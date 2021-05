Dresden

Folgt der Begeisterung nun Ernüchterung? Zumindest die Art und Weise, wie Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer, beide CDU, an ihrer Seite in Einzelgesprächen mit dem Orchestervorstand der Sächsischen Staatskapelle Dresden sowie dem Chefdirigenten Christian Thielemann die Nichtverlängerung von dessen Vertrag kommunizierten, entbehrt theatralischer Raffinesse und reduziert den Vorgang auf das, was er letztlich ist: eine Personalentscheidung des Freistaates für sein größtes und international renommiertestes Theater. Verbunden mit der Ankündigung, dass der jetzige Opernintendant Peter Theiler ein weiteres Jahr über Vertragsablauf bleiben soll. Beide, er und Thielemann, scheiden somit zum gleichen Zeitpunkt, nämlich mit Ende der Spielzeit 2023/24, aus ihren Dresdner Ämtern (DNN berichteten).

Doch so simpel, wie es scheint, ist es nicht. Denn bisher war es gängiges und sinnhaftes Prozedere, dass zuerst die Staatskapelle in interner Abstimmung mit mindestens einer Zweidrittelmehrheit für einen Chefdirigenten votiert und diesen dann dem Freistaat für die Besetzung der Stelle vorschlägt. In der Regel wurde diesem Vorschlag stattgegeben. Die letzte Abstimmung war 2017, als es um die Verlängerung für Thielemann um weitere fünf Jahre ging. Das verlief nach außen geräuschlos, am 30. November unterzeichneten die damalige Kunst- und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) und der Dirigent das entsprechende Papier. Vereinbart wurde eine Mindestzahl von 40 Dirigaten in Konzerten und Opernaufführungen pro Spielzeit, davon mindestens 25 in Dresden. Für Gastspielreisen der Staatskapelle sah der Vertrag einen Umfang von 15 Konzertterminen pro Spielzeit vor. Dazu kommen noch die Dirigate während der Osterfestspiele Salzburg, „die auch zum internationalen Renommee von Sächsischer Staatsoper und Staatskapelle beitragen“, hieß es.

„Mir geht es hier wahnsinnig gut“, sagte Thielemann einmal auf einer der jährlichen Pressekonferenzen zur Vorstellung des Konzertplanes der Staatskapelle. Den Satz kann man so stehen lassen, denn dem gebürtigen Berliner geht es beruflich in Sachsens Metropole wahrlich blendend. Wenngleich, heimisch geworden ist er hier seit seiner Anstellung nicht. Er wohnt, wenn er denn in Dresden ist, im Hotel und pendelt sonst zwischen seinem Haus am See in Potsdam und den verschiedenen Wirkungsstätten – neben Sachsen u.a. Wien, Bayreuth und Salzburg.

Bild mit Eintrübungen

Wo einer seiner Wurzeln schlägt, das ist eine freie Entscheidung, aber inzwischen trübt doch Unzufriedenheit das Bild ein. Auch unter den Orchestermusikern lässt sich Kritik beispielsweise an der Intensität der Arbeit Thielemanns wahrnehmen. Um es richtig einzuordnen. Es ist hier nicht die Rede von den Konzerten und Operndirigaten des Meisters – er ist ein Abenddirigent und weiß dabei Orchester und Publikum gleichermaßen mit seinem musikalischen Können in den Bann zu ziehen. Dies sind unbestrittene Höhepunkte in Dresdens Konzert- und Opernbetrieb und auch international, wenn er mit der Staatskapelle als Residenzorchester bei den Salzburger Osterfestspielen auftritt, auf Tournee gastiert oder, mit etlichen Staatskapellisten im Orchestergraben, Wagner-Oper auf dem Bayreuther Hügel dirigiert.

Aber wie steht es um die Sächsische Staatsoper? Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Chemie zwischen Kapell-Chef und Opernintendant nur dann funktioniert, wenn Thielemann das durchsetzen kann, was er will. Ob er in Theiler einen ebenbürtigen Partner hat, darf man zumindest anzweifeln, erst jüngst drang die Auseinandersetzung um Spiel-, Proben- und Konzertbetrieb unter Corona-Einschränkungen an die Öffentlichkeit. Nicht ganz zu Unrecht wurde Theiler kritisiert, dass er – im Vergleich zu anderen Intendanten – wenig aktiv und zu vorsichtig agiere.

