Sehr frei nach Mozart: „Die Sauberflöte“ an der Semperoper Dresden

Der israelische Dirigent Omer-Meir-Wellber ist dieser Tage am Leipziger Gewandhaus präsent, gastiert mit dem dortigen Programm auch in Dresden, dirigiert an der Semperoper eine Reihe von Wiederaufnahmen in expliziter Corona-Fassung („ Don Giovanni“ / „Tosca“) und leitet die erste Neuproduktion, die sich das Haus seit dem Frühjahr nun wieder leistet: Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Premiere ist am Sonntag. Vorab sprach der 1. Gastdirigent der Sächsischen Staatsoper Dresden mit Michael Ernst über seine vielfältige Arbeit.

Frage: Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wenn auch ein paar Tage nachträglich. Wie fühlt es sich an, diesen Tag in Dresden zu begehen?

Omer Meir Wellber: Das ist für mich fast schon eine Gewohnheit, denn ich habe in den vergangenen sechs Jahren tatsächlich jeden Geburtstag in Dresden gefeiert. Dieses Mal allerdings mit einem meiner besten Freunde, dem Mandolinisten Jakob Reuven, mit dem ich hier auch die insgesamt „Acht Jahreszeiten“ von Vivaldi und Piazzolla aufführen werde.

Unsere letzte Begegnung war zur Premiere von Wagners „Parsifal“, Ihrem Amtsantritt als Direttore musicale am Teatro Massimo in Palermo. Seitdem ist diese Welt eine andere, wie haben Sie die Zeit überstanden?

Am Anfang war das ziemlich seltsam, aber dann, muss ich zugeben, war das für mich gar nicht so negativ. Ich hatte zum ersten Mal richtig viel Zeit mit der Familie, sechs gemeinsame Monate, das haben wir ja sonst nie, da ich normalerweise immer viel unterwegs bin. Ich habe ein neues Buch geschrieben, dafür war der Lockdown im Prinzip der perfekte Moment. Fünf Monate lang war ich beinahe nur Autor.

Eine Fortsetzung Ihrer Geschichte um „Die vier Ohnmachten des Chaim Birkner“?

Das ist eine ganz andere Story. Es geht um drei Freunde aus Russland, zwei sind nach Israel emigriert, einer ist noch geblieben und war dort im Gefängnis. Kein Anknüpfen an Chaim Birkner, sondern etwas vollkommen Neues. Ihre Begegnung findet im Heute statt. Normalerweise schreibe ich im Sommer, im Urlaub. Das war jetzt eine ganz eigene Erfahrung, einfach mal so schreiben zu können. Das Chaim-Buch kommt jetzt in Italien, in Frankreich und England heraus.

In Palermo konnten Sie dann auch wieder dirigieren?

Wir haben dort tatsächlich eine neue Spielzeit kreiert, eine Sommerspielzeit bis in den September hinein. Viel Oper, viele Konzerte, sowohl draußen als auch in unserem wunderbaren Opernhaus. Für mich war das sehr wichtig, weil unsere Leute seit März in Kurzarbeit gewesen sind. Ab Juni konnten Chor und Orchester endlich wieder öffentlich auftreten und Geld verdienen. Das sind die positiven Aspekte dieser Zeit. Dass die Dresdner Ruth-Berghaus-Inszenierung der „Elektra“ nun im November stark reduziert werden muss, ist natürlich schade. Im Januar mache ich eine Neuproduktion des „Eugen Onegin“, aber was bis dahin passiert, wissen wir natürlich noch nicht.

Unser größtes Problem wird das Jahr 2021 sein. Das laufende Jahr können alle überleben. Was danach kommt, ist eine große Frage.

Im Moment dürften Sie glücklich sein, denn in Sachsen gibt es eine Art Omer-Meir-Wellber-Festspiele...

Für mich ist es wirklich jedes Mal eine besondere Zeit, wenn ich hier bin. Jetzt habe ich zum ersten Mal in den vergangenen zehn Jahren so lange Zeit keine Musik in Dresden gemacht. Als ich jetzt hier angekommen bin, habe ich mich wirklich wie zu Hause gefühlt. Unglaublich.

Eingestiegen sind Sie in Dresden mit „ Don Giovanni“ und „Tosca“. Was unterscheidet diese Neufassungen vom Original?

Das sind tatsächlich Corona-Fassungen. Sie sind kürzer, ohne Rezitative, also wie andere Opern. Die schöne Musik allerdings bleibt. Vielleicht sind diese Versionen sogar ein klein wenig stärker, denn hier geht es richtig zur Sache. Für Leute, die „ Don Giovanni“ nicht so gut kennen, ist das bestimmt eine tolle Erfahrung.

Gemeinsam mit Regisseur Josef E. Köpplinger kommt nun eine neue „Zauberflöte“ heraus, wie soll das unter den momentanen Gegebenheiten funktionieren?

Ich denke, für das Haus ist es die richtige Entscheidung gewesen, eine echte Neufassung zu machen. Ich persönlich wollte nach den drei Da-Ponte-Opern sehr gerne mit Mozart fortsetzen. „Die Zauberflöte“ ist natürlich ein Super-Repertoirestück. Das spielt man normalerweise ohne Proben und x-mal im Jahr. Für unsere neue Produktion heißt das aber, jetzt alles sauberzumachen. Das ist sehr wichtig, denn gerade aus solch einem Stück wie „Zauberflöte“ wird allzu gern ein Stück Routine. Wir machen jetzt eine „ Sauberflöte“ daraus, mit neuem und sehr präzisem Orchestermaterial, aber in derselben kleinen Besetzung, wie ich es auch ohne Corona besetzt hätte. Es wird ein musikalisches Saubermachen mit den alten Gewohnheiten, die schöne Musik aber bleibt, dazu mit meinen Improvisationen am Hammerklavier.

Wenn alles so bleibt, wie jetzt erlaubt, während wir reden, wird es sogar eine Pause geben, eine „Zauberflöte“, so wie sie sein muss.

Mit immerhin der Besonderheit, dass sie erstklassig besetzt ist?!

Ja, natürlich, aber das muss an diesem Haus sein! Wir haben René Pape als Sarastro, uns verbindet eine große musikalische Freundschaft. Auch Nikola Hillebrand ist sehr interessant, sie ist neu im Ensemble und singt die Königin der Nacht. Sie hat eine Superstimme, genau das richtige Potential für diese Partie. Wir haben Sebastian Wartig aus dem Ensemble als Papageno – ich bin sehr glücklich über diese Besetzung! Die Inszenierung von Josef E. Köppinger ist sehr frisch und modern, ich freue mich darauf und werde die ganze erste Serie bis Mitte Dezember dirigieren.

Wie sich das für den Ersten Gastdirigenten des Hauses gehört. Der bekommt für sein Engagement Ende November den Preis der Semperoper, was ist das für ein Gefühl?

Im Moment haben wir alle das Gefühl, jede Erfahrung hat jetzt eine Bedeutung. Das ist natürlich mehr als normal. Ein Zeichen unserer Freundschaft. Wenn ich könnte, würde ich auch einen Preis geben, diesem Haus nämlich, das für mich sehr viel bedeutet.

Im Gegensatz zu Dresden und Palermo fallen Ihre Verpflichtungen in London komplett ins Wasser …

Ja, das ist sehr traurig für das Orchester. Denn die Musikerinnen und Musiker dort bekommen nur Geld, wenn sie spielen. Im Moment ist dort allerdings alles abgesagt, voraussichtlich bis April. Eine sehr schwierige Situation.

