Sinfonietta Dresden plant 30 Konzerte und 14 Uraufführungen

Dresden

Das besondere Engagement für die Neue Musik ist eins der Markenzeichen von Sinfonietta Dresden. Seit über 25 Jahren führt das zum größten Teil aus freiberuflichen Musikerinnen und Musikern bestehende Ensemble in regelmäßiger Folge und erfreulicher Dichte neue Orchestermusik in spannenden Programmkonstellationen auf und hat bisher mehr als 60 Uraufführungen gespielt. Dazu gehören Stücke sowohl von jungen, als auch von gestandenen Komponistinnen und Komponisten verschiedener Länder, und insbesondere neue Werke aus Sachsen.

So auch das Violinkonzert zur Osterzeit „Kleine Biegung, Schranken, Sprossen“ von Lydia Weißgerber (geb. 1975) und das Flötenkonzert „Vor der Verdunklung“ von Christian Münch (geb. 1951), die nach coronabedingten Verzögerungen nun endlich am Montag, 19.30 Uhr, im Deutschen Hygiene-Museum von Sinfonietta Dresden mit den Solisten Olaf Georgi (Flöte) und Uta-Maria Lempert (Violine) unter Jan Michael Horstmann aus der Taufe gehoben werden. Hinzu kommt das Bläserquintett op. 2 von György Kurtág, der 2021 seinen 95. Geburtstag beging, und dessen Werk Weißgerber und Münch sehr bewundern.

Saisonplanung ein Kraftakt

Die von den beiden Dresdner Komponisten für das Programm „Porträts“ im Rahmen der Klangnetzreihe „Intelligenz“ 2021 geschaffenen Stücke sollten eigentlich längst erklingen. War die Uraufführung von Münchs Flötenkonzert anlässlich dessen 70. Geburtstages geplant, erlebt es nun seine Premiere genau am 71. Geburtstag des Komponisten. „Eine glückliche Fügung!“ freut sich Soloflötist Olaf Georgi, für den Münch das Konzert komponierte. „Nachdem Sinfonietta in den vergangenen zwei Corona-Jahren fast ‚klinisch tot‘ war (abgesehen vom Streaming der Beethoven-Reihe), haben wir es geschafft, in einem ungeheuren Kraftakt die neue Saison 2022 auf die Beine zu stellen“ – so Georgi, Vorstand und unermüdlicher Motor des Orchesters, der in diesem Ehrenamt von seinen Vorstandskollegen und Erika Szabo (Projektmanagement) unterstützt wird.

Olaf Georgi, Solo-Flötist der Elbland Philharmonie Sachsen, ist unermüdlicher Motor der Sinfonietta Dresden. Quelle: Klaus-Dieter Brühl

Angekündigt sind rund 30 Auftritte vorwiegend in Sachsen, auch in Sachsen-Anhalt, nebst einem Gastspiel in Bonn, bei denen in bewährten Kooperationen mit den Kirchenchören der Region und langjährigen Partnern wie der Dresdner Singakademie, Dresdner Kreuzchor, Hochschule für Kirchenmusik Dresden, Meetingpoint Memory Messiaen oder dem Sorbischen Nationalensemble Werke von Bach, Mozart, Fauré, Carl Heinrich Graun, Gottlob August Krille, Korla Awgust Kocor, aber auch Stücke des 20. und 21. Jahrhunderts sowie 14 Uraufführungen zu erleben sind.

Aus der üppigen Konzertvorschau ragen Projekte heraus wie „Layers: Music meets the art of Gerhard Richter“ am 26. April im Dresdner Albertinum – eine Zusammenarbeit mit dem Acantun Kollektiv und dem Gerhard Richter Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, bei der sich sechs junge Komponisten mit ihrer Musik auf jeweils unterschiedliche Aspekte aus Richters Werk beziehen (Leitung: Katharina Dickopf).

Werke vertriebener, ermordeter und dann vergessener Komponisten

Ein besonderes Projekt ist zudem „Displaced Persons“ am 24. September im Konzertsaal der Musikhochschule, das auch in Görlitz und Chemnitz gespielt wird (Leitung: Milko Kersten). Im Mittelpunkt stehen Werke vertriebener, ermordeter und dann vergessener Komponisten, u.a. zwei Stücke aus dem Jahr 1929 von Stefan Frenkel und Karol Rathaus. Die beiden mussten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft Deutschland verlassen. Ebenso werden Kompositionen zu hören sein, die sich mit Vertreibung und Flucht beschäftigen. „Die Programmidee stammt von Milko Kersten“, erklärt Georgi. „Wir haben für dieses neue Projekt eine Förderung vom Deutschen Musikrat im Rahmen von Neustart Kultur erhalten und führen auch das 2015 entstandene Stück ‚An den Stränden der Ruhe‘ von Iris ter Schiphorst auf, mit dem sie die Frage stellt, warum wir Europäer es zulassen, dass Menschen, Geflüchtete, Vertriebene an unseren Grenzen sterben?“

Ein Beitrag zur aktuellen Klangnetzreihe „re:actions“ ist das Konzert „realities“ am 15. Juli im Deutschen Hygiene-Museum mit Musik von Malin Bang aus Stockholm und Uraufführungen von Jaei Hyuk-Ra (Concerto grosso mit Video) und Oliver Korte, der Eric Saties Klavierwerke neu für Kammerorchester komponierte (Leitung: Judith Kubitz).

