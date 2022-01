Dresden

Daniel Harding brachte zu seinem Auftritt mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden drei Stücke von der Britischen Insel mit, die das Repertoire bereicherten. Darüber hinaus gab es eine Wiederbegegnung mit dem ebenso sympathischen wie großartigen Capell-Virtuosen.

Nimmt man den englischsprachigen Raum oder das 20. Jahrhundert, kann man Benjamin Britten beide Male zu den wichtigsten Komponisten zählen. Seine dramatische Oper „Peter Grimes“ wünschte man sich – spätestens nach der gestrigen Matinée in der Semperoper – wieder einmal ins Programm der Sächsischen Staatsoper. Im Konzert gab es die „Four Sea Interludes“, eine Suite, die Britten aus der Oper extrahiert hatte.

Abwechslungsreiche und detaillierte Vorstellung

Daniel Harding ließ hier nicht allein die Gegensätze von hohen Streichern und wuchtigem Orchestertutti aufeinanderprallen, sondern fasste das Stück psychologisch ausgefeilt auf. So ließ sich das Rufen eines Suchenden (oder gar einer verlorenen Seele) ebenso ausmachen wie das Dräuen von Meer und Wind. Die mittleren Sätze, thematisch / szenisch mit dem Sonntagmorgen und dem Mondlicht umschrieben, sorgten für belebende Frische, zugleich haftete den ausgeformten Details bis hin zu funkelnden Sternschnuppen (Oboe: Rafael Sousa) etwas Märchenhaftes an. Im letzten Satz („Sturm“) freilich spitzte sich die Lage zu, eine Dramatik, die allein musikalisch schon unmittelbar packte.

Ein Violakonzert erlebt man gemeinhin recht selten. Die schönsten von ihnen nehmen sich gern auch namhafte Violinisten vor – nur versuchen sie häufig, den Stücken die Brillanz der Geige mitzugeben. Antoine Tamestit kennt die Viola besser und weiß ihr vielschichtige, subtile Farben zu entlocken. In den Ecksätzen von William Waltons Violakonzert offenbarte er – passend im Anschluss an den Orpheus Britannicus – eine Gesanglichkeit, die gekonnten Liedbearbeitungen nahekam oder an kammermusikalische Schmuckstücke wie August Klughardts „Schilflieder“ erinnerten. Die Erwiderungen der Holzbläser auf die Solostimme blieben fein angemessen, die Streicher erwiesen sich in ihrer Geschmeidigkeit als ideale Begleiter. Daniel Harding formulierte ausführliche Orchesterpassagen sorgsam aus – hier war die Brillanz nun angebracht –, so dass sich keine Brüche ergaben, Akzente wie ein Harfenarpeggio fügten sich wohlplaziert ein. Wer solche Funde derart erlesen präsentiert, wird mit einem nachhaltigen Füßetrampeln belohnt!

Zugabe mit Geschmack

Antoine Tamestit freute sich nicht nur, wieder vor Publikum spielen zu können (kurzfristig durften sogar 450 Besucher zu den beiden Konzerten am Sonntag und heute Abend kommen), sondern ganz besonders, wieder mit diese Orchester aufzutreten. Wie schon im November spielte er seine Zugabe daher nicht allein: Mit John Dowlands „Flow my tears“ im Duo mit Harfenistin Johanna Schellenberg blieb es „very british“.

Der Inselcharme blieb auch nach der Pause erhalten. Nun zeigte Daniel Harding, dass Edward Elgars „Enigma-Variationen“ weit mehr bieten als das gern zum Zugabenstück aufgeblähte „Nimrod“. Im Gegenteil – die Charakterstudien sind im Verbund ergötzliche Miniaturen. Wer beispielsweise glaubt, ein nachgeahmtes Stottern habe etwas Despektierliches, konnte sich vom Gegenteil überzeugen: „Dorabella“ (Variation Nr.10) kam leichtfüßig und fröhlich daher wie ein Ballett von Tschaikowski.

Heute noch einmal: Daniel Harding (Leitung), Antoine Tamestit (Viola), Staatskapelle Dresden, 20 Uhr, Semperoper. Am Dienstag ab 20 Uhr auch auf mdr KULTUR.

Danach gastiert das Orchester im Wiener Konzerthaus.

Von Wolfram Quellmalz