Stadt beginnt sie mit dem Unterricht bei dem profilierten Gitarristen Marcus Hetzel. Keine drei Jahre später gründen die beiden gemeinsam enVivo. Dennoch ist an ein Leben als hauptberufliche Musikerin lange nicht zu denken. Als Wirtschaftsassistentin wird Kayser jedoch auch nie arbeiten. Stattdessen wieder Jobs: Putzen und Büroarbeit, Eis verkaufen und Kinder betreuen.

Und weiter Songs schreiben, für enVivo. Neben Marcus Hetzel an der E-Gitarre gehören zur Band zunächst Alejandro León Pellegrin am Bass und Karla Pfützenreuter an Drums. Es wird geprobt und gefeilt; enVivo überzeugt bei mehr und mehr Auftritten. Mit den Stücken von Kayser, von der man tatsächlich sagen muss, dass sie eine geborene Songschreiberin ist. Musikalisch klingt das mal rockig und mal eher sanft, die Texte haben immer Gehalt, erzählen dem Publikum komplette Geschichten.

In den Folgejahren übernimmt Alexander Fuchs den Bass und Michael Wünsch die Drums – wobei als Schlagwerk mehr und mehr Percussion den Vorzug gegeben wird. Touren führen die Band oder auch Kayser und Hetzel als Duo durch ganz Deutschland; bei vielen Events werden sie wieder und wieder gebucht – bis, natürlich, die Pandemie auch sie ausbremst. Aber Musiker sind es gewohnt, sich aus widrigen Umständen herauszukämpfen: „Den dritten Lockdown haben wir genutzt und mit den Vorbereitungen für unser nächstes Album begonnen.“