Thielemann, der 2012 unter Intendantin Ulrike Hessler ins Amt kam, konnte in Dresden ganz nach eigener Vorstellung arbeiten; nach Hesslers frühzeitigem Tod war die Intendanz vakant und wurde interimsmäßig von Verwaltungschef Wolfgang Rothe ausgeübt. Der schöne Frieden erhielt sein jähes Ende, als Sachsens damalige Kunstministerin Sabine von Schorlemer (parteilos) den eloquenten Belgier Serge Dorny für 2014 an die Spitze der Oper berief: Im Gerangel um die künstlerischen Kompetenzen am Haus setzte sich bekanntermaßen letztlich Thielemann durch, ganz nach seinem gern immer wieder angewandten Grundsatz „er oder ich“. Der Freistaat kündigte Dorny noch vor dessen eigentlichen Amtsantritt, musste einen Rechtsstreit durchlaufen und letztlich Dorny teuer bezahlen.

Strukturelle Spezifik

Das Ganze weist generell auf eine Besonderheit und strukturelle Spezifik der Sächsischen Staatsoper hin: Schon vor der Jahrtausendwende, als Christoph Albrecht Intendant des Hauses war und Giuseppe Sinopoli Chefdirigent der Staatskapelle, gab es erbitterte Auseinandersetzungen um die künstlerische Selbstbestimmtheit des Orchesters, das einerseits in den Opernaufführungen im Graben sitzt, andererseits aber auch ein hochklassiges Konzertprogramm spielt. Damals zeichnete sich die Lösung ab: Sinopoli sollte ab 2003/04 unter der Intendanz Gerd Ueckers als Generalmusikdirektor der Sächsischen Staatsoper und Chefdirigent der Staatskapelle die Gesamtverantwortung übernehmen. Sein plötzlicher Tod 2001 durchkreuzte die Pläne und setzte alles wieder auf Anfang. Bernard Haitink kam als Kapellchef nach Dresden, herzlich willkommen geheißen, und verabschiedete sich ein Jahr vor Vertragsende, nachdem die Kapelle sich Anfang 2004 für Fabio Luisi und nicht den von Haitink als Nachfolger präferierten Myung-Whun Chung entschieden hatte. Übrigens auch nicht für die damaligen Mitkandidaten Christian Thielemann und Daniele Gatti.

Luisi kam – als GMD – 2007 und beendete damit die cheflose Zeit des Orchesters. Der anfänglichen Freude folgten relativ rasch Abkühlung im Verhältnis zwischen Kapelle und Dirigent und Drama: Nur zwei Jahre nach Amtsantritt kündigte Luisi 2009 an, 2012 mit Ende des Vertrags Dresden den Rücken kehren zu wollen. Als neuer Wunschkandidat der Kapelle war damals schon Thielemann im Kommen; in sensationell kurzer Zeit wurde er von Kunstministerin von Schorlemer als künftiger neuer Chefdirigent inthronisiert. Luisi zog die Reißleine und verkündete seinen sofortigen, also vorzeitigen Abgang.

Thielemann wurde euphorisch in Dresden begrüßt – von Politik, Musikern, Publikum. Man darf davon ausgehen, dass er seine Interessen mit dem Freistaat stets knallhart und erfolgreich verhandelt hat. An einer Funktion wie der des GMD war ihm nicht gelegen; er macht kein Hehl daraus, dass ihm administrative Verpflichtungen über seine musikalische Tätigkeit hinaus nicht liegen. Er ist eine raumgreifende Diva, und was der Maestro für seine Aufführungen wünscht, das bekommt er auch. Eine Anna Netrebko z.B., überhaupt erstrangige Sängerensembles. Man muss kein Rechenkünstler wie der Verwaltungsdirektor oder Intendant sein, um zu wissen, dass das den Etat der Staatsoper enorm beansprucht und zu Kürzungen in anderen Bereichen führen muss.

Und Thielemann brachte das Personalkarussell um sich herum zum Drehen: Das bedeutete u.a. den Weggang des langjährigen Orchesterdirektors Jan Nast, des erfahrenen und klugen Konzertdramaturgen Tobias Niederschlag, des Orchestersprechers Matthias Claudi – das Haus ließ sie ziehen.

