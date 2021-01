Schauspielerin Carin Abicht gibt mit 80 Jahren ihr belletristisches Debüt

Halle

Carin Abicht ist in diesen Breiten keine Unbekannte: Aufgewachsen in Löbau, wurde ihr schauspielerisches Talent 1963 bei einer Aufführung im Theater „Heiterer Blick“ in Radebeul entdeckt. Sie studierte daraufhin in Babelsberg, hatte Theater-Engagements in Dresden, Potsdam, Schwerin und Berlin, beim Fernsehen der DDR und bei der DEFA. In jene Zeit fallen auch erste schriftstellerische Versuche – als Drehbuchautorin für einige Folgen von „Geschichten aus dem Hut“ beim Rundfunk der DDR.

Nun – lange Jahre nach Übersiedlung in den Westen, nach Engagements am Hamburger „Thalia-Theater“ und „Schmidts Tivoli“, aber auch bei dem Musical „Ich war noch niemals in New York“ – veröffentlicht der Mitteldeutsche Verlag unter seinem in Heidelberg