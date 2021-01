„Tripping With Nils Frahm“ ist ein starker Konzertfilm, der sich auf Frahms eigene Welt konzentriert. Frahm hat die Säle in Dresden vermessen – vom Soci ging es in die Dreikönigskirche, in den Beatpol und Alten Schlachthof, schließlich in den Kulturpalast und dann auf die Weltklassebühnen.