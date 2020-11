Dresden

Wie befürchtet, musste Josef E. Köpplingers Neuinszenierung der „ Zauberflöte“ von Wolfgang Amadé Mozart binnen Tagen auf ein Coronaformat gekürzt werden. Immerhin fand die Premiere am Sonntagabend in der Semperoper szenisch statt und nicht nur halbszenisch oder konzertant.

Etwas befremdlich fiel die Begrüßung von Intendant Peter Theiler aus. Während sich seine Kollegen und Künstler aller Sparten kritisch zu den Theaterschließungen geäußert hatten, bekundete Theiler sein (Ein)verständnis damit und dafür. Die Meinung sei ihm selbstverständlich belassen, nur – war das Statement an dieser Stelle (wiederholt) notwendig? Stärkt er damit die Kultur oder das Wirken seines Hauses?

Anzeige

Der Appell, die Gesundheit sei wichtig, schien überflüssig – Besucherinnen und Besucher trugen die Hygienekonzepte seit Wochen bei jedem Theater- oder Konzertbesuch verantwortungsbewusst mit! Allerdings wies Theiler auch auf die Situation der (freien) Mitarbeiter hin, mit denen das Haus zusammenarbeitet. Einen anderen Kommentar brachte das Ensemble zum Schlussapplaus auf die Bühne: „Kultur bildet Gesellschaft“.

Zauberflöten und Zauberglöckchen

Zauberflöten und Zauberglöckchen wirken wohl leider nur im Märchen. Josef E. Köpplinger und Maximilian Berling (Mitarbeit Regie) betonen den märchenhaften Charakter des Stückes mit Fabel- und Phantasiewesen (Kostüme: Dagmar Morell) und einer mythischen, urzeitlichen Landschaft, fern unserer Welt, weit weg zwischen den Sternen oder in einer geheimnisvollen Unterwasserwelt.

Die Sphären der Königin der Nacht und des Fürsten des Lichtes sind jedoch so eindeutig nicht. Einerseits eng miteinander verwoben, gehen ihre Grenzen (oder die von Gut und Böse, von Richtig und Falsch), ineinander über. Zwar gibt es grundsätzliche Färbungen, die die Welt der Königin und Sarastros kennzeichnen, doch wandelt sich auch ihr Bild stetig, was Walter Vogelweider mit vielen Videos, Licht (Fabio Antoci) und Projektionen umsetzt. Doch sorgt dies, gerade in der auf gut zwei Stunden gekürzten Fassung und der schnelleren Folge von Szenen und Effekten für Unruhe. Glücklicherweise bleiben die Videos im Hintergrund, malen Landschaften und Bäume, Blitz und Donner aus, werden aber nicht dominant.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Anders beim Licht: Leuchtstäbe, -rahmen und leuchtende Seile sorgen weniger für Aufhellung (oder Erkenntnis), als dass sie – bis zum Ambilight um den Bühnenrahmen – Emotionen und vor allem deren Grade und Änderungen signalisieren. Die bunte Flut ist bald lästig und wirkt aufdringlich (bis hin zum immer wieder einmal aufglimmenden Saallicht, um das Publikum einzubeziehen). Dabei gibt es durchaus stimmige Bilder, deren Wirkung durch die Effekthäufung und Überladung mit Symbolen abgenutzt wird: Statt Fackeln tragen die Priester (oder die Erleuchteten) Lichtkugeln vor sich her, haben aber Tücher vorm Gesicht – wie viel Weisheit oder Klarsicht besitzen sie wohl? Veranstalten sie nicht einen Sarastro-Kult?

Familientaugliche Märchenbilder

Im Zentrum des Märchens stehen Pamina, die von Sarastro entführt wurde, und Tamino, der sie befreien soll. Doch der Prinz (mit Ernst Friedrich Thiemar als Double des jungen Taminos) ist wenig heldenhaft, eher ängstlich, und wirkt in Karohemd und Jeans nicht wirklich wie ein Dauphin. Ihm zur Seite Papageno, ein alberner Vogelhändler – kann dieses Gespann gegen die Weisheit Sarastros bestehen?

Sebastian Wartig (Papageno) und Tuuli Takala (Pamina) Quelle: Ludwig Olah

Nun denn – sie können. Josef E. Köpplinger taucht schon die Anfangsszenen mit herzig grüner Schlange (oder lustigem Lindwurm) und buntem Vogel, auf dem Papageno eingeflogen kommt, in familientaugliche Märchenbilder. Papageno gerät ihm sehr eindimensional, indes – Sebastian Wartig kann nicht nur mit herrlichem Bariton gurren, dröhnen und lustig sein, er füllt die Rolle mit Stimme, Mimik und Körper beherzt aus.

