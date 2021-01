Dresden

Generationswechsel am Dirigentenpult: Die Singakademie Dresden bekommt einen neuen künstlerischen Leiter, der bisherige, Ekkehard Klemm, wird den größten Laienchor in Sachsen zum Ende Februar abgeben. Das teilte die Singakademie gestern mit. „Es gehört zur Kunst, dass neue Ideen Platz brauchen, und 17 Jahre sind eine lange Zeit, bei der eingeübte Traditionen und Gebräuche einer grundsätzlichen Neubefragung bedürfen“, schreibt Ekkehard Klemm in einem Brief an sein Ensemble. „Kein Chorleiter sollte mit seinem Chor alt werden, am wenigsten ein so traditionsreiches Ensemble wie die Singakademie Dresden. Es ist ein Weckruf zu neuen Anstößen, den ich mit diesem Schritt verbinde“, erklärt der 62-Jährige.

Michael Käppler, ab März 2021 Künstlerischer Leiter der Singakademie Dresden

Sein Nachfolger wird Michael Käppler. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren habe sich der 1986 in Chemnitz Geborene und im Erzgebirge Aufgewachsene unter 25 Bewerbern, darunter drei Frauen, als Favorit erwiesen. Trotz der erschwerten Bedingungen in Folge der Coronapandemie konnte die kurze Zeit möglicher Präsenzproben im Herbst 2020 für ein entsprechendes Auswahldirigieren genutzt werden.

In normalen, sprich coronafreien Zeiten gestaltet die Singakademie etwa 25 Konzerte pro Saison

Käppler hat Kirchenmusik und Orgelimprovisation an der Dresdner Hochschule für Kirchenmusik studiert und das Konzertexamen Chordirigieren an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden abgelegt. Zu seinen wichtigsten Lehrern zählt er Christfried Brödel und Hans-Christoph Rademann. Bisher war Käppler u.a. als Kirchenmusiker beim Kirchspiel Dresden-Neustadt und als Dozent an der Universität Erfurt tätig.

Er arbeitete intensiv mit dem Dresdner Kammerchor, dem Chor der Hochschule für Kirchenmusik Dresden und der Singakademie Chemnitz zusammen, aktuell leitet er auch den Kammerchor der Universität Erfurt, wo er ebenso Chorleitung unterrichtet wie in Dresden.

In ihren Anfängen geht die Singakademie Dresden auf den 1884 gegründeten „Dresdner Lehrer-Gesang-Verein“ zurück, ab 1946 „Volkschor Dresdner Lehrer“. 1953 wurde daraus der Beethovenchor Dresden und schließlich 1985 die Singakademie. Zu ihr gehören heute der Große Chor mit ca. 130 Sängerinnen und Sängern, der Kammerchor (40 Mitglieder), der von Claudia Sebastian-Bertsch geleitete Kinderchor (50-60 Mädchen und Jungen, beginnend mit einer Vorklasse ab 5 Jahren) und der Seniorenchor unter Robert Schad.

In normalen, sprich coronafreien Zeiten gestaltet die Singakademie etwa 25 Konzerte pro Saison und musiziert regelmäßig mit Spitzenorchestern und herausragenden Solisten. Ihr Repertoire reicht von Bach über Mozart, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Schumann, Verdi, Orff bis zur Moderne. Sowohl der Große Chor als auch der Kammerchor pflegen daneben den A-cappella-Gesang. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Singakademie der Moderne sowie Ur- und Erstaufführungen, Kontrasten und Entdeckungen. Auch der künstlerische Nachwuchs von Sängern und Dirigenten wird von ihr regelmäßig gefördert.

Seniorenchor Singakademie Dresden

Die Verbindung von alten sowie neuen Stücken soll erhalten bleiben

Ekkehard Klemm hat in seiner Amtszeit zwar Traditionen erhalten, aber auch immer wieder neue Formen und ungewöhnliche Programmgestaltungen gewagt. Besonders am Herzen lag ihm die Brücke ins Heute, so dass auch neue Werke regelmäßig in den Aufführungen der Singakademie zu hören waren.

Diese Linie möchte Michael Käppler weiterführen, wenn er offiziell am 1. März 2021 sein Amt antritt. Gute Voraussetzungen für sein künftiges Wirken bringt er mit. So ist er z.B. seit 2015 Assistent des Dresdner Kammerchores, leitet eigene Konzerte und arbeitete im Rahmen von Einstudierungen mit Dirigenten wie Trevor Pinnock, Vladimir Jurowski, Adam Viktora, Jarek Thiel, Reinhard Goebel und Hans-Christoph Rademann zusammen. Sein Bestreben, künstlerische und pädagogische Tätigkeit zu verknüpfen, zeigt sich in der 2015 von ihm gegründeten Konzert Werkstatt Dresden, bei der er mit Laien und Profis chorsinfonische Werke erarbeitet und aufführt wie. Haydns „Schöpfung“, Mendelssohn Bartholdys „Lobgesang“, Beethovens „Chorfantasie“ op. 80 und Messe C-Dur. Auch eigene Orchesterbearbeitungen, z.B. von Leoš Janáceks „Otce náš“, hat Käppler verfasst. Er wirkt zudem als Dirigent und Sänger regelmäßig bei Uraufführungen zeitgenössischer Chormusik mit, z.B. bei Jörg Herchets Weihnachtsoratorium oder „Cantata para la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe“, Bernd Frankes „Wandel“ und Alexander Keuks „Damyata“.

Er wolle das Profil des großen Amateurchores im Sinne der zurückliegenden Jahre weiter schärfen, sagt Michael Käppler: „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Dresdner Singakademie, die nicht nur ein exzellentes künstlerisches Profil vorzuweisen hat, sondern auch als Bildungsinstitution wahrgenommen wird. Diesen Akademiegedanken möchte ich weiter stärken und deutlich machen, dass die Singakademie mit Recht ein unverzichtbarer Bestandteil der Dresdner Kulturszene ist.“

Kinderchor der Singakademie Dresden mit Claudia Sebastian-Bertsch.

Intensivere Nachwuchsförderung als Schwerpunkt

Schwerpunkt solle dabei auch eine intensive Nachwuchsarbeit sein: „Die Zukunft der Singakademie steht und fällt mit der Gewinnung neuer Sängerinnen und Sänger“, weiß Käppler. „Meine Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen möchte ich unter anderem bei der Gründung eines Jugendkammerchores einbringen.“

Sein Arbeitsbeginn wird aufgrund der Coronabeschränkungen kein leichter sein. Die Singakademie hofft dennoch, dass es, wenn es die Pandemie-Situation erlaubt, noch im späten Frühjahr sowohl Michael Käpplers Antrittskonzert als auch ein Abschiedskonzert von Ekkehard Klemm geben kann. Dieser möchte sich fortan auf die Tätigkeit als Professor für Dirigieren und Künstlerischer Leiter des Hochschulsinfonieorchesters an der Musikhochschule und als Chefdirigent bei der Elbland Philharmonie Sachsen konzentrieren. Der Singakademie bleibe er aber als Ehrenmitglied des Freundeskreises unterstützend verbunden.

Und dieses noch: In seiner Freizeit arbeitet Michael Käppler als Softwareentwickler am freien Notensatzprogramm „LilyPond“ mit. Auch das könnte für die künftige Arbeit der Singakademie Dresden durchaus von Nutzen sein.

Von Kerstin Leiße