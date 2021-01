Seit 1988 erscheinen bei Ariadne feministische Krimis mit hohem Anspruch

Hamburg

Natürlich ist 1988 schon ewig lange her, eine Aussage wie die von „Unterhaltungsliteratur als kulturpolitisches Projekt“ erscheint einem jedoch noch älter, hört sich eher nach den (westdeutschen) späten 60ern oder den 70ern an. Else Laudan, Tochter von Frigga Haug, die 1988 „Ariadne-Krimis“ unter dem Dach des Argument Verlags in Hamburg gründete, findet die Formulierung jedoch bis heute treffend.

In einem Telefonat mit den DNN schlägt sie zur Erklärung den Bogen bis zu Antonio Gramsci, dem italienischen Philosoph, der Anfang des 20. Jahrhunderts seine Thesen über Kultur, die nichts außerhalb einem selbst ist, entwickelte und forderte, dass Kulturschaffende „nicht wie Missionare in Papua Neuguinea“ auftreten. Ariadne, das feministische Krimi-Projekt, das sich seit jenem Gründungsjahr 1988 beständig in den Widrigkeiten des Marktes hält, entstand, so Laudan, aus der Frage heraus: Was macht populäre Kultur populär? Und wie kann dieses Erfolgsrezept auf fortschrittliche Genre-Literatur angewendet werden.

Anzeige

Else Laudan Quelle: Argument Verlag GmbH

Was dabei herauskam, das muss gleich eingeschoben werden, ist nicht gut gemeint, sondern gut, nicht bemüht und zäh, sondern spannend und frech, verzichtet auf erhobene Zeigefinger und Moralkeulen. „Jedes unserer Bücher der letzten Jahre war auf der Krimi-Bestenliste“, sagt Else Laudan nicht ohne Stolz. „Und bekommt positive Kritiken.“

Sie selbst, Jahrgang 1963, habe bereits als Elfjährige heimlich Raymond Chandler gelesen, „weil ich diesen tollen Helden liebte“. Der einsame Wolf hatte es ihr angetan – und weibliche Identifikationsfiguren, einsame Wölfinnen, gab es damals einfach noch nicht. Kein Wunder, dass heute das Herausbringen der Bücher Sara Paretskys in Deutschland zu ihren Herzensanliegen gehört. Immerhin war Paretsky eine der ersten, die eine Heldin antreten ließ, die keine brave, Tee trinkende Tante war, sondern eine junge Frau mit einer Smith & Wesson – und Idealen. Eine Frau, die den bösen Burschen kräftig einheizte. Und dabei doch die diversen Grundübel der Gesellschaft nicht ändern konnte.

Verbrechen, Mord, komplexer gedacht – auch das gehörte von Anfang an zu den Grundpfeilern der Ariadne-Krimis. So wurde in der charakteristischen schwarz-gelben Aufmachung auch die Schottin Val McDermid in Deutschland bekannt – mit ihren großartigen Ermittlerinnen Lindsey Gordon und Kate Brannigan. Die späteren Bestseller-Titel, mit denen McDermid zu einem größeren Verlag ging, hätten, so Laudan, auch nicht in ihr Konzept gepasst. „Ich habe eine Aversion gegen Psychothriller und Serienmörder.“

In einem Artikel für das von ihr mitgegründete Netzwerk „HerLand“ liefert sie dafür die Begründung, dass solche Geschichten die Menschen „einlullen“: „Es gibt in der Mainstream-Kultur einen betäubenden Konsens, der da lautet: Wir leben doch jetzt in der fairsten aller möglichen Welten. Wer Wohlstand hat, verdient ihn auch. Alle haben Rechte. Wir tun alle nichts Böses, abgesehen von ein paar kranken Psychopathen, mit denen sich zu befassen angenehmen Grusel produziert.“

Große Verlage entdeckten die Sparte

Schön allemal, dass das Konzept von Anfang an Erfolg hatte. In den ersten Jahren sei körbeweise Leserinnenpost hereingekommen. Tenor: „Mit den schwarz-gelben Krimis würde ich mich sogar in die U-Bahn setzen.“ Soll heißen: Krimis waren baba, Ariadne-Krimis jedoch etwas anderes.

Allerdings entdeckten in Folge dieser Resonanz sämtliche großen Publikumsverlage die Marktchancen für Frauenkrimi-Reihen. Laudan: „Auf einmal hatte also Bastei-Lübbe eine Frauenreihe.“ Entsprechend schwieriger wurde es für das kleine Hamburger Haus, das sich stets ebenso um internationale Titel bemüht wie deutsche Autorinnen aufgebaut hatte. Zeitweise Versuche, sich „stärker mainstreamig“ aufzustellen, führten in die Irre. Laudans Analyse: „Anfang der 2000er hatten wir uns selbst überflüssig gemacht.“

Die Lösung war die Flucht nach vorn: „Keine Konzessionen, sondern nur Bücher machen, die wir so lieben, dass ein Flop auch nichts macht.“ Prompt blieben die Flops aus. Mit Dominique Manottis „Letzte Schicht“ gab es einen ersten großen Überraschungserfolg, seitdem geht es Schlag auf Schlag. Sechs bis acht Titel werden pro Jahr herausgebracht, dabei kommen auf ein Buch einer deutschen Autorin zwei von internationalen. Stets von den ganz großen Übersetzerinnen der Branche kongenial übertragen.

Zu den Highlights in diesem Jahr gehört eine Neuveröffentlichung: Lisa Codys „Gimme More“ war zwar schon einmal Anfang des Jahrtausends in deutscher Übersetzung (von Pieke Biermann) vom Unionsverlag herausgegeben worden, mittlerweile war die Lizenz jedoch ausgelaufen und das Buch vergriffen. Da Ariadne ohnehin in der Zwischenzeit andere Titel von Cody veröffentlicht hatte, sorgten sie nun dafür, dass auch diese Perle wieder auf deutsch erhältlich ist.

„Gimme More“ ist ein feministischer Musikerkrimi ohne das kleinste bisschen Larmoyanz oder lange Erklärpassagen. Hier geht es in rasanter Geschwindigkeit um Liebe und das knallharte Musikgeschäft, um die Rollen, die Frauen darin zugeschrieben, und die, die ihnen nicht gewährt werden, um Familie und Freundschaft, um Geld und Überleben.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schottin Denise Mina gelangte durch Vermittlung der deutschen Autorin Zoë Beck zu Ariadne. Der Krimi „Götter und Tiere“ – gerade erst mit dem Hauptpreis in der Sparte „international“ des deutschen Krimipreises prämiert – handelt in einem sehr düsteren Glasgow, in dem die Korruption alle Gesellschaftsschichten bestimmt – die Stadt selbst spielt in dem Roman eine Hauptrolle, und wir begegnen Charakteren, die nicht skurril sind, sondern wirkliche Ecken und Kanten haben. Die Story ist schwer zu durchdringen, umso mehr zieht sie einen beim Lesen in den Bann, und lässt einen auch nach der Lektüre nur schwer wieder los. Die positiven Kritiken sind schon zuhauf erschienen, Preise und Krimi-Bestenliste dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.

www.argument.de/belletristik

Liza Cody: Gimme More, 400 Seiten, gebunden, 21 Euro

Denise Mina: Götter und Tiere, 352 Seiten, gebunden, 21 Euro

Von Beate Baum