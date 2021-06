Dresden

Wir als Publikum sehnen uns natürlich nach Kunst und Kultur, wollen endlich wieder echte Bühnenerlebnisse sehen und hören, Skeptiker fragen jedoch, ob die Zeit wohl schon reif dafür ist. Wie aber mag es den Veranstaltern gehen, die seit Monaten zwangsläufig nur schaumgebremst agieren konnten und ihre von Woche zu Woche aktualisieren Pläne immer wieder zu Grabe oder in den Reißwolf tragen mussten? Ausgehungert sind natürlich auch sie – und umso größer schien der zur Jahrespressekonferenz der Semperoper ausgestrahlte Optimismus zu sein, dass es nun endlich wieder losgehen mag.

23 Prozent Kostendeckung im Pandemiejahr 2020

Gefüttert wurde diese Zuversicht nicht nur mit den aktuellen Inzidenzzahlen, sondern auch mit der Treue des Publikums selbst in schwierigen Zeiten. Im Kalenderjahr 2020 gab es notgedrungen nur 70 Vorstellungen in der ansonsten stark frequentierten Spielstätte, die aber wurden von rund 64.000 Menschen besucht. Das entspricht einer Auslastung von immerhin fast 73,7 Prozent, wie es hieß (bezogen auf die deutlich reduzierte Kapazität von zumeist 330 Plätzen im sonst 1300 Gäste fassenden Saal). Vollends zufrieden sein konnte Intendant Peter Theiler freilich trotzdem nicht, denn aus seinem zum Amtsantritt 2018 vorgetragenen Anspruch eines gesellschaftlich relevanten Theaters ist zumindest in den zurückliegenden eineinhalb Jahren nicht viel geworden.

Dennoch habe die Sächsische Staatsoper Einnahmen in Höhe von 3,7 Millionen Euro verzeichnen können, was einem Kostendeckungsgrad von 23,2 Prozent entspreche. Mit seinen Zukunftsplänen erhofft sich Peter Theiler ein baldiges Anknüpfen an frühere Erfolge und Auslastungszahlen von 90 Prozent. „Künstlerische Exzellenz ist unser Markenzeichen“, so der Intendant, „wir stehen für Innovation und Mut.“

Zumindest avanciert klingt die Zahl von sage und schreibe 15 Neuproduktionen sowie 22 Wiederaufnahmen und Repertoirewerken in 351 Vorstellungen von Oper, Ballett und Junger Szene in der kommenden Spielzeit. Theiler will so den pandemiebedingt gerissenen „roten Faden seines gestalterischen und musikalischen Konzepts“ wieder aufgreifen und ein Spielplanangebot „auf gewohnt hohem künstlerischem Niveau“ realisieren.

Unterstützung in der inhaltlichen Profilierung der Semperoper verspricht man sich durch die Zusammenarbeit mit einem Haus wie dem Pariser Théâtre des Champs-Élysées, um noch in diesem Jahr Rossinis „La Cenerentola“ herauszubringen. Die Inszenierung dieser Aschenputtel-Oper liegt in Händen von Damiano Michieletto, die musikalische Leitung übernimmt Alessandro De Marchi.

Gourmets dürfen sich auf reichlich Italianità freuen, wobei die künstlerische Planung sowohl einige der vielen verschobenen Produktionen als auch das Motto „Starke Frauenpersönlichkeiten“ wieder aufgreift. Bereits im Oktober gibt es ein Wiedersehen mit Regisseur Peter Konwitschny, der Bellinis „Norma“ in Szene setzt, musikalisch geleitet vom einstigen Konzertmeister Gaetano d’Espinosa.

Peter Konwitschny wird Bellinis „Norma“ auf die Bühne bringen. Quelle: Ludwig Olah

Anschließend gibt es Verdis „Don Carlo“ in der schon für die im vergangenen Jahr ausgefallenen Osterfestspiele Salzburg geplanten Inszenierung von Vera Nemirova mit der Uraufführung des im Auftrag der Semperoper komponierten Prologs von Manfred Trojahn. An Stelle von Christian Thielemann wird hier Ivan Repušić die musikalische Leitung übernehmen.

Der Chefdirigent wird allerdings in der Premiere von Verdis „Aida“ am Pult stehen, die er zum ersten Mal dirigiert und deren Inszenierung Katharina Thalbach anvertraut worden ist. Omer Meir Wellber als Erster Gastdirigent der Semperoper leitet Puccinis „Madama Butterfly“ in der Neuinszenierung des japanischen Regisseurs Amon Miyamoto. Diese Koproduktion von Semperoper, Tokyo Nikikai Opera Foundation und Det Kongelige Teater Kopenhagen mit der San Francisco Opera dürfte mit den Kostümen des 2020 verstorbenen Modedesigners Kenzō ein Fest fürs Auge werden.

Gerüchte über Thielemann-Nachfolge

Nachgeholt werden soll endlich auch die bereits zweimal verschobene Uraufführung von Torsten Raschs Oper „Die andere Frau“, ebenfalls einem Auftragswerk der Semperoper, das von Michael Wendeberg dirigiert wird und in der Regie von Immo Karaman völlig neue Seh- und Höreindrücke verspricht, denn das Publikum wird hier auf der Bühne platziert und in den vom ungarischen 3D-Künstler László Zsolt Bordos gestalteten Zuschauerraum blicken.

Für die von Christof Loy inszenierte Oper „Rusalka“ von Antonín Dvořák, ebenfalls eine internationale Koproduktion, wurde die Dirigentin Joana Mallwitz gewonnen, was in der nächsten Zeit gewiss noch für Gerüchte in Hinsicht auf die Thielemann-Nachfolge sorgen dürfte.

Geschlossen wird der Premierenreigen der nächsten Spielzeit mit einer weiteren Arbeit von Altmeister Peter Konwitschny, er wird im direkten Umfeld der Internationalen Schostakowitsch-Tage Gohrisch „Die Nase“ in Szene setzen. Auch bei dieser Oper des jungen Dmitri Schostakowitsch steht mit Petr Popelka ein ehemaliges Kapellmitglied am Pult des Orchesters.

Als Mutmacher nutzt Peter Theiler das Zitat der Marietta aus Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die tote Stadt“: „Die mich lieben, wissen mich zu finden. Es gibt ein Wiedersehen im Theater.“

Von Michael Ernst