Siegerentwürfe für Erweiterungsbau der Musikhochschule Dresden gekürt

Dresden

Interessante Kunde am Freitagnachmittag: Aus den Einreichungen zu einem Realisierungswettbewerb mit städtebaulichem Ideenteil für einen Erweiterungsneubau der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (HfM) hat ein Preisgericht die Gewinner ausgewählt. Das gab der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) per Mitteilung bekannt.

Das Gremium aus freien Architekten, Fachleuten der Staatsministerien der Finanzen sowie für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Vertretern der Musikhochschule, der Landeshauptstadt Dresden und des SIB habe einstimmig den Entwurf des Büros kleyer.koblitz.letzel.freivogel.architekten aus Berlin auf Platz 1 gesetzt. Weitere Preisträger sind AWB Architekten. Architekturbüro Bauer BDA aus Dresden (2. Preis) und hammeskrause architekten aus Stuttgart (3. Preis). Die Preisträger würden nun zu einem Verhandlungsverfahren für den Planungsauftrag eingeladen. Insgesamt waren laut SIB 23 Arbeiten eingereicht worden.

Trotz Konzertsaal-Neubau: Es fehlen Räume

Auch wenn bereits 2008 feierlich ein moderner Konzertsaal, ergänzende Räume und die Bibliothek in einem Neubau der Musikhochschule eröffnet wurden, sind die Räumlichkeiten der Bildungseinrichtung für einen modernen Hochschulbetrieb im 21. Jahrhundert begrenzt. Es fehlt an Probe- und Überäumen, auch an Platz für Verwaltung, Forschung und Lehre. Die Hochschule ist an mehreren Standorten untergebracht, der Hauptstandort befindet sich mit dem Altbau am Wettiner Platz.

Der Quelle: kleyer.koblit.letzel.freivogel.architekten, Berlin

Bau für zweistelligen Millionenbetrag

Nun soll ein Entwurf laut SIB mit einem Finanzrahmen in zweistelliger Millionenhöhe realisiert werden, der mit weiteren rund 2900 Quadratmetern Nutzfläche für Lehr- und Forschungsflächen, Verwaltungsräume und einer Bibliothekserweiterung höchsten Ansprüchen an Gestaltung und Funktionalität genügt. Errichtet werden soll diese Erweiterung am benachbarten Standort der ehemaligen Hut- und Lederfabrik. „Eine angemessene städtebauliche Einordnung im Quartier sollte dabei ebenso präsentiert werden wie ein städtebauliches Konzept hinsichtlich des zukünftigen Entwicklungspotenzials der Musikhochschule.“

Orientierung an der baulichen Umgebung

Am Siegerentwurf des Berliner Büros kleyer.koblitz.letzel.freivogel.architekten hebt das Preisgericht u. a. hervor: „Die Verfasser schließen ganz selbstverständlich den Blockrand zur Grünen Straße und orientieren sich dabei in der Höhenentwicklung und der Maßstäblichkeit an der umgebenden Bebauung. Dabei erreichen sie für die Fassade eine eigenständige Gestaltungsaussage, die die Nutzungen der Hochschule für Musik widerspiegeln.“ Während der historische Altbau die sichtbare und repräsentative Adresse zum Wettiner Platz darstellt, würde mit der Lückenschließung zur Grünen Straße der Stadtblock repariert, stellen die Architekten ihren Ansatz vor.

Pläne aus dem Realisierungswettbewerb für den Erweiterungsbau. Quelle: kleyer.koblit.letzel.freivogel.architekten, Berlin

Innenhof für Lärmschutz und Gemütlichkeit

Im Bereich zwischen Grüner Straße und Konzertsaal sollen die Funktionen um einen Innenhof gruppiert werden. Mit einem grünen „Hortus Conclusus“ will das Architekturbüro ein atmosphärisches und intimes Zentrum etablieren und zugleich die erforderliche akustische Abgeschiedenheit der Überäume gewährleisten. Der Neubau soll „ein feierliches Hoch- und Foyerparterre mit großen Probebühnen“ erhalten und viele Blickbeziehungen schaffen.

Start nicht vor 2023

Nun bleibt noch die Frage der Umsetzung und Finanzierung. Ersteres sei nicht vor 2023 zu erwarten, antwortete der Sprecher des Hochschulministeriums, Falk Lange, auf DNN-Anfrage. Also dürften Mittel dafür frühestens im Doppelhaushalt 2023/24 auftauchen.

Aufgrund der aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie erfolgt die Ausstellung der Preisträgerarbeiten bis Ende April online auf der Internetseite des SIB.

https://www.sib.sachsen.de/wettbewerbe-6375.html

Von Kerstin Leiße