Ein kostbares, umworbenes Gut

Es dürfte ein schwieriges Unterfangen werden, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den Solitär Thielemann zu finden und zu binden. Dirigenten oder Dirigentinnen in seinem Rang sind ein kostbares Gut und von gar vielen umworben. Und es steht die Frage: Wie offen werden sich Orchester und Kunstministerium dabei zeigen: Will man eine gestandene Persönlichkeit, die international so begehrt und erfolgreich ist wie Thielemann; will man ein junges Talent, mit dem eine Neuausrichtung vielleicht ganz überraschend gelingen kann; traut man sich gar endlich, eine Frau in größerer Verantwortlichkeit ans Pult zu lassen wie zum Beispiel eine Oksana Lyniv, die als erste Frau bei den Bayreuther Festspielen eine Premiere dirigieren soll, oder eine Joana Mallwitz, ihres Zeichens Generalmusikdirektorin in Nürnberg? Inwieweit hat die Kapelle dabei wie gehabt Mitspracherecht?

Kulturministerin Klepsch, die nun 2023/24 einen Schlussstrich unter Theiler – Thielemann ziehen will, muss sich fragen lassen, wie denn das von ihr apostrophierte „Übermorgen der Oper“ aussehen soll und welche Zeichen sie für diesen Kulturleuchtturm des Freistaates setzen will. „Die Oper wird teilweise neue Wege zwischen tradierten Opern- und Konzertaufführungen und zeitgemäßer Interpretation von Musiktheater und konzertanter Kunst gehen müssen“, hieß es dazu in ihrer Pressemitteilung. „Das auch, um die Anziehungskraft für das vielfältige Publikum zwischen gewachsenen Stammgästen und neuen Zielgruppen, die andere oder noch gar keine Zugänge zu Opern, Konzerten und Ballettaufführungen haben, zu behalten oder zu steigern.“

Eine Chance

So weit, so gut, aber nicht wirklich neu. Fest steht, die Grundfesten, auf denen die Sächsische Staatsoper ruht, sind die Ensembles und die Staatskapelle. Es könnte also eine Chance und eine kluge Ausgangsbasis sein, wenn ab 2024 zwei Persönlichkeiten als Intendant und Dirigent gefunden werden, die das künstlerische Profil gemeinsam gestalten und sich in der Fortsetzung einer erfolgreichen Kulturgeschichte und der Neuausrichtung unter den besonderen Anforderungen im 21. Jahrhundert wirklich einig sind.

Es bleibt hoffentlich nicht nur ein Lippenbekenntnis des Freistaats, wenn er von Perspektive „Semper2030“ spricht. Denn dafür bedarf es einer wirklich an künstlerischen Visionen und nicht nur an verpflichtender Notwendigkeit bemessenen finanziellen Ausstattung der Staatsoper. Dieses Bekenntnis muss auf lange Sicht tragfähig und vernehmbar sein. Und insbesondere in einer Situation, in der sich infolge einer so noch nicht erfahrenen gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krise grundlegende Ängste um die künftige Finanzierbarkeit von Kunst und Kultur entwickeln.

Die Sächsische Staatsoper darf im 21. Jahrhundert kein Traditionstempel sein, aber sie muss an ihre Traditionen anknüpfen. Neue Formate sind schön und gut, Digitales manchmal durchaus auch; aber in der durch Corona erzwungenen Abwesenheit der Magie des Moments – wenn der Vorhang sich hebt, der Orchesterklang beginnt, den Raum zu füllen und die Seelen der Zuhörenden zu bewegen –, wird die Unverzichtbarkeit künstlerischen Tuns besonders intensiv spürbar. Musiktheater ist Ort des Lernens, der Begegnung, der Auseinandersetzung, des Miteinanders und ja, besonders auch dies, des Lustvollen. Das zu bewahren, indem man es fortschreibt, sollte der Kern politischer und personeller Entscheidungen sein. Bleibt zu hoffen, dass Sachsen hier genügend Weitblick und Vision hat und dass es gelingt. Darum geht es. Um nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Von Kerstin Leiße