Dresden

Abram hält sich für auserwählt. Damit stellt er sich über jede Moral und wiederholt mehrfach sein „Es war nötig“, als Sarai ihm vorhält, sie auf der Flucht in Ägypten nicht vor den dortigen Männer beschützt zu haben. In wie vielen Flüchtlingsfamilien mögen sich ähnliche Dramen auch heute noch abspielen, schutzlos aus der zerstörten Heimat zu fliehen in der vagen Hoffnung auf eine bessere Zukunft?

Als Intendant Peter Theiler 2018 die Semperoper übernahm, versprach er ein Theater mit gesellschaftlicher Relevanz. Torsten Rasch hat ihm nun wohl das Meisterstück dazu geliefert. Dessen Oper „Die andere Frau“, ursprünglich schon für Sommer 2020 geplant, ist am vergangenen Wochenende nun endlich uraufgeführt worden. Sie zählte weitaus mehr künstlerisch Mitwirkende, als aktuell Premierengäste ins Haus gedurft hatten. Doch das Resultat verdient unbedingt ein zahlreiches Publikum.

Das liegt an der hörenswerten Musik von Torsten Rasch, der klanggewaltige Orchesterparts schuf, die mal archaisch tönen, mal emotional unter die Haut gehen, und so beständig wie kontrastreich mit schrundigen Bässen, effektvollen Bläsern und zupackendem Schlagwerk durch diese knapp zweistündige Oper führen (in einigen Momenten gar intervallig an Richard Strauss denken lassen). Das liegt aber auch am wortgewaltigen Libretto von Helmut Krausser, der aus einer biblischen Legende die Poesie des überlieferten Wortes herausgefiltert und sie mit einer recht harten heutigen Sprache konfrontiert hat. Und obendrein hat es mit der Bühnenlösung von Regie und Ausstattung zu tun, denn das Publikum sitzt hier einmal nicht im Parkett und in den Rängen, sondern direkt im Bühnenraum mit dem Blick Richtung Saal.

Spannende Bühnenbilder und gelungener Gesang

Dort steht zentral im Parkett eine „Augenzeugin“, die mit betörendem Gesang von der Zerstörung der Stadt Ur berichtet. Zu elektronischem Einspiel singt Sussan Dayhim auf Hebräisch diesen prähistorischen Text, dazu flimmern Licht-Spiele von László Zsolt Bordos auf, erhellen das Ambiente mal goldig und edel, dann mit flirrenden Punkten, Bögen und Strichen. Wie eine Barriere zwischen Bühne und Saal erstreckt sich ein durchgehender Steg zwischen den vorderen Seitengassen, der mit aberhunderten Schuhen drapiert ist. Zerlatscht und unbrauchbar geworden, geben sie die Schichten der Äonen wider, in denen Menschen seit Generationen aus Gründen von Flucht und Vertreibung über die Erde ziehen.

So auch in dieser Umsetzung von Raschs Oper durch Regisseur Immo Karaman. Er lässt abgehärmt und hoffnungslos wirkende Frauen und Männer über diesen Steg schlurfen (großartiges Bühnenbild von Arne Walther), das wenige Hab und Gut auf dem Rücken oder im Arm (zum Mitfühlen anregende Kostüme von Anni-Josephine Enders). Aus diesen Massen kristallisieren sich dann Abram und seine Frau Sarai heraus. Die Vorwürfe wegen des in Ägypten erlittenen Leids tut er ab: „Ich bin besonders, darum muss ich besonders handeln.“ Mit einer solchen Berufung auf „göttlichen Willen“ haben „Erwählte“ aller Religionen ihr Tun schon immer gerne begründet.

„Gottgewollter“ Narzisst

Mit seiner Gläubigkeit, die sich auch als frömmelnd egomane Verblendung interpretieren lässt, sieht Abram (Abraham) sich und sein Handeln als „gottgewollt“, womit für ihn alles entschuldigt zu sein scheint. Allein es fehlt ihm an Nachwuchs für seine Idee. Mit der geschändeten und immerhin 90 Jahre alten Sarai (Sara) ist das freilich nicht möglich, also kommt sie auf die Idee (eine der biblischen Grausamkeiten), dass ihr Mann ihre Sklavin Hagar schwängern soll. Aber was macht das mit dieser anderen Frau, wohin führen männliche Schöpfungsfantasien und weibliche Eifersucht, wem „gehört“ der so gezeugte Sohn?

All diese auch sehr heutigen Fragen werden in der Oper verhandelt und sehr transparent umgesetzt. Herausragend im Spagat zwischen Stolz und Verletztheit besticht Magdalena Anna Hofmann als Sarai mit einem in jeder Lage grandiosem Timbre. Markus Marquardt stapft mit Rauschebart als über jeden Zweifel erhabener Abram durch die Szene und wummert seine Töne wie in den Himmel gesetzt. Ein Wiedersehen gibt es endlich mit Stephanie Atanasov, die als gedemütigte Hagar zunehmend aufbegehrt und diesen Part auch stimmlich höchst glaubhaft verkörpert.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Vorteil von Raschs tonaler Diktion ist die hohe Textverständlichkeit in dieser Oper, was auch für die Partien dreier Engel (Philipp Mathmann, Philipp Meraner, Ilya Silchuk) sowie der Chorszenen (Extrachor der Semperoper sowie Mitglieder von AuditivVokal Dresden) gilt. Die in den vorderen Reihen des Parketts, aus Publikumssicht also hinter der Bühne platzierte Staatskapelle spielte unter Leitung von Michael Wendeberg mit brachialer Brillanz und wurde im parallelen Dirigat Johannes Wulff-Woestens akkurat übersetzt.

Dresden hat ein lohnendes Stück Musiktheater beschert bekommen. „Seine Wege kennt kein Mensch“, heißt es gegen Ende darin. Was für eine wohlfeile Ausrede, wie sie auch dieser Tage wieder in der Debatte um den katholischen Kindesmissbrauch variantenreich vorgebracht wird. Aber Raschs Oper ist größer. Sie zielt auf das ewige Menschheitsdrama, denn bei allen Ausreden sind es doch immer wieder nur Menschen, die Menschen das Leben schwer machen oder zerstören. „Es gibt sie nicht, die rechte Zeit. Nur diese unsre Zeit“, hält die Titelheldin fest. „Die andere Frau“ ist hörens-, sehens- und nachdenkenswert.

nächste Aufführungen: 25. und 30. Januar, 2. und 9. Februar

www.semperoper.de

Von Michael Ernst