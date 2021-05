Servicestelle Freie Szene Sachsen: Arbeiten im Ausnahmezustand

Dresden

Die Servicestelle Freie Szene berät seit 2019 Künstler aller Sparten in Sachsen und agiert damit als Sprachrohr und Impulsgeber für die Akteure, um Information, Stärkung und Vernetzung zu gewährleisten. Nachdem sie seit April letzten Jahres für die Servicestelle als Projektmanagerin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit tätig war, hat Heike Zadow Mitte März 2021 deren Leitung übernommen.

Im Interview mit Rico Stehfest zeigt sie, dass die Arbeit an der Schnittstelle zwischen der freien Szene und der Kulturpolitik in diesen Zeiten viel Flexibilität, aber auch Weitsicht braucht und das Zusammenwirken mit den unterschiedlichsten Kooperationspartnern gerade auch über die Landesgrenze hinweg befördern soll.

Veranstaltungsstau und „Produzieren für die Ablage“

Frage: Sie sind jetzt seit April letzten Jahres für die Servicestelle Freie Szene tätig, erst als Projektmanagerin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und seit Mitte März als Leiterin. Was haben Sie in Ihrer Arbeit in den letzten Monaten beobachten können?

Heike Zadow: Da war erst mal unglaublich viel Verunsicherung in Form einer Schockstarre wahrzunehmen. Niemand wusste, was los war. Es wurden ja bekanntlich alle Veranstaltungen abgesagt. Das hat zu einem Verwaltungschaos geführt. Werden beispielsweise Honorare für ausgefallene Stücke gezahlt? In der nächsten Phase, kurz vor dem Sommer, konnten viele ein bisschen Hoffnung wahren. Das Stipendien-Programm „Denkzeit“ war unglaublich hilfreich für viele Künstlerinnen und Künstler. Viele dachten, das Schlimmste wäre vorbei. Was dann im Herbst kam, war schon ein bisschen so etwas wie ein Burnout für die Szenen. Dieses Hin und Her in den Planungen. Der größer werdende Veranstaltungsstau, das Produzieren für die Ablage, das war schon schwer. Und auch angesichts neuer Fördertöpfe lässt sich ja nicht alles digital umsetzen.

Was haben Sie in dieser Situation tun können?

Wir haben im letzten Jahr viel beraten, was Anträge anbelangt, Überbrückungshilfen und Grundsicherung. Auch Mut zu machen gehörte oft dazu. Das hat sich in diese Richtung noch mal weiterentwickelt. Es ist auch eine Art emotionale Unterstützung, die wir liefern. Die Tatsache, dass der aktuelle Haushalt erst letzte Woche beschlossen wurde und neue pandemiebedingte Unterstützungen, wie die „Denkzeit“ der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen im letzten Jahr, nicht in Sicht sind, macht die Situation nicht einfacher.

Deshalb brauchen wir auch immer einen Plan B, damit die Künstler nicht abwandern. Über Vernetzungsangebote versuchen wir so, den Fokus zu verschieben. Wie mit unserer Kooperationsveranstaltung zu „Elternschaft im Kunstbetrieb”, die im Mai stattgefunden hat, stärken wir die Vernetzung besonders von Künstlerinnen, die Mutter sind. Stipendienprogramme sind eben bislang leider noch nicht unbedingt auf Chancengleichheit ausgelegt. Die Notwendigkeit von Kinderbetreuung wird da beispielsweise gar nicht beachtet.

Was sehen Sie als die wichtigsten Aufgaben als Leiterin der Servicestelle?

Ich habe ja meine Arbeit bislang nur im Ausnahmezustand erlebt. Da muss vieles ad hoc entschieden werden. Was wird genau jetzt gebraucht? Für eine konkrete Ausrichtung im Sinn eines Konzeptes war bislang kaum Raum. Idealerweise möchte ich gern in meiner Arbeit den Fokus auf die einzelnen Szenen in Sachsen legen, denn das sind viele unterschiedliche Kollektive mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ein Puppenspieler braucht etwas anderes als eine Schauspielerin. Das gilt sowohl für Weiterbildungen als auch für Förderwerkzeuge. Die Frage ist: Was genau brauchen die Künstlerinnen und Künstler, damit sie hierbleiben?

