Semperoper Dresden bringt „Die andere Frau“ auf die Bühne

Torsten Rasch ist als vielseitiger Künstler bekannt. Der 1965 in Dresden geborene Komponist hat in den 1990er Jahren in Japan gelebt und allein dort Musik für über 40 Filme geschrieben. Zurück in Deutschland sorgte er mit dem Rammstein-Liedzyklus „Mein Herz brennt“ für Schlagzeilen und arbeitete mit den Pet Shop Boys am Projekt „Panzerkreuzer Potemkin“. Wiederholt machte er aber auch als Opernkomponist auf sich aufmerksam, zuletzt mit der in London uraufgeführten „Herzogin von Malfi“, deren deutsche Erstaufführung 2013 in Chemnitz erfolgte. Am heutigen Sonnabend kommt an der Semperoper mit „Die andere Frau“ ein neues Werk für Musiktheater heraus. Michael Ernst wollte für die DNN vorab wissen, worum es da geht.

Frage: Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, saßen Sie im sonnigen Rom in der Villa Massimo, hatten „Die andere Frau“ längst fertiggestellt und sich schon auf eine baldige Premiere gefreut…

Torsten Rasch: Das war der erste Lockdown im Frühjahr 2020, sehr zwiespältig für mich. Einerseits dieses wunderbare Stipendium, andererseits aber doch irgendwie gefangen. Immerhin hatten wir damals noch die Aussicht auf eine Premiere im Sommer! Das jetzige Ausmaß der Pandemie war da noch nicht absehbar.

Die Uraufführung musste mehrfach verschoben werden. Wie fühlt es sich für Sie an, Ihre inzwischen vierte Oper nun an der Semperoper herauszubringen?

Das ist natürlich ein bedeutendes Ereignis für mich. Schließlich ist mit diesem Haus eine große Historie verbunden, wenn Sie an die ganzen Uraufführungen denken, die hier stattgefunden haben. Dazu kommt noch, dass die Sächsische Staatskapelle spielt und wir mit der kurzfristig für Evelyn Herlitzius eingesprungenen Sopranistin Magdalena Anna Hofmann sowie mit Markus Marquardt, Stephanie Atanasov und Sussan Deyhim eine wunderbare Besetzung haben. Das Ganze steht unter der musikalischen Leitung von Michael Wendeberg, der sich unglaublich für meine Musik engagiert.

Trotz Ihrer internationalen Erfolge haben Sie in Dresden ja doch besondere Spuren hinterlassen. Ist diese Uraufführung in gewisser Weise nun ein Zurück zu den Wurzeln?

Das würde ich so nicht sagen. Diese Oper hätte so, wie ich sie geschrieben habe, auch an jedem anderen Opernhaus stattfinden können. Natürlich habe ich beim Komponieren schon gewusst, von wem die Musik dann uraufgeführt und interpretiert wird, aber es ist nicht so, dass ich sie jemandem „auf den Leib“ geschrieben hätte.

Dennoch ist diese Uraufführung in Dresden eine für mich ungeheuer wichtige Station, da meine musikalische Vergangenheit ja hier im Kreuzchor und dann an der Musikhochschule ihre Ursprünge hatte.

Sie haben das mal als Einschnitt bezeichnet, eine Uraufführung an der Semperoper. Wie kam es eigentlich dazu?

Als vor einigen Jahren die Dresdner Philharmonie mein Violinkonzert in der Kreuzkirche uraufgeführt hatte, sprach mich Peter Theiler darauf an. In weiteren Gesprächen präzisierten wir dann diese Idee und kamen auf die biblische Geschichte von Abram, Sarai und Hagar, für mich ein hochdramatisches Sujet.

Peter Theiler hatte dieses Thema wohl schon länger in seinem Herzen bewegt, mit dem er gerade in Dresden verschiedene Brücken schlagen wollte zwischen religiösen Gemeinden und mehreren eigentlich konträren Elementen. Geplant war dazu auch eine Reihe von Begleitveranstaltungen, die wegen der Pandemie nun leider nicht stattfinden können.

Wie verlief der Entstehungsprozess Ihrer Oper?

