Dresden

Das Bemühen der Semperoper, heftige, Corona-bedingte Einschränkungen auf der Bühne und im Graben mit einer gewissen Vielfalt im Spielplan zu vereinen und damit wenigstens ein paar Zuschauer ins Haus zu locken, ist aller Ehren Wert und besser, als nichts zu tun. Man hat sich für den „Essenz-Weg“ entschieden, der aber – bei Licht besehen – eine Notlösung ist, die nicht von langer Dauer sein sollte.

Natürlich ist Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ keine große Choroper und verlangt kein allzu üppiges Orchester. Aber allmählich sehnt man sich als treuer Opernbesucher doch nach einem größeren Chor im Rahmen der Szene oder auch nach Opern mit rauschenden Orchesterwogen oder dem prallen Leben auf der Bühne (es gibt ja auch richtig gute Regieeinfälle). An anderen Häusern ist das auch möglich.

Oper ohne Körper- und Blickkontakt

Die zum Haus gehörende Regieassistentin Gunda Mapache zeichnete für die Szene verantwortlich und hat daraus das Beste gemacht, was in dieser Situation möglich war. Die Beteiligten durften spielfreudig agieren. Jeder hatte so seinen Bereich auf den beweglichen Bühnenpodien: Konstanze ihr Boudoir, Belmonte sein klappriges Ruderboot, Osmin den Feigenbaum, der Bassa seinen gedeckten Tisch. Dazwischen huschten Pedrillo und Blondchen putzmunter hin und her.

Was der Regie nicht so richtig gelang und auch von Vornherein nicht gelingen konnte, war es, Charaktere zu zeichnen und ein wirkliches Beziehungsgeflecht zu entwickeln. Wenn sich etwa im Finale des 2. Aktes die vier Protagonisten weit auseinander auf der Bühne versammeln, einfach nur geradeaus singen, dabei gegenseitig an ihrer Liebe zweifeln und sich hernach versöhnen, so wirkte das Ganze einfach nur unglaubwürdig. Ähnliches gilt auch für das köstliche Terzett zwischen Pedrillo, Belmonte und Osmin, wenn erstere den bärbeißigen Alten überlisten, um in den Palast zu kommen. Wo soll die List herkommen, wenn man nur regungslos in gemessenem Abstand nebeneinander steht? Oper ohne Körper- und Blickkontakt geht eben nicht so ohne weiteres.

Wirklich überzeugend war an diesem Abend über weite Strecken die musikalische Seite, was vor allem am Dirigenten Alessandro De Marchi und seiner umsichtigen, musikalisch inspirierenden Art lag, ein belastbares Band zwischen Bühne und Graben zu knüpfen. Schlank und federnd dirigierte De Marchi, mit Erfolg darauf bedacht, die Sächsische Staatskapelle Dresden zu einem farbenreichen Spiel zu animieren und die Schönheit des türkisch anmutenden Tschingderassassa (oder zumindest davon, was man sich zu Mozarts Zeiten unter türkischer Musik vorstellte) mit Hingabe zu auszuleuchten.

Die heikle Baumeister-Arie etwa fehlt

Zur unbestrittenen Königin des Solistenensembles avancierte die Konstanze der Nikola Hillebrand. Ihre Koloraturen kamen bombensicher und so, als seien sie das Einfachste von der Welt. Dazu gesellte sich die kaum Grenzen kennende Biegsamkeit und Leuchtkraft ihrer Stimme, die Ausstrahlung ihrer Person. Mit einer so selbstverständlich wirkenden Makellosigkeit wird man beispielsweise die vertrackte Marten-Arie nicht gleich wieder hören. Ihr zur Seite stand als Belmonte Matthew Newlin, sehr ordentlich und zuverlässig, stimmlich ohne größere Probleme, freilich ein bisschen steif im Spiel. Etwas weniger Vibrato und mehr Schmelz im Tenor wären nicht schlecht gewesen. Schade, dass die heikle Baumeister-Arie, wie manches andere, den Strichen zum Opfer gefallen war.

Aaron Pegram als Pedrillo punktete mit sängerischer Solidität und spielerischer Leichtigkeit. Dem stand die Blonde von Katerina von Bennigsen in nichts nach. So ein schöner, silbrig schimmernder Sopran, so eine lebendige Darstellung! Dass ausgerechnet Ihre vor Freude überquellende Arie „Welche Wonne, welche Lust“ nicht gesungen wurde, war nur zu bedauern. Als rachsüchtiger Osmin gab Michael Hauenstein sein beeindruckendes Hausdebüt, ein kraftvoll ausladender Bass, nicht immer sicher in der Tiefe, aber mit schönem Timbre.

Im Finale hatte dann der Chor seinen einzigen (der andere fiel weg) klangprächtigen Auftritt aus dem Hintergrund, bevor nicht nur Osmin, sondern vor dann auch sein Herr, nämlich Bassa Selim ( Erdal Yildiz) endgültig in Verzweiflung versinken und ihm nur das leere Kleid Konstanzes bleibt.

Von Mareile Hanns