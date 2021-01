Semperoper bereitet Ersatzspielplan für April vor – Kommunale Kultur visiert vorerst weiter März an

Dresden

Nach dem Beschluss, Semperoper und Staatsschauspiel Dresden pandemiebedingt mindestens bis Ostern geschlossen zu halten, hat sich das Opernhaus zu seinen Vorhaben für die Zeit danach geäußert. Die für die restliche Spielzeit 2020/2021 bereits angekündigten Vorstellungen werden abgesagt und durch einen Ersatzspielplan substituiert, wie die Oper am Donnerstag mitteilte.

Ein Gebot der Vernunft

Das neue Programm für den Zeitraum April bis Juli werde rechtzeitig zum aktuell avisierten Spielbeginn, dem 1. April, bekanntgegeben. Inwieweit und in welcher Form die ursprünglich angekündigten Premieren und Vorstellungen in den Ersatzspielplan aufgenommen werden können, entscheide sich in den nächsten Wochen.

Anzeige

„Für alle, die die ansteigenden Infektionszahlen hier in Sachsen und die Auswirkungen der sich ausbreitenden Pandemie auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens überall auf der Welt in Sorge mitverfolgen, kam die Entscheidung zur Verlängerung der Schließung nicht überraschend“, wurde der Intendant der Sächsischen Staatsoper, Peter Theiler, in der Mitteilung zitiert. „Die Gesundheit und die Eindämmung der Pandemie hat jetzt oberste Priorität. Dementsprechend ist es ein Gebot der Vernunft, sich gesellschaftlich verantwortungsvoll zu zeigen und als staatlicher Kulturbetrieb die Entscheidung solidarisch mitzutragen.“ Man werde die Planungssicherheit und Organisationsperspektive, die der auf Anfang April verschobene Spielbeginn biete, konstruktiv nutzen.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits erworbene Karten für alle abgesagten Veranstaltungen werden rückerstattet. Auf ihrer Homepage veröffentlicht die Semperoper Hinweise zur Rücknahme bereits gekaufter Tickets und Informationen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Kommunale Kultur bleibt zunächst bei Ende Februar

Die Dresdner Kultureinrichtungen im kommunaler Hand bleiben weiter vorerst bis Ende Februar geschlossen. „Mit den Intendanten und Intendantinnen und Direktorinnen und Direktoren der städtischen Kultureinrichtungen ist vereinbart, dass es nach der nächsten Bund-Länder-Konferenz eine erneute Verständigung über die Dauer der Schließzeiten geben wird“, hieß es auf eine entsprechende DNN-Anfrage aus dem Dresdner Rathaus. Die nächste Bund-Länder-Konferenz könnte im Februar über die virtuelle Bühne gehen.

Ansonsten folgen mindestens zwei weitere Bundesländer der bis Ostern verlängerten Schließzeit für seine Kultureinrichtungen. Nach Hessen und Sachsen kündigte gestern auch Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) an, dass die Berliner Bühnen wohl bis Ostern geschlossen bleiben. Zuvor hatte er mit Vertretern der Bühnen des Landes und der freien Szene konferiert. In Baden-Württemberg bleiben das Badische Staatstheater und die Staatstheater Stuttgart bis 31. März geschlossen, wie am Donnerstag bekannt wurde.

www.semperoper.de

Von Torsten Klaus