Für mich steht und fällt eine Oper mit dem Libretto. Obwohl sicherlich jeder Mensch ein wenig von der Geschichte um Abraham und Sara sowie vor allem um Isaak im Hinterkopf hat, habe ich mir natürlich doch erst einmal diese Stelle in der Bibel angesehen. Sie besteht ja nur aus relativ wenigen Sätzen.

Daraus lässt sich keine Oper machen, aber es steckt alles drin, was Oper braucht. Eine höchst komplexe Geschichte um Liebe, Hass, Verrat und Verlust. Daher habe ich wegen des Librettos sofort Helmut Krausser gefragt, mit dem ich schon zweimal zusammengearbeitet habe. Für mich ist er einer der außergewöhnlichsten sprachlichen Künstler im deutschsprachigen Raum. Er hat mir in relativ kurzer Zeit ein wunderbares Libretto geschrieben voller sprachlicher Schönheit und Härte, das vor Zuspitzungen des Konflikt nur so strotzt. Ein genialer Text!

Zielt das Ergebnis Ihrer Zusammenarbeit möglicherweise auf etwas Versöhnendes, denn es geht ja um die Legende des Urvaters dreier Weltreligionen?

Wer sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, wird feststellen, dass diese Frage darin impliziert ist. Aber in der Oper selbst kommt das nicht vor, auch Begriffe wie Christentum, Judentum oder Islam werden Sie da nicht finden. Dennoch ist klar, dass diese Religionen und somit idealistischen Vorstellungen der Menschen die gleichen Wurzeln haben.

Doch der Kern der Geschichte ist eigentlich eine Familiengeschichte, die im Grunde genommen auch heute noch so oder so ähnlich stattfinden könnte. Im Prinzip geht es um den Konflikt in einer Familie, in der die Frau nicht fähig ist, Kinder zu bekommen, und ihrem Mann diesen unglaublichen Vorschlag macht, doch ein Kind mit der Sklavin zu zeugen. Dass dieses Kind dann nicht mehr der Sklavin, sondern der Herrin gehört, ist unserem heutigen Denken natürlich absolut fremd.

Aber auch diese Sklavin wird durch diese, nennen wir es Einwirkungen von außen, zu einer anderen Figur, zu einem handelnden Individuum. Damit erlebt sie plötzlich eine ähnliche Zwiespältigkeit wie ihre Herrschaft, die vorher nur über sie bestimmt hat. Am Ende kann es keine Versöhnung geben, beide Seiten gehen mit denselben Ungewissheiten in ihr weiteres Leben.

Auch wenn es schwerfällt, die eigene Musik zu beschreiben: Was für eine Tonsprache haben Sie für diese Oper gefunden?

Das ist in der Tat ziemlich schwer. Ich habe keine Leitmotive im wagnerischen Sinne benutzt, sondern verschiedene Musik für die verschiedenen Stimmungen und Gefühlswelten der jeweiligen Figuren. Da die Charaktere so starke Kontraste haben, wollte ich auch eine sehr kontrastreiche Musik für sie schreiben.

Doch ich wollte diese Familiengeschichte noch in einen anderen, einen historischen Kontext setzen, denn Abraham kommt ja aus der Stadt Ur, die als eine der ältesten Städte der Menschheit gilt und deren Zerstörung in einem, ja: ur-alten Text in Keilschrift beschrieben ist. Das alles legt den Gedanken an Flucht und Vertreibung nahe. Also lasse ich diesen archetypischen Text von einer sogenannten Augenzeugin interpretieren, gesungen von Sussan Deyhim, einer amerikanisch-iranischen Sängerin, die ich schon seit langem bewundere.

Inzwischen ist schon bekannt geworden, dass das Publikum auf der Opernbühne sitzen wird, also nicht im Saal. Welches Konzept steckt dahinter?

Das ist ein vollkommen einzigartiges Konzept und war für mich zunächst völlig unvorstellbar, ist aber sehr überzeugend. Regisseur Immo Karaman platziert die Zuschauer damit ganz nah am Geschehen, und auch akustisch ist das eine wirklich sehr gute Lösung, denn das Orchester sitzt hinter dem Bühnengeschehen, die Solisten stehen im Mittelpunkt.

„Die andere Frau“: Premiere Sonnabend (22.1.) 19 Uhr, weitere Vorstellungen am 25. und 30.1. sowie am 2. und 9.2.

Von Michael Ernst