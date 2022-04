Dresden

Mit „Was fällt Ihnen zu Goethe ein?“ „Schiller!“ Das war ein guter Witz zum Goethejahr. Auch Frank Castorf hat ihn beherzigt und bei seinem Dresdendebüt mit Schillers „Wallenstein“ dialektisch eingeflochten: „Wo viel verloren wird, ist manches zu gewinnen“ stammt aus Goethes „Maskenzug in Weimar 1818, Wallenstein Lager“ – heuer kraftvoll herrisch vorgetragen von Frank Büttner als Offizier und eingebettet in den furiosen Beginn, kurz nach dem Prolog.

Büttner ist einer von drei Gästen in der zwölfköpfigen Schauspieltruppe, die am Gründonnerstag ab 18 Uhr im Dresdner Schauspielhaus ein sinnliches Fest einläuten durften. Und er gehört zu Castorfs Stammmannschaft, die nach dessen Volksbühnenabschied – bis heute einer der vielen schmerzhaften Frevel Westberliner Kulturpolitik – , seit 2017 gemeinsam die deutschsprachige Bühnenlandschaft rockt – erst jüngst Ende Januar in St. Pölten.

Alle in der Besetzung haben Ostbezug

Dazu gehören in Dresden sieben weitere treue Geister, auch zwei Video- und ein Lichtdesigner sowie Sebastian Klink als künstlerischer Produktionsleiter, den man am Staatsschauspiel („9 Tage wach“ und Falladas Roman „Ein Mann will nach oben“, Premiere im Juni) auch Regiearbeiten anvertraut. Neu im Schauspielhaus: ein rund fünf mal fünf Meter großer Aktivbildschirm, der immer dann herunterfährt, wenn die castorftypische Videografie beginnt.

Was an Castorfs Besetzung noch auffällt: Alle haben Ostbezug, zumindest per Schauspielstudium in Berlin oder Leipzig. Nun begann Mitte Februar mit den Proben auch der Ukraine-Krieg und schafft zwangsläufig neue Assoziationen: Nackt und blutverschmiert, aber in schwarzen Armeestiefeln und maskiert, betreten zu Beginn zehn Opfer, wehrlos und vor Gott gleich, die Bühne im Schauspielhaus – und verwickeln sich alsbald in ein absurdes Gespräch mit dem und über den polnischen König sächsischer Nation.

Neue europäische Waffenlust dialektisch konterkariert

Dann beginnt der stakkatoartige Episodenritt durch 300 stürmisch-schillernde Seiten, wobei der Krieg immer Erzählung bleibt und Herzog Wallenstein, als Friedländer kein Pappenheimer, gemeinsam mit seiner eigenhändig gezüchtigten Herzogin – hart und dynamisch von Götz Schubert und Nadja Stübinger gespielt – Angst um ihr Geschäftsmodell Erpressung durch Gewaltmonopol mittels bei Pilsen stehendem Herr haben und die Intrigen des Kaisers fürchten. Immer wieder, stark betonend, als Feind erwähnt: die Sachsen.

Noch gefährlicher sind allerdings die Schweden, mit denen man sich im Notfall gegen die Wiener verbinden könnte. Denn vor vierhundert Jahren, im Dreißigjährigen Krieg, war Stärke samt Kriegslust und -list gefragt: offenbar eine urmenschliche Tradition, denn Krieg ist immer, Söldner ein bis dato geachteter Beruf. Castorf vergisst nicht, die absurde neue europäische Waffenlust dialektisch zu konterkarieren.

Körperlich aufgeladenes Spiel

Aleksandar Denic baut auf die Drehbühne Wallensteins Lager als eine Art Jurte mit Kriegszeltanbau, in deren Inneren ein kuppelhaftes wie krippenartiges Himmelszelt wohnt, gespielt wird vor allem ringsherum. Kostümbildnerin Adriana Braga Peretzki (in Dresden auch Sebastian-Hartmann-Beauftragte) hat viele überbordende Ideen, die das körperlich aufgeladene Spiel betonen. Die Musikauswahl von William Minke gelingt oft gut, aber ist so laut, dass die Spieler schreien müssen, was der natürliche Armeeumgangston ist.

