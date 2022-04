Dresden

„Wie man sich bettet, so liegt man“ weiß der Volksmund, die Lebensweisheit findet sich schon in der ältesten niederdeutschen Sprichwörtersammlung (1515) des Humanisten Antonius Tunnicius. Aber bereits zu Lebzeiten sich in einem Sarg „hinbetten“? Das mag bei Hardcore-Gruftis schwer angesagt sein, aber Otto Normalverbraucher und Erika Mustermann liegen eher ungern in einem solchen Erdmöbel – und sei’s probeliegeweise.

Multimediale Performance, die unter die Haut geht

Bei der multimedialen Performance „Sepultour“ (von sepultura = lateinisch für Bestattung) konnte man im Rahmen eines Gastspiels des Posttheaters in der Theaterruine St. Pauli nun genau das: Im Sarg liegen. Sogar mehrere Minuten lang! Mit geschlossenem Deckel! Ja, es gab Luftlöcher, aber nicht nur für Leute mit ausgeprägter Klaustrophobie trotzdem eine Herausforderung, mag man sich angelehnt an Goethes „Faust“ auch sagen: „Da lieg’ ich nun, ich armer Tor.“

Ein aus zwei Männern und zwei Frauen bestehendes Quartett spielte vor genau einem Dutzend Zuschauern, die erst auf und dann in wie bei einem Uhrenzifferblatt im Raum verteilten Särgen platziert wurden, die beachtliche, nicht nur kulturell differenzierende Bandbreite an Bestattungs-Möglichkeiten durch, mit Gesang, Schauspiel, Musik und Videokunst.

So schritten die vier Akteure schon mal in Mönchskutten gehüllt und mit schwarzer Schnabelmaske vorm Gesicht hintereinander weg wie Mönche im Kloster- und der „Typ“ vorneweg trug eine Stange an deren Spitze sich ein an einen Lampion erinnernder überdimensionaler Totenkopf befand.

Wie wollen wir uns verabschieden? Was soll mit unserem Körper geschehen? Wie viel Feier soll, kann, darf, muss in einer Trauerfeier stecken? Das waren so einige der Fragen, die verhandelt wurden, wobei dem Humor durchaus eine Chance gegeben wurde. Denn ja, es entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn ein Verstorbener in Wiedergänger-Manier immer wieder aufersteht und dagegen aufbegehrt, wie er bestattet wurde. Wer im Leben kein gläubiger Christ/Muslim/Jude war, dreht sich eben noch im Grabe um, wenn die Hinterbliebenen religiöse Riten bei seiner Beerdigung vollziehen.

Redseliger Tod

Rituale und Ideen kommen von unterschiedlichen Orten und Zeiten, vom antiken Griechenland und Rom bis hin zum heutigen Mexiko mit seinem bizarr-fröhlichen Día de los Muertos. Auch der Tod meldet sich (aus dem Off) durchaus zu Wort, konstatiert etwa mit höhnischem Unterton: „Ihr seid hilflos im Umgang mit mir!“ Der Tod, der gerade ein Meister aus Russland ist, macht jedenfalls „auch nur seinen Job“. Was im klassischen Bildungsgut an Sentenzen zu finden ist, wurde in Ansätzen eingebaut.

Da klagt etwa Trojas König Primaos, dass er die Hand des Mannes küsste, der seinen Sohn tötete (also die Hand Achilles’), mal wird der römisch Philosoph Seneca zitiert, der einst schrieb: „Das Leben ist uns nur mit der Bedingung des Todes gegeben; dieser ist das Ziel des Lebens. Ihn zu fürchten ist also töricht, denn nur das Ungewisse fürchtet man, während man auf das Gewisse gefasst ist.“

Die Performance ist kurz, aber apart und dürfte insofern vielen Besuchern durchaus nachhaltig im Gedächtnis bleiben, zumal die Schlusserkenntnis „Die eigene Vergänglichkeit zu akzeptieren, relativiert viele Probleme im Leben“ für den Alltag durchaus zweckdienlich ist.

Von Christian Ruf