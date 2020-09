„Searching for Macbeth“: Neustart für das Staatsschauspiel Dresden

Dresden

Aus der Not eine Tugend zu machen sind die Künste allenthalben seit einem halben Jahr herausgefordert. So versucht auch das Staatsschauspiel beim Saisoneinstieg ins große Schauspielhaus die Light-Version einer im März coronabedingt geplatzten ganz großen Nummer zu bringen, auf dass sie möglichst wenig light aussehen möge. Es geht um nichts weniger als den großen „Macbeth“ vom großen Shakespeare, als Multispektakel mit Band und Tänzern geplant.

„Trailer, Essenz und Vorgeschmack “

Um es mit einem Satz vorwegzunehmen: „Searching für Macbeth“ ist keine Light-Version, kein Exposé des blutigen Machtwerkes, sondern eine 70-Minuten-Fassung von ganz eigener Klasse und Ästhetik. Im filmischen Vorspann bezeichnet Regisseur, Sänger und Hauptdarsteller Christian Friedel dieses Vorspiel auf das hoffentlich im Januar vollständig zu präsentierende Großwerk als „Trailer, Essenz und Vorgeschmack“. Es nimmt auf jeden Fall mit seiner suggestiv-düsteren Atmosphäre gefangen und zeichnet ein Psychogramm des Verhältnisses Macbeths zu seiner Lady. Die stiftet anfangs den schottischen Königsmörder an, wird seine Komplizin, bevor auch sie von den Folgen der seriellen eigenen Untaten seelisch eingeholt wird und dem Wahnsinn verfällt. Aber so weit geht dieser Macbeth-Einstieg nicht.

Lady Macbeth (Nadja Stübiger) heizt ihrem Gatten (Christian Friedel) mehr als nur ein. Quelle: Sebastian Hoppe

Christian Friedel spricht im filmischen Einstieg vom „berühmtesten Fluch der Geschichte“. Das gilt in doppelter Hinsicht, nicht nur für die Prophezeiungen der drei Hexen, sondern gleichermaßen für die Konsequenzen der Untaten. Eine menschliche Binsenweisheit, ein beliebtes dramatisches Motiv nicht nur bei Shakespeare, der mit Macbeth Schillers nicht minder berühmtes Zitat vorwegnimmt: „Das eben ist der Fluch der bösen Tat, // dass sie, fortzeugend, immer Böses muss gebären.“

Faszinierende Lichteffekte

Der Einstiegsfilm, der am Schluss in Teilen noch einmal wiederkehrt, gibt mit beachtlichen Szenen aus der abgebrochenen Probenarbeit den erwähnten Vorgeschmack auf die „Opernarbeit“, wie Protagonistin Nadja Stübiger das hoffentlich zu erwartende Gesamtkunstwerk nennt. Die beklemmende Hauptwirkung dieses Vorspiels geht aber nicht vom übel verschworenen Macbeth-Paar aus, auch nicht von der bewährten Musik von Woods of Birnam, sondern von den faszinierenden Lichteffekten Johannes Zink´s und den artifiziellen Videos von Clemens Walter und Vanessa Dahl.

Macht einen Großteil der Faszination aus: Die Beleuchtung. Quelle: Sebastian Hoppe

Sie illustrieren nicht nur, sie spielen parallel ein eigenes Stück. Vom Schnürboden strahlende Lichtsäulen bauen eigene Figuren, Verknüpfungen und Käfige auf, durch dezent versprühtes Nebelfluid in der ohnehin fast surreal wirkenden Bühnenaura verstärkt sichtbar gemacht. Vor Stroboskopeffekten wird ein allzu empfindliches Publikum zwar gewarnt, muss ihrer alarmierenden Wirkung dennoch erliegen. Sensible Farbwechsel, Lichtstimmungen und Lichtspiele bleiben am stärksten in Erinnerung.

„Ich hab’ mich vollgeschluckt mit soviel Grauen.“

Christian Friedel erlebt man sowohl als Machtmenschen mit cholerischen Zügen als auch mit der Kehrseite des introvertierten Zauderers. Nadja Stübiger erscheint zumindest anfangs radikaler, furchterregender, im klischeehaft tradierten Sinn männlicher. Die vier Musiker tauchen bei den Friedel-Songs jeweils im Wortsinne aus der Versenkung auf, werden mit Hubpodien hochgefahren. Die Vertonung der Shakespeare-Texte, die jedenfalls nicht den 154 berühmten Sonetten entstammen, fällt harmonisch und melodisch recht durchschaubar und vielleicht gerade deshalb wirkungsvoll aus.

Schwer zu durchschauen ist in diesem Zusammenhang die Schlussszene. Sie gleicht mit einem geradezu in den Bühnenhimmel gehobenen Mörderpaar eher einer Apotheose, und Macbeth alias Christian Friedel singt dann auch ein „fear no more“, als sei er selbst endlich erlöstes Opfer eines „Tyrannenstreichs“. Bleibt doch vielmehr nach begeistertem Premierenapplaus in einem vorschriftsmäßig nur zu einem Drittel besetzten Schauspielhaus jener Satz haften: „Ich hab’ mich vollgeschluckt mit soviel Grauen.“

