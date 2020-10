Dresden

„Wird man in der Schweiz geblitzt, dann kostet das so viel wie ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern“, teilte die aus dem Alpenland stammende Komikerin Hazel Brugger am Freitag in Dresdens Altem Schlachthof mit, als sie dort ihr aktuelles Programm „Tropical“ vorstellte. Die Schweiz hat ein Tempolimit, dort leben einfach nicht genug Leute, um es wie in Deutschland zu halten, wo das Internet zwar lahm ist, die analogen Rennstrecken in Gestalt der Autobahnen aber voller Raser sind, gern auch aus der Schweiz oder Tschechien, die diesen touristischen Standortvorteil der Bundesrepublik ebenfalls zu schätzen wissen,. Weshalb der Verkehr auf der Autobahn hierzulande Ähnlichkeit mit einem Computerspiel hat – „nur dass halt jeder nur ein Leben hat“, wie Brugger trocken konstatierte.

An der Grenze zum Nonsense

Auch in Dresden, das sie mal eben in aller „Unschuld“ als „ Paris Tschechiens“ apostrophierte, demonstrierte Brugger, die die Hälfte des Jahres in der alten Heimat lebt („falls das Finanzamt fragt, zu 60 Prozent in Zürich“), sonst aber in Köln, eindrucksvoll, was ihren Humor so auszeichnet. Sie plaudert so vor sich hin, streift die Grenze zum Nonsens – und erst im Abgang, als sich schon fast das Gefühl einstellt, da kommt keine Pointe mehr, da serviert sie mal lakonisch, mal mit leicht spöttischem Grinsen eben doch eine solche, sogar eine, die ausgesprochen scharfsinnig wie böse ist.

Nur zu gern lotet Brugger aus, wo das Publikum seine Scherz- und Schmerzgrenze hat, zudem unterstützt die Komikerin ihre Erzählungen immer wieder gern mit kleineren schauspielerischen Einlagen, etwa wenn sie demonstriert, dass Gänse „wie Jugendliche laufen, die Stress wollen“.

Was sie nicht macht, allenfalls en passant, ist Systemkritik. „Das System kann man auch zuhause kritisieren, dafür muss man nicht in den Alten Schlachthof gehen“, meint Brugger, die viel lieber dem Alltag Pointen abgewinnt, Facetten des Lebens erörtert, die scheinbar banal sind, aber auf den zweiten Blick dann doch Grundlegendes offenbaren, ob nun im Verhältnis zwischen Deutschen und Schweizern oder dem zwischen Männern und Frauen.

„Eine starke Frau zu sein bedeutet, dass man eine schwache Frau erkennt“

James Bond als Frau? Für Bond-Fan Brugger keine gute Idee. „Ich will nicht sehen, dass eine Frau perfekter ist als ich“, versichert Brugger, die so beiläufig am eigenen Beispiel die Stutenbissigkeit unter Frauen entlarvt. Nie würde sie die Brüste frei machen, um im Internet hohe Klickzahlen zu erreichen – da engagiert sie lieber eine Stripperin, denn „eine starke Frau zu sein bedeutet, dass man eine schwache Frau erkennt und sie ausnutzt, um sich so von ihr abzuheben“.

Auch sonst hat so manche scheinbar harmlose Plauderei einen doppelten Boden, etwa wenn die Comedienne durchblicken lässt, dass ihre Eltern mittlerweile nicht mehr die Jüngsten sind – und sie deshalb gefälligst mitreden wolle, wenn diese überlegen, ein teures Möbelstück anzuschaffen.

Immer wieder erinnert Brugger sich an frühere Zeiten, an innig geliebte „Wetten-Dass“-Fernsehabende mit Thomas Gottschalk wie auch an ausgiebige, nicht minder zutiefst vermisste Prügeleien mit ihren zwei Brüdern. Aber was nostalgisch anmutet, driftet im nächsten Moment doch ins Komische. Dann wieder geht es ins Heute, u.a. um ihre Besuche beim Gynäkologen. Dort erfolgt kein Routine-Check mehr, sondern es gibt einen speziellen Grund: Brugger ist schwanger, wie sie beiläufig wissen lässt.

Während nun manche werdende Mütter ihren Bauch in die Kamera strecken, andere sich vom werdenden Papa einen Kuss auf den Bauch drücken lassen und wieder andere ein Filmplakat nachstellen, trägt Brugger einen weiten Sweater und tut nicht mehr als kund, dass sie die Pille abgesetzt habe, weshalb sie sich nun zum Arzt ihres Vertrauens schleppt, der von altem Schrot und Korn ist, was allerdings mit einschließt, dass er einen „Werkzeugkasten“ hat, dessen Inhalt „immer 14 Grad kälter ist als der Rest des Raumes“.

Von Christian Ruf