Konzerte 2022 (Auswahl) ■ 11. April, 19.30 Uhr, Deutsches Hygiene-Museum: „Porträts“ (Leitung Jan Michael Horstmann) ■ 1 5. April, 16 Uhr, Martin-Luther-Kirche: C. H. Graun: Große Passion (Leitung Elke Voigt) ■ 17. April, 10.30 Uhr, Marienkirche Pirna, 14 Uhr, Stadtkirche Wehlen: G. A. Krille: Kantate Festo Paschatos (Leitung Gernot Jerxsen) ■ 26. April, 19 Uhr, Albertinum: „Layers: Music meets the art of Gerhard Richter“ (Leitung Katharina Dickopf) ■ 15. Juli, 19.30 Uhr, Deutsches Hygiene-Museum: „realities“ (Leitung Judith Kubitz) ■ 24. September, 19.30 Uhr, Hochschule für Musik: „Displaced Persons“ (Leitung Milko Kersten) ■ 15. Oktober, 19.30 Uhr, Hochschule für Musik: Beethoven – Schnittpunkte 6 (Leitung Ekkehard Klemm u. Dirigierklasse) ■ 13. November, 17 Uhr, Versöhnungskirche: J. S. Bach: Messe in h-Moll (Leitung Magret Leidenberger) ■ 16. November, 16 Uhr, Martin-Luther-Kirche: G. Fauré: Requiem (Leitung Elke Voigt) ■ 10. Dezember, 19.30 Uhr, Martin-Luther-Kirche: J. S. Bach: Weihnachtsoratorium (Leitung Elke Voigt) ■ 11. Dezember, 17 Uhr, Kirche Dresden-Klotzsche: J. S. Bach: Weihnachtsoratorium (Leitung Jörg Petzold) ■ 15. Dezember, 19.30 Uhr, Annenkirche: „Worauf warten wir?“ (Leitung Stefan Lennig) ■ 18. Dezember, 17 Uhr, Lukaskirche: Weihnachtskonzert der Singakademie (Leitung Michel Käppler) ■ 31. Dezember, 16 Uhr, Kreuzkirche: Silvestervesper Dresdner Kreuzchor Internet: sinfonietta-dresden.de

Fortgesetzt wird die Reihe „Beethoven – Schnittpunkte“, eine Kooperation mit der Dresdner Musikhochschule mit weiteren fünf Konzerten in den nächsten zweieinhalb Jahren. Nach dem Saisonstart im März folgt am 15. Oktober das 6. Konzert der Reihe. Dann sind neben der Dresdner Erstaufführung von Beethovens „0.“ Klavierkonzert Es-Dur WoO4 in einer rekonstruierten Fassung von Willy Hess (das Beethoven als 13- oder 14-Jähriger komponierte und von dem nur der Klavierauszug erhalten ist) die 1. Sinfonie C-Dur von Carl Maria von Weber sowie Werke des französischen Komponisten Philippe Manoury und des kolumbianischen Kompositionsstudenten Juan Munoz (UA) zu erleben (Leitung: Ekkehard Klemm und Studierende seiner Dirigierklasse).

Auch im Konzert der Hochschule für Kirchenmusik am 15. Dezember in der Annenkirche ist Sinfonietta Dresden an Uraufführungen beteiligt, wenn unter der Leitung von Stefan Lennig ein Adventsoratorium von Matthias Drude und eine Adventskantate von André Engelbrecht erstmals zu Gehör gebracht werden.

Schulkonzerte, Workshops und Komponistengespräche

Zum Jahresprogramm gehören natürlich ebenso die zahlreichen Kirchenkonzerte u.a. mit dem Dresdner Bachchor in der Martin-Luther-Kirche (15.4. Grauns Große Passion, 16.11. Faurés Requiem, 10.12. Bachs Weihnachtsoratorium) und mit der Kantorei der Versöhnungskirche (13.11. Bachs h-Moll-Messe) sowie zum Jahresschluss das Weihnachtskonzert mit der Singakademie (18.12. Lukaskirche) und die Silvestervesper mit dem Kreuzchor (31.12. Kreuzkirche).

Wie Olaf Georgi unterstreicht, legt Sinfonietta Dresden auch in dieser Saison großen Wert auf den Vermittlungsgedanken und bietet im Zusammenhang mit den von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, dem Kulturamt der Landeshauptstadt Dresden, der Ernst von Siemens Musikstiftung, der Dresdner Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der Stiftung Kunst und Musik für Dresden geförderten Projekten Schulkonzerte, Workshops und Komponistengespräche an. So wird auch bei „Porträts“ am 11. April im Hygiene-Museum vormittags eine Matinee für Schüler gespielt und vor Konzertbeginn um 18.45 Uhr zum Publikumsgespräch eingeladen.

Montag, 19.30 Uhr, Deutsches Hygiene-Museum. Karten zu 15 (erm. 10) Euro über die Website des Hygiene-Museums: dhmd.de (unter Veranstaltungen/Konzertreihe Intelligenz) und an der Abendkasse.

Internet: sinfonietta-dresden.de

Von Silke Fraikin