Dresden

So still wie Franzobel ist kaum ein Dresdner Stadtschreiber gekommen und nach dem üblichen halben Jahr wieder gegangen. Corona hat ihm wenig öffentliche Auftritte ermöglicht. Dafür konnte er die Zeit des Rückzugs für die letzten Arbeiten an seinem jüngsten Buch nutzen: „Die Eroberung Amerikas“ ist am Montag erschienen.

Inzwischen ist der 1967 im österreichischen Vöcklabruck geborene Schriftsteller wieder in die Heimat zurückgekehrt.

Frage: Franzobel, Ihr Start als Dresdner Stadtschreiber im Juni 2020 fiel mitten in die Corona-Zeit. Bei Ihrer Antrittslesung saßen Sie mit Moderatorin Anna Mateur einer Kamera gegenüber. Wie empfanden Sie das?

Franzobel: Nach den Lockdown-Monaten war es wohltuend, zumindest ein kleines Publikum zu haben. Außerdem ist Anna Mateur so ein wunderbar präsenter Mensch, dass sie alles Fehlende wettgemacht hat.

Bieten digitale Auftritte für Sie als Schriftsteller neue Möglichkeiten oder sind sie nur Notbehelf?

Ich will das Publikum schon spüren, weil ich meine, dass man die Leute bei einer Lesung geistig umarmen kann. Im geglückten Fall ist eine Lesung ja ein kollektives, fast kathartisches Erlebnis, ein gemeinsames Bestaunen des Naturwunders Text. Virtuell geht das überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass virtuelle Lesungen und digitale Theaterstücke sehr viel Zukunft haben werden.

Gelegenheiten, Lesern direkt zu begegnen, hatten Sie kaum. Fehlte Ihnen damit etwas Wichtiges?

Vor allem fehlte mir das Zusammensein nach den Lesungen, die Menschen oft dazu animieren, mir Geschichten anzuvertrauen. Manchmal wird auch geblödelt, was dann wieder Humus meiner Literatur ist.

Franznobel: „Eine extrem arbeitsintensive Zeit“

Waren die Einschränkungen wegen Corona für Sie belastend?

Es gibt Berufe, die es schlimmer trifft, aber klar, erfreulich war beziehungsweise ist diese „Wohnhaft“ nicht. Ich habe aber ausgefallene Sachen gekocht und mehr gelesen und Filme gesehen als zuvor.

Nach Dresden gekommen sind Sie vor allem, um Ihr neues Buch abzuschließen, „Die Eroberung Amerikas“. Konnten Sie die Zeit dafür hier gut nutzen?

Der Roman war schon vor meiner Dresden-Zeit fast fertig, aber ich hatte dann doch noch eine mehrwöchige Schreibklausur, um die Endfassung herauszudestillieren. Das war eine sehr intensive Zeit, in der ich außer Spaziergängen an den Elbwiesen von Dresden nicht viel gesehen habe, weil ich Tag und Nacht am Text gesessen bin. Eine extrem arbeitsintensive Zeit, sehr fordernd, aber auch wunderbar.

Das Buch führt ins Jahr 1538, es handelt von der verheerenden Expedition des Ferdinand De Soto nach Florida. Was ist das für ein Mensch?

In De Soto kulminiert die ganze spanische Conquista. Er war zuerst in Panama, Kolumbien, ist dann mit Pizarro nach Peru gegangen, hat dem Inka-König Atahualpa Spanisch und Schach beigebracht, mit seiner Schwester ein Kind gezeugt. Als gemachter Mann ging er zurück nach Spanien, erwarb einen Palast, heiratete die Schwester seiner Jugendliebe, um dann doch wieder nach Westindien, wie das damals hieß, zurückzukehren, Florida zu erobern. Er gilt als humaner als die anderen Konquistadoren, war anfangs zartbesaitet und sensibel, später stumpfte er ab und wurde immer wahnsinniger.

„Die Eroberung Amerikas“ von Franznobel. Quelle: Verlag

„ Dresden war eine wunderbare Stadt mit freundlichen Menschen“

Im Zentrum stehen Ereignisse im 16. Jahrhundert. Ist Ihr Buch ein historischer Roman?

Ein historischer Abenteuerroman. Eine Parabel auf das Leben, aber auch auf die irregeleitete Gesellschaft. Durch Zufall bin ich in Radebeul auf das Grab von Karl May gestoßen. Im Gegensatz zu ihm habe ich die beschriebenen Orte alle besucht, aber eine gewisse Parallelität in der Sehnsucht nach Abenteuern und fernen Ländern sehe ich dann doch.

Haben Sie sich in Dresden nur zurückgezogen, um schreiben, überarbeiten zu können?

Nein, ich habe auch wunderbare Menschen und tolle Orte kennengelernt.

Dresden haben Sie in der Corona-Ausnahmesituation kennengelernt. Welchen Eindruck hatten Sie?

Ich hatte Plattenbauten und Pegida erwartet, aber Dresden war ganz anders, eine wunderbare Stadt mit ausgesprochen freundlichen Menschen. Ich mochte den trockenen Humor der Sachsen und das Bier. Kulinarisch ist Dresden eine Katastrophe, aber ansonsten ist die Stadt toll.

Weitere Besuche in Dresden

Haben Sie Anregungen aus Dresden mitgenommen und könnte etwas davon Eingang in Ihre Literatur finden?

Ich hatte ja die Absicht, einen Roman über den ehemaligen Osten zu schreiben. Das Projekt hat sich etwas nach hinten verschoben, weil ich wichtige Zeitzeugen nicht treffen konnte und dafür auch Reisen nach Russland und China notwendig sind. Trotzdem hat sich schon einiges Material angesammelt.

Haben Sie trotz der Isolation Kontakte zu Vertretern des literarischen Lebens in Dresden gehabt und aus diesem Kreis Leute kennengelernt?

Ja, aber mich interessieren alle Menschen, ich habe ein fast obsessives Interesse an Lebensgeschichten und Schicksalen. Was Literaten so treiben, kenne ich ja von mir selbst zur Genüge.

Können Sie sich vorstellen, zu einer Lesung aus Ihrem neuen Buch noch einmal nach Dresden zu kommen, wenn es wieder möglich ist?

Jederzeit. Ein paar Termine sind bereits in Planung.

Von Tomas Gärtner