Scheune Dresden schließt vor Umbau: Fünf Tage „Abrissparty“

Dresden ist nicht Berlin, auch wenn manche Abläufe arg an die überbordende Bundeshauptstadt erinnern und Sachsens Landeshauptstadt im relativen Vergleich nicht ganz so arm ist. Dabei wird aber auch weniger geklotzt.

Doch einige Projekte erinnern stark an neumodische Berliner Luftiküsse. So erfolgt der Scheune-Umbau, im November 2018 vom alten Stadtrat beschlossen, nun schon ab Herbst 2022, in dessen Folge dank nahezu genialer Dresdner Stadtplanung nun bereits ein Jahr vorm Beginn der Auszug gefeiert werden darf. So geht ein zutiefst melancholischer Neustadtsommer ohne größere Konzerte im Haus und das zweite Mal ohne Schaubudensommer im Garten zu Ende.

Dennoch wird nun – von Mittwoch bis Sonntag – noch einmal enorm gefeiert, die Scheunebrigade nennt ihre fünftägige Abrissparty vor der mindestens zweijährigen Schließung sogar Festival – und feiert quasi immanent den 70. Geburtstag als Nexö-Kulturtempel, einst Jugendheim genannt und von der Freien Deutschen Jugend betrieben. Der ehemalige Jugendklub soll als heutiges Stadtteilkulturzentrum dabei noch einmal geballt wie parallel Hort von „Theater, Konzertsaal, Kino, Disco, Escape Room, Museum, Gaststätte, Gesprächsort, Boxring, Arena, Bar, Club, Kindergarten, Labor und Lesesaal“ sein.

Nicht einfach sang- und klanglos die Segel streichen

Scheune-Pressesprecher Stephan Zwerenz betont auf DNN-Nachfrage, dass der fragwürdige Titel „Abrissparty“ durchaus doppeldeutig gemeint sei: „Zum einen ist damit die umgangssprachliche Auszugsfeier gemeint. Zum anderen wollten wir nochmal einen Abriss aus dem Programm der letzten Jahre aufzeigen. Es ist auch als Würdigung für die tollen Künstlerinnen und Künstler und Agenturen gedacht, mit denen wir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben.“ Die Scheune wolle nach der langen kulturarmen Zeit nicht einfach sang- und klanglos die Segel streichen und sie allen Verbündeten noch einmal als Kulturhaus zugänglich machen – und zwar „in der Gestalt, wie wir alle sie kennen.“

Dabei hat es schon der Start am Mittwochabend in sich: Nach der Eröffnung um 18 Uhr mit dem Neustädter Kneipenchor und dem Dresdner Digitalklangtüftler Moritz Simon Geist, der seinen MR 808 ans Netz lässt, folgt die brachialromantische Kommune Woodstock, bevor die drei Konzerte von Korn & Sprite und Sugar Ko:Ma sowie Sojus 1 ein nettes Bandspektrum unter dem Motto „The Party is over“ liefern. Außerdem gibt es diverse Co-Akteure wie Sax-Royal, Literatur jetzt! oder das Reverberation Festival. All dass ist im ganzen Haus geplant, so die Behörden nicht kurzfristig anders verfügen.

„Pop-Up-Club“ als Interimsspielstätte

Da es der Verein nicht geschafft hat, sich ein Interim zu organisieren, das in Sachen Programmatik plus Standortfaktoren wie Betriebskosten, Erreichbarkeit oder Lärmlast funktionieren würde, wird jetzt ein Blechschloss auf den Vorplatz gestellt – ein „Pop-Up-Club“ als eine Interimsspielstätte für die „kommenden zwei bis drei Jahre“. In der Poetik des Scheune-Blogs heißt das: „Die reale Welt der Baustatik und Paragraphen lenkte die Gedanken in geordnete Wellblech-Bahnen. Aus unserem Luftschloss wurde ein Blechschloss.“ Dies solle als Raumlabor stadtteilbezogene Formate sowie Lesungen, Diskurse und kleinere akustische Konzerte „ohne gastronomischen Konsumzwang“ ermöglichen – wobei der Falafelwagen erhalten bleibt und ein barrierefreier Toilettencontainer im Rahmen der Öffnungszeiten nutzbar sein soll. Auch eine begehbare Holzterrasse soll es geben.

Scheunesprecher Zwerenz: „Wir werden uns dazu nochmal ganz neu erfinden und entwickeln neue Veranstaltungsformate, die auch im kleinen Rahmen funktionieren. Es wird auch keine Bar geben. Das ist etwas völlig Neues für uns. Wir wollten gern ein Konzept ausprobieren, das ohne Konsumzwang auskommt. Wir möchten zeigen, dass Kultur auch ohne Betäubungsmittel auskommt.“ Der Hauptveranstaltungsraum ist dabei jener Containerbau von „Lenins Kulturpalast“. Darin soll – je nach Bestuhlungsmodell – Platz für 36 sitzende oder 80 bis 100 stehende Menschen sein. Der Mietvertrag mit dem Scheunecafé endet im Dezember.

Programm (Auswahl) Mittwoch 18 Uhr: Start mit Kneipenchor 18 Uhr: Moritz Simon Geist mit MR 808 18.30 Uhr: Kommune Woodstock 20.30 Uhr: The Party is over mit Sugar Ko:Ma & Korn & Sprite 22 Uhr: Sojus 1 Donnerstag 18 Uhr: Songcamp-Lagerfeuer-Session 18 Uhr: 20 Jahre Morphonic Lab 21 Uhr: Jaguwar Freitag 18 Uhr: Go Plastic Company mit „Asphaltstudien #6“ 19.30 Uhr: Leseclubfestival mit Julius Fischer und Anna Mayr 22 Uhr: Albino Brothers 22 Uhr: Aftershow Party mit Reverberation Post Office DJ Team Sonnabend (ab 12 Uhr) 16 Uhr: The Saxonz 20 Uhr: „Beyond Sprech – Spoken Word Konzert“ mit Feature-Ring-Trio 23 Uhr: Aftershowparty mit Tanztee Roial Sonntag (ab 12 Uhr) 14.30 Uhr: „Bares für Rares“ (Scheune-Memorabilien-Auktion) 17 Uhr: Reverberation Festival Stage mit Memona, Ida The Young, Madhouse Express 20 Uhr: Asthma Choir

Nach dem Umbau dürfte spannend werden, inwiefern die dann endgültig durchgentrifizierte Äußere Neustadt ihr Kulturzentrum nach vier oder fünf Jahren Kulturdürre, die ja im Prinzip schon im März 2020 begann, noch als relevant erkennen wird.