Joseph Dennis, der die Rolle in weiteren Vorstellungen besetzen soll, sprang zur Premiere kurzfristig für Sebastian Kohlhepp, der krankheitsbedingt absagen musste, als Tamino ein. In seinen großen Auftritten (Bildnisarie) war sein Tenor noch etwas bemüht durchdringend, fast scharf, in den Szenen und Duetten konnte sich Dennis deutlich feinfühliger auf seine Partnerin einstellen. Tuuli Takala feierte als Pamina ein bejubeltes Rollendebüt. Lyrisch getragen und mit Koloraturgirlanden wahrte sie eine mädchenhafte Leichtigkeit, ohne Pamina „leichtgewichtig“ werden zu lassen – nach dem Bild, in welches sich Tamino verliebte, weckte sie weitere Begehrlichkeiten.

Zornige, eisige, aber auch brillante Königin

Das andere Paar, Königin der Nacht ( Nikola Hillebrand) und Sarastro ( René Pape) überzeugte mit prägenden Auftritten. Zwar mochte Hillebrands Rachearie ein paar Unsicherheiten haben, ihr Ausdruck der zornigen, eisigen, aber auch brillanten Königin stimmte enorm, mit hellen Vokalen schwang sie sich in die Höhe und unterstrich die erhabene Position der Königin.

Filmporträt des „Black Diamond Bass“ aus Dresden Sein Zuhause ist die Bühne. Seit mehr als 30 Jahren ist der Dresdner Bassbariton René Pape an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt zu erleben. Jetzt darf sein Publikum ihn ganz persönlich kennenlernen, Regisseurin Sibylle Muth hat für die „Lebensläufe“ des MDR-Fernsehens ein Porträt des Sängers gedreht, das ihn an wichtigen Stationen seiner Karriere zeigt. 5. November, 23.10 Uhr MDR Fernsehen

René Papes Sarastro trägt zwar die humanistische Attitude (und des „guten Willens“) in sich, nicht aber ein Attribut der Unfehlbarkeit – er ist eben kein „Gutbürger“. Pape begeisterte mit seiner Melodiösität über alle Register seines formidablen Basses.

Lesen Sie auch: „Es ist nicht gut, was jetzt geschieht“ – René Pape im Interview

Kürzungen führen immer zu Einschnitten, vor allem, wenn sie so kurzfristig erfolgen müssen. Eine Zweistundenfassung der „ Zauberflöte“ lag sicher nicht fertig in der Schublade. Schön war, dass nicht einfach die gesprochenen Texte zugunsten der Musik ausgelassen wurden. Ganz ohne Brüche ging es dennoch nicht, gerade weil an oder nach zentralen Arien bzw. Szenen (Auftritt Papageno, Hallenarie) gekürzt wurde. Das überraschte punktuell, die Handlung blieb dennoch weitestgehend klar.

Omer Meir Wellber führte an Pult und Cembalo die Sächsische Staatskapelle gewohnt Dresden sicher und betont schwungvoll (und extra verstärktem Glockenspiel). Das fiel manchmal etwas derb aus, doch wusste Meir Wellber die Musiker auch zu zügeln, etwa in einer feinen Streicherbegleitung des Mutter-Tochter-Duetts (Beginn zweiter Akt).

Überzeugend waren außerdem Markus Marquardt als Sprecher sowie die drei Damen ( Roxana Incontrera, Stepanka Pucalkova und Christa Mayer). Cajetan Dessloch, Valentin Piller und Daniel Witzany vom Tölzer Knabenchor verliehen den drei Knaben ebenso kräftige wie schöne Stimmen.

Chor ( Cornelius Volke) und Ensemble fügten sich nicht nur in Klang, sondern ebenso im Ablauf der Szenen. Anders als das die Vielzahl der Videobilder war die Personenführung durchaus nicht wuselig, sondern übersichtlich und stimmig. Bleibt zu hoffen, dass die Dezembervorstellungen stattfinden können und bald auch die ganze Inszenierung zu sehen ist.

Wolfgang Amadé Mozart „Die Zauberflöte“ in der Inszenierung von Josef E. Köpplinger, Semperoper Dresden, weitere Vorstellungen (gekürzt) sind für 4., 12. und 22. Dezember geplant

Von Wolfram Quellmalz