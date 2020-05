Geschichte des Geldes – Schlesisches Museum zeigt Münzen aus acht Jahrhunderten

Görlitz

„Über Geld spricht man nicht“ heißt eine bekannte Redewendung, an die sich viele Menschen halten, zumindest in Deutschland, wo man jahrhundertelang lieber den Geist hochhielt und sich über englische Pfeffersäcke und amerikanische Dollar-Anbeter mokierte. Keiner redet in Deutschland über Geld, am wenigsten die, das ergeben eigentlich alle Recherchen, viel davon haben. Und wenn man Promis zum Thema Geld befragt werden, dann philosophieren und eiern die allenfalls rum.

Münzen aus acht Jahrhunderten

Dabei gäbe es viel Interessantes über Geld zu sagen – und das versucht nun das Schlesische Museum im Görlitzer Schönhof. Dort ist im Rahmen der Ausstellung „Kopf oder Zahl“ zur Geschichte des Geldes in Schlesien ein reicher Schatz an Münzen und Medaillen aus acht Jahrhunderten zu sehen. Aufgegriffen werden politische, wirtschaftliche und kulturhistorische Aspekte des Geldes. Wer seinen Abscheu vor dem schnöden Mammon bzw. den pekuniären Ausdrucksformen des Kapitalismus zu überwinden vermag, der erhält Informationen darüber, wie das früher so war im Schlesierland in Sachen Münzrecht, Währungen sowie bei Lohn- und Preisverhältnissen.

Ein Münzhumpen mit 24 eingesetzten Gold- und Silbermünzen aus dem 16., 17. und frühen 18. Jahrhundert steht auch im Museum. Quelle: heimatgeschichte

Die Geschichte der Münzprägung

Die Münzprägung war ein begehrtes Privileg, das vom König vergeben wurde. In Schlesien prägten bis ins 18. Jahrhundert hinein neben dem böhmischen König die schlesischen Fürsten, Bischöfe von Breslau und Ständegemeinschaften eigene Münzen. Die wichtigste Münzstätte befand sich in Breslau, aber auch in Städten wie Liegnitz, Oppeln oder Glatz wurden Geldstücke hergestellt. Dabei war Geld aber nicht gleich Geld! Vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert wurden in Schlesien neben regionalen Münzen auch überregionale Einheiten gehandelt. Sehr verbreitet war zum Beispiel der Prager Groschen des böhmischen Königs. Vor allem in Oberschlesien sprach man übrigens nicht selten umgangssprachlich von „Penunze“, wenn man Geld meinte – das Wort ist einem polnischen Dialekt entlehnt.

Münzen und Scheine waren jedoch nicht nur als Tauschobjekte, sondern auch wegen ihrer kunstvollen Gestaltung begehrt. Geld wurde als Repräsentationsmittel und Sammlerstück geschätzt – so sehr, dass es in Schmuckstücke oder Gefäße wirkungsvoll eingefasst wurde. Aus der Kunst der Geldprägung entwickelte sich schließlich die Medaillenkunst, die in der Ausstellung mit eindrucksvollen Beispielen aus Schlesien vertreten ist. Wie festgehalten wird, wirkten über Jahrhundert hinweg verschiedene Medailleure in Schlesien, Einheimische wie Zugewanderte. Aus Schlesien stammte der Goldschmied Tobias Wolff. Er gehörte von 1561 bis 1574 der Breslauer Goldschmiedegilde an, dann holte ihn Sachsens Kurfürst August nach Dresden, wo er bis 1606 nachgewiesen ist. Zu seinen bekanntesten Werken gehörten Münzen auf die sächsischen und preußischen Kurfürsten und auf die Päpste. Im Grünen Gewölbe hat sich ein aus viel Gold und Email bestehender Medaillenanhänger mit dem Bildnis der Kurfürstin Sophia erhalten, das Wolff zusammen mit dem Goldschmied Gabriel Gipfel schuf.

Der Schatz von Krausendorf im Görlitzer Museum

Auch einen Schatz gibt es zu sehen! Gezeigt wird der aus über 6000 Münzen des 15. und 16. Jahrhunderts bestehende Fund von Krausendorf, der im Webereimuseum in Landeshut i.S. aufbewahrt wird. Ein Blickfang ist nicht zuletzt ein Münzhumpen mit 24 eingesetzten Gold- und Silbermünzen aus dem 16., 17. und frühen 18. Jahrhundert mit Herrscherporträts meist von Königen und Erzherzögen aus dem Haus Habsburg, polnischen Königen und sächsischen Kurfürsten. Der Humpen ist eine Arbeit des Breslauer Meisters Johann Christoph Meisner, geschaffen in Schlesiens Metropole am Oderstrom um 1727/37.

Optisch viel her geben auch diverse Notgeld-Scheine, wie sie im Zuge der Inflation 1922/23 von vielen Orten und Unternehmen im Deutschen Reich in Eigenregie als Zahlungsmittel herausgebracht wurden. Gab es im Dezember 1922 für einen Dollar noch 2000 Mark, so waren es im April 1923 schon 20 000 Mark, im August dann über eine Million. Die Republik trat den „Weg über den Abgrund“ an, so der damalige Innenminister Wilhelm Sollmann.

Ein Notgeldschein, wie er bei der Inflation 1922/23 vielerorts in Eigenregie als Zahlungsmittel herausgebracht wurde. Quelle: heimatgeschichte

Nur wenige Zeitzeugen wie der Schriftsteller Klaus Mann konnten sich über „den makabren Jux der Inflation“ amüsieren: „Welch atembeklemmende Lustbarkeit, die Welt aus den Fugen gehen zu sehen“, schrieb er damals in einer Art morbiden Faszination. Unter dem Notgeld aus Zeiten der Hyperinflation sind auch Scheine aus Görlitz, das damals zur preußischen Provinz Schlesien gehörte, in Augenschein zu nehmen.