Das klingt nach einer enormen Aufgabe...

Solange wir nur zu zweit sind, meine Kollegin Sinah Hoffmann und ich, ist unsere Stärke, dass wir alles in Kooperationen machen. Wir suchen immer wieder Partner, die für die spezifischen Ansprüche da sind. Dadurch verteilt sich viel Arbeit anders. Künstlerinnen und Künstler bauen auch darauf, dass sie gut vertreten sind. Das fordert Zeit. Hier stellen wir uns immer wieder neu auf. Ich war noch nie ein Fan davon, allein zu denken, wenn es viele Köpfe gibt, die mehr Power bringen. Uns ist es unheimlich wichtig, nicht über die Köpfe Anderer hinweg zu arbeiten, sondern die Begegnungen zu suchen. Daraus ziehen wir die Qualität unserer Arbeit. Auch, wenn man sich zwischendurch allein fühlt, gilt es durchzuhalten. Auch dafür sind wir da.

Der Osten ist keine kulturelle Wüste

Deshalb haben sich jetzt auch vier Landesverbände zu einem Modellprojekt zusammengeschlossen. Was hat es damit auf sich?

Die Landesverbände der Freien Darstellenden Künste in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten damit ein gemeinsames Kooperationsprojekt. Das wird durch die #TakeNote-Förderung im Bundesprogramm NEUSTART KULTUR des Fonds Darstellende Künste e.V. finanziert, um eine Sichtbarkeit der Freien Szenen Ostdeutschlands zu erzeugen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Kunstschaffenden zu entwickeln. Das wird also kein Förderinstrument, sondern wir wollen die Szenen enger zusammenrücken lassen. Viele Künstler schauen in die Metropolen oder nach NRW und haben dabei gar nicht so gute Verbindungen zur direkten Nachbarschaft. Dafür ist die Gastspielförderung der Sächsischen Kulturstiftung ein gutes Instrument. Das verhindert diese Art von mitleidigem Blick, als wäre der Osten eine kulturelle Wüste.

Heike Zadow (*1989 in Luckau) ist selbstständige Kulturproduzentin. Seit 2017 wohnt sie in Dresden und arbeitet unter anderem für the guts company, Villa Wigman für TANZ e.V. und als Netzwerkkoordinatorin des TanzNetzDresdens. Vor, während und nach dem Studium in Görlitz, das sie 2015 mit dem Bachelor of Arts in Kultur und Management beendete, arbeitete sie in diversen Projekten, wie für das zeitgenössische Kunstfestival „Zukunftsvisionen« in Görlitz, für die Kinofilmproduktion von »Holger & Hanna [und der ganze kranke Rest]«, in Berlin bei der SingerSongwriter-Plattform TVnoir und am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau als Assistentin der Tanzcompany-Leitung und Projektleitung des Orchesterprojekts »Turangalîla«.Die Servicestelle FREIE SZENE wurde 2019 als Beratungsstelle für die Freie Szene in Sachsen mit Unterstützung des Sächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst eingerichtet und wird getragen vom Landesverband Soziokultur Sachsen e.V. Sie hat ihren Sitz in der Alaunstraße 9 und ist montags bis freitags telefonisch unter 0351-802 17 68 und per Mail unter freie-szene@soziokultur-sachsen.de zu erreichen.

Später soll daraus der Mitteldeutsche Spielstättenverbund gegründet werden. Aber auch an dem Namen arbeiten wir noch. Niemand soll sich ausgeschlossen fühlen. Es geht uns grundlegend um das Vernetzen von Künstlern, Spielstätten und Verbänden. Das ist ein Herantasten an komplett neue Herausforderungen, immer aus Perspektive der Künstler.

Was planen Sie diesbezüglich konkret in nächster Zeit?

Im September soll im Burgtheater Halle eine Utopien-Konferenz stattfinden, in der wir auf konkrete Bedarfe eingehen wollen. Distribution und Sichtbarkeit sind dabei die Kernpunkte. Dazu soll es einzelne Vernetzungsmodule geben, mit Szenetreffen und Wissenstransfer innerhalb der Verbände. Das war ursprünglich als Bustour geplant. Jetzt wird das wohl digital stattfinden.

Von Rico Stehfest