Bei Frank Büttner wirkt das, bei Marin Blülle, der als Max Piccolomini erst Wallensteins Tochter will, dann in Treue auf dem Felde gegen die Schweden fällt, tut es beim Zuhören auf Dauer weh. Jannik Hirsch und Moritz Kienemann, aber auch Oliver Simon sind als Söldner namens Illo, Buttler und Isolani immer auf gierig-schmieriger Pirsch, während Daniel Séjourne als Questenberg (vor der Exekution in deutschen Harlekinfarben am Flügel mit französischem Chanson) und Ex-Volksbühnler Torsten Ranft als Octavio Piccolomini durchtrieben und rhetorisch elegant agieren. Großartig gelingt der Dialog von Henriette Hölzel als Terzky und Kriemhild Hamann als Wallensteins Tochter Thekla – ihnen beschert Castorf die wohl einprägsamste Szene.

Spannungsabfall in zweiter Halbzeit

Bis auf eine Ausnahme bleiben triviale politische Parolen oder Thesen außen vor – dass Castorfs Kosmos, auch in Sachen Stilmittel und hermeneutischer Kontextualisierung, wesentlich komplexer als der anderer Theatermacher und niemals nur binär erscheint, kann man nun auch seinem Dresdner Epos entnehmen. Doch hier gibt es nach der Pause einen seltsam anmutenden Bruch, der zweite Teil wirkt schlicht unfertig: Plötzlich ewige lange Originalrezitate, die bei der Premiere den Einsatz von Souffleuse Angelika Bosse unersetzlich machen. Sie ist mit Texttablet bewaffnet immer in der Nähe des Geschehens und hat einen großen Abend. Die überbordenden Einsprengsel werden derweil nicht weniger oder gar kürzer, der Abend zerfasert, die Spannung, vorher von den Wechseln lebend, lässt durch Wiederholung nach, auch die Akteure agieren, durch die unerbittliche Kameraführung hautnah zu beobachten, nah am Limit.

So gern man Götz Schubert zuschaut, der neben Wallensteins Astrologiefanatismus und dessen Empathiefreiheit auch den gesundheitlichen Verfall des Feldherren beängstigend echt spielt – nach rund fünf Stunden wünscht man sich dann doch ein schnelles Ende des taktischen Kriegsspiels und seiner aus der Zeit gefallenen Friedensvision –, genau mit dieser Erwartung spielt Castorf kontrafaktisch, denn es warten ja noch andere innereuropäische Weltkriegsbezüge.

Herzlicher Premierenapplaus

Doch man wähnt sich hier weder in Pilsen noch in Eger, zumal ein Teil des Publikums sich zunehmend heimlich seiner leuchtenden Außenwelt widmet. Die Wucht des ersten Teils fehlt im zweiten weitestgehend, obwohl hier die großen Metaphern warten: Jene im Fluss eingefrorenen Pferde, die im Winter 1942 in Leningrad vorm Feuer flohen. Oder Wallensteins Offenbarung gegen Buttler und Illo, hoch oben auf dem Feldherrenstand über der Kuppel.

Zum Schluss spielen die sonst bei Schiller betonten psychologischen Knackpunkte – der Mord am Führer und allerlei Suizide – keine große Rolle mehr: Es entsteht weder Betroffenheit noch Aufatmen. Es geht derweil unvermittelt in der Gegenwart weiter – elf Freunde kämpfen frisch gekleidet an der Rampe – per Pamphlet für den Kampf der indigenen, südmexikanischen Bauern in Chiapas. Wallenstein tritt in die Mitte. Ende.

Genau nach Ablauf der Geisterstunde am Karfreitagmorgen gab es herzlichen Premierenapplaus, wobei die arg geforderte Bühnenbrigade diesen dem ausdauernden Publikum zurückgab. In Zeiten wie diesen passt so ein exorbitanter Theaterabend zum Ende der Fastenzeit und ist angesichts der Umstände schon allein aufgrund seiner Existenz wertvoll.

Es wäre dem Haus der Mut zu wünschen, sich doch noch an eine Straffung und Konzentration zu wagen, denn der Postplatz-Nachttreff morgens um 1.15 Uhr ist für familiäre oder gar werktätige Theaterfreunde durchaus eine Zumutung. Ansonsten gilt das eingebaute Nahverkehrskombiticket auch während der Vorstellung – und im ersten Teil erlebt man auf jeden Fall schon mehr als üblich. So bleibt es ein Abend für Fans, abgebrühte Dialektiker und die Vita der Beteiligten. Die Nachwelt pflicht sowieso keinem mehr Kränze.

Schauspielhaus Dresden am 23. April (18 Uhr), 14. Mai (17 Uhr), 26. Mai (16 Uhr).

Karten & Internet: staatsschauspiel-dresden.de

Von Andreas Herrmann