Dresden

Schon während der Ouvertüre fällt ein seriöser Herr mit Hut und Koffer aus allen Wolken. Wer da als Schattenriss zur Erde schwebt und auf der Bühne der Dresdner Semperoper als eleganter alter (in mehrfacher Hinsicht) weißer Mann in der schon etwas heruntergekommenen Kantine landet, die Paolo Fantin gebaut hat, ist Alidoro.

Dieser Prinzenlehrer, den Pietro Spagnoli mit Noblesse spielt und singt, avanciert bei Regisseur Damiano Michieletto zum dauerpräsenten Spielmacher. Er ist allgegenwärtig, immer zu sehen aber nur für uns Zuschauer. Dem Personal auf der Bühne bleibt er unsichtbar oder erscheint er als Bettler oder Bote.

Prinz in Jeans und Basecap

Wenn der angekündigte Prinz in Don Magnificos Kantine auftaucht, dann wird sein Diener Dandini, der ihn spielt, wie ein Star von lauter Frauen fortgeschrittenen Alters belagert. Hier haben die Herren des (von Jonathan Becker einstudierten) Staatsoperchores als Damen einen Auftritt, dessen komödiantisches Potenzial sie offensichtlich genießen!

Aber da hatten sich der in Jeans und Basecap als sein Diener Dandini auftretende Prinz und die mit selbstbewusster Anmut putzende Cenerentola auf den ersten Blick ineinander verliebt. Als Aschenputtel nicht mit zum Ball darf, ist es Alidoro, der sie (mit Hilfe der Versenkung) in die schöne Fremde für den starken Auftritt verwandelt. Sie nickt am Kantinentisch ein und wacht mit elegantem roten Kleid in einem schicken Loft mit moderner Kunst an der Wand und einem kalten Büfett für die Partie wieder auf.

Von Amors Pfeil getroffen

Cenerentolas Auftritt ist natürlich der Clou auf der Partie. Die Herren sind durch die Bank bei ihrem Anblick im wahrsten Sinne des Wortes von Amors Pfeil getroffen. Diese Liebesmunition dirigiert natürlich auch Alidoro. Das ist für ihn ebenso wenig ein Problem, wie den Unfall zu inszenieren, bei dem die Limousine des Prinzen bei der Suche nach seiner Liebsten punktgenau mitten in die Kantine kracht.

Bei dem Gewitter, das Gioachino Rossini in seiner Oper „La Cenerentola/Aschenputtel“ dafür komponiert hat, steuert Alidoro eigenhändig die Donnerschläge bei. Wenn die Wände durch Videoüberblendungen zu verschwimmen beginnen, wirft er dazu immer wieder Stühle zu Boden.

Don Magnifico, dem vor Ehrgeiz und Eitelkeit triefenden Stiefvater, verpasst Alidoro bei seiner Traum-Arie eine Eselsmaske. Als der sich später als Schwiegervater des Prinzen sieht, staffiert er ihn mit einem Königs-Hermelin, Zepter und Krone aus und bringt seinen Ehrgeiz damit auf den Punkt. Maurizio Muraru gibt dem alten Fiesling so viel stoische Dummheit mit, dass er nicht wahrhaben will, wer das Rennen um die Hand des Prinzen gemacht hat. Wenn der ihn und seine dummdreisten Töchter als Pack bezeichnet, dann kommt man nicht umhin, zumindest zu denken: Recht hat er.

Eine Komödie ohne dunkle Abgründe

Michieletto erzählt das Märchen als Geschichte von heute. Was tatsächlich auch – quasi jugendfrei – funktioniert, wo doch royale Hochzeiten und selbst die dümmsten Bachelor- oder Bachelorette-Shows TV-Quote machen. Nach den dunklen Abgründen in der Komödie oder dem modernen Sozialdrama sucht der Regisseur dieser Dresdner Koproduktion mit dem Pariser Théâtre des Champs-Élysées nicht. Er bleibt bei der Komödie.

Ein Paar Gummihandschuhe

In einem Punkt aber weicht Michieletto (wohltuend) vom märchenhaften Schluss ab. Als die Brautwahl entschieden ist, Angelina verkündet, dass ihre Rache Vergebung sein soll, und man als Zuschauer Mühe hat, so viel Großmut auszuhalten, da öffnen die versammelten Herren und Angelinas Verwandtschaft die kleinen Geschenkkartons, die sie gerade mit aristokratischer Geste verteilt hat. Das Geschenk für jeden sind ein Paar der gelben Gummihandschuhe. Weil vom Schnürboden für jeden ein Eimer einschwebt, gehen sie allesamt auf die Knie und fangen an zu schrubben.

Aber wie das so ist: Gerade als das Brautpaar und Dandini außer Sichtweite sind, hören sie damit auf und werfen Handschuhe und Schürzen wütend von sich. So einfach ist es mit der Umerziehung zum guten Menschen offensichtlich doch nicht.

Und auch nicht damit, Rossinis musikalischen Unterhaltungs-Prosecco so perlen zu lassen, dass er noch im letzten Winkel des auf Coronalücke besetzten Hauses zu einem Überwältigungs-Schwips führt. Natürlich haben Alessandro De Marchi und die Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden bei ihrer Exkursion ins pure Opernvergnügen die Steigerungen drauf, wenn sich die Musik in den Raum wälzt, um die Interpreten beim zungenbrecherischen Parlando auf Trab zu bringen. Sie haben natürlich kein Problem, auf Touren zu kommen, aber De Marchi setzt bewusst auf die Ensembleleistung und hält die Zügel auch da angezogen, wo man sich manchmal wünschen würde, dass ihm die Pferde durchgehen.

Maxim Mironov liefert den Märchenprinzen mit jungenhaftem Charme und angenehm timbrierten Rossinitenor. Emily D’Angelo lässt mit ihrem zu dramatischer Zuspitzung fähigem Mezzo von Anfang an vor allem die künftige Prinzessin durchscheinen. Sie hat die kalt servierte Rache des Finales auch schon bei der Küchenarbeit nicht nur in der Haltung, sondern auch in der Stimme. Andrei Zhilikhovsky hat weder vokal noch mit seiner stattlichen Erscheinung ein Problem, als Diener seinen Herrn (bzw. als Untergebener seinen Chef) zu spielen. Alice Rossi und Anna Kudriashova-Stepanets sind ihres Vaters (glaub-)würdige Töchter!

Das Premierenpublikum war hörbar zufrieden. Eine Grund zum Aufregen hatte es auch nicht.

Termine: 12., 14., 18. November, 15., 17.,19. Dezember, Semperoper

Von Joachim Lange