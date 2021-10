Dresden

Wir befinden uns im zweiten Oktober von Corona. Ganz Dresden ist vom Stadtfest besetzt … Ganz Dresden? Nein! Ein von unbeugsamen Menschen bevölkertes Haus hört nicht auf, dem eindringenden Lärm Widerstand zu leisten. In der Semperoper wird die Premiere von Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ gefeiert. Von Asterix kaum eine Spur.

Zweieinhalb Stunden archaische Kunst

Halbdunkel der Saal, noch dunkler der Bühnenraum, doch während des Vorspiels leuchtet das Saallicht hell auf. Achtung, heißt das, jetzt sind wir alle gemeint und werden hineingezogen in ein Spiel um Liebe und Krieg, Betrug und archaischen Götterglauben. Die folgenden gut zweieinhalb Stunden bieten ein Wechselspiel aus gallischem Historiendrama, männlich feiger Unentschlossenheit und dem ewigen Schlaf der Vernunft, eine Melange aber auch aus genussvollem Belcanto und faszinierend verstörendem Musiktheater.

Das führt zunächst in finsterste Gestade der noch nicht napoleonisch abgeholzten Wälder des späteren Frankreich. Gelbbezopfte Wesen, mit Knüppeln bewehrt, huschen zwischen den mächtigen Stämmen herum und wollen sich ihre Daseinsform gegen die brutalen Besatzer aus Rom bewahren. Als wär’s ein Stück aus dem Jugoslawien der 1990er Jahre oder aus dem Afghanistan der jüngsten Vergangenheit. Aber so leicht macht es sich die Regie nicht, hier Parallelen zu setzen, da muss das Publikum schon von selber drauf kommen.

Liebe in Zeiten des Krieges

Peter Konwitschny liebt es, mit seinen Inszenierungen zu überraschen, indem er Erwartungen erst einmal unterwandert, dann aber seine kritischen Botschaften grell aufblitzen lässt. Die Dresdner „Norma“ in der bewährten Ausstattung von Johannes Leiacker beginnt in grauer Vorzeit, als Gottesfurcht noch über die menschliche Liebe gestellt wurde, und prallt in ein Heute, das der Menschheit kaum einen nennenswerten Fortschritt attestiert. Noch immer enden Glaubens- und andere Machtkämpfe blutig und bilden wachsende Gräben den Ausgangspunkt neuer Schlachten. Wenn dabei die Entstehungszeit dieser Oper bedacht wird, in der katholisch reaktionäres Kirchentum jeglichen Aufbruch in ein italienisches Nationalbewusstsein mit fremder Gewalt unterbinden ließ, wird das Allgemeingültige von Bellinis „Norma“ deutlich.

Die Titelfigur, eine gallische Oberpriesterin, hat sich ausgerechnet in den römischen Prokonsul Pollione verliebt und mit ihm zwei Kinder bekommen, die sie vor ihrem Volk geheimhalten muss. Den erhofften Krieg gegen die Fremden will sie nicht auslösen. Erst, als sie erfährt, dass der Geliebte sich von ihr abgewendet und die Novizin Adalgisa erobert hat, schwört sie Rache. Doch den Mord an den gemeinsamen Kindern bringt sie nicht übers Herz – warum sollten Unschuldige sterben?! – und lässt stattdessen eine Priesterin opfern, die das Keuschheitsgelübde gebrochen hat. Also sich selbst. Indem er die Größe dieser Liebe erkennt, folgt Pollione ihr in den Tod.

Und das Lieben ist nicht leicht für römische Legionäre, die mit erhobenem Schwert in weißer Toga durch die Wälder streifen, um im grauen Anzug zu sterben … Neben manch kruden Szenen, der omnipräsenten Sichel etwa, die zum Mistelschneiden dient, aber kaum als Allegorie für den Scheiterhaufen, ist vor allem das Finale dieser Deutung missverständlich. Solange Menschen ihren selbsterschaffenen Göttern frönen, werden sie sich bekriegen und bleiben Barbaren Barbaren?

Fulminantes Orchester und treffsichere Stimmen

Ein heiseres Buh krönt diese Inszenierung, lebhafter Beifall für das unter Gaetano d’Espinosa mit ausgewogener Brillanz (nach anfänglicher Mezzo-Unentschlossenheit) aufspielende Orchester, den formidablen Staatsopernchor und die exzellente Solistenriege folgt. In der Titelpartie eine anfangs etwas schrill wirkende Yolanda Auyanet, die ihre schier unbegrenzt wirkende Vokalkraft erst nach der bejubelten Cavatine „Casta diva“ gänzlich entfesselt und mit darstellerischem Draufgängertum voll in dieser Rolle aufgeht. Ob als Priesterin oder als Mutter, ob liebend, verletzt oder voll Rachedurst, man nimmt ihr diese Figur in jedem Moment absolut ab. Ebenso ihrer unfreiwilligen Konkurrentin Adalgisa, die in Stepanka Pucalkova eine exzellente, mit vokaler Wärme bis hin zum emotionalen Schmelzpunkt agierende Sängerdarstellerin gefunden hat. Heldisch tenoral der Pollione von Dmytro Popov, grundig basiert Alexandros Stavrakakis als das gallische Oberhaupt Oroveso, dem Tochter Norma letztlich ihre Kinder anvertraut. Auch die vergleichsweise kleineren Partien – Roxana Incontrera als Normas Vertraute Clothilde, Jürgen Müller als Polliones Freund Flavio sowie Leonie Nowak als Tempelwächterin – fügen sich tadellos in dieses Stimmfest ein.

Den Schock gab es erst beim Verlassen des Hauses, als sich manch Premierengast auf dem Theaterplatz einen Schmied Automatix gewünscht haben mag. Doch dem jeden Troubadix in den Schatten stellende Tohuwabohu wäre auch der nicht beigekommen.

Von Michael Ernst