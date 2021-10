Dresden

Dresdens Ballettdirektor Aaron S. Watkin blickt lieber nach vorn als zurück. Nun hat das Semperoper-Ballett seine erste Premiere der neuen Spielzeit präsentiert, eine stilistisch reichhaltige Collage, auf die sich der in Kanada geborene Tänzer und Choreograf sehr gefreut hat.

„Diese Choreografien sind sehr wichtig für mich,“ sagte er vorab im DNN-Gespräch, „weil unser Ballett hier das ganze Spektrum von der klassischen Tradition über Neoklassik bis hin zum zeitgenössischen Tanz aufzeigen kann.“ Programmpunkte des mehrteiligen Ballettabends „A Collection of Short Stories“ sind neben der titelgebenden Uraufführung von Nicholas Palmquist (zu Musik von Alexandra Stréliski) und der Wiederaufnahme von William Forsythes Franz-Schubert-Adaption „The Vertiginous Thrill of Exactitude“ auch Arbeiten von David Dawson und Jorma Elo sowie zwei Klassiker gewesen. Letztere hat der seit 2006 im Amt befindliche Watkin persönlich er- und überarbeitet und bezeichnet die jetzigen Resultate als Corona-gerechte Fassungen mit Ausschnitten aus Peter Tschaikowskis „Schwanensee“ sowie dem „Odalisques“-Pas-de-trois aus „Le Corsaire“ von Adolphe Adam.

Nur eine Tänzerin hat das Ballett der Semperoper verlassen

Wenn sich Aaron S. Watkin nun dennoch einen Rückblick erlaubt, dann kann er dem Pandemie-bedingten Stillstand doch so etwas wie eine Phase des Lernens abgewinnen: „Wir haben die gesamte Spielzeit über gearbeitet, bis auf die zwei Wochen, in denen das Theater ganz geschlossen war. Damit haben wir das Ensemble so gut wie möglich über die Runden gehalten.“ Drei bis vier Proben habe es täglich gegeben, allerdings unter höchst komplizierten Bedingungen mit meterweiten Abständen zwischen den Tänzerinnen und Tänzern. Besonders schwierig sei die Situation für die ausländischen Ensemblemitglieder gewesen, die inzwischen seit teilweise zwei Jahren nicht mehr in ihrer ursprünglichen Heimat sein konnten. „Es war eine Reise mit viel Auf und Ab“, so Watkin, „ich hatte manchmal das Gefühl, unter Wasser zu sein, bin dann wieder aufgetaucht und war gleich darauf wieder ganz unten.“

Aus diesen Erfahrungen heraus habe er sich mitunter überfordert gefühlt und sei durchaus an Grenzen gelangt, wollte aber unbedingt mit der Company überleben und das tägliche Training durchsetzen. Was Watkin wohl auch als Motivation für das Ensemble verstand. Lediglich eine Tänzerin habe das Ballett der Semperoper verlassen, nahezu die gesamte Company sei inzwischen geimpft.

„Ich nehme jeden Tag als eine neue Herausforderung an“

Angesprochen auf die weiteren Vorhaben der eben begonnenen Spielzeit, verweist Aaron S. Watkin auf die Wiederaufnahme des „Carmen“-Balletts von Johan Inger, auf die von ihm selbst verantworteten Tschaikowski-Klassiker „Der Nussknacker“ und „Dornröschen“ sowie auf die Neuproduktion von „Peer Gynt“, die ebenfalls Johan Inger choreografieren und inszenieren wird.

Der Ballettdirektor zeigt sich beglückt über den neuen Ballettmeister und Ersten Solisten Marcelo Gomes, hüllt sich über seine eigene Perspektive jedoch in Schweigen. Seit 15 Jahren ist Watkin im Amt, sein jetziger Vertrag läuft bis 2023, unkündbar würde er erst ein Jahr später, verrät er. „Ich nehme jeden Tag als eine neue Herausforderung an, habe Erfahrungen und Kraft, will kreativ sein und die Company weiterentwickeln.“

An den internationalen Austausch anknüpfen

Gute Beziehungen gebe es zwar zur künftigen Semperoper-Intendantin Nora Schmid, in Sachen Zukunft sei da aber noch nichts spruchreif. Watkin meint, „ich war immer eher der Typ, dass ich einen Plan haben wollte.“ Jetzt aber habe er gelernt, „von Tag für Tag zu leben und zu lernen“. Neben dem technischen Niveau müsse es auch wieder um die internationale Präsenz des Semperoper-Balletts gehen, Angebote für Gastspiele lägen beispielsweise aus Brüssel, New York und Singapur bereits vor, sobald dies möglich und erlaubt sei, solle an diesen Austausch wieder angeknüpft werden.

Aber auch umgekehrt sei das Dresdner Ballett durchaus ein internationaler Anziehungspunkt, meint Watkin und verweist zudem auf naheliegendere Kooperationen etwa mit der Palucca Hochschule für Tanz. „Diese Beziehungen sind sehr wichtig für mich, wir sind eng verbündet, das muss unbedingt sein.“ Und zwar nicht nur wegen des Elevenprogramms, das beispielsweise im „Nussknacker“ seine praktische Umsetzung findet, sondern überhaupt wegen der Ausbildung. „Ich möchte neue Talente kennenlernen, denn sonst bleibt man auf der Stelle, das möchten wir nicht.“

„A Collection of Short Stories“: 21, 25. und 30.10., 4.11. Semperoper Dresden

Von Michael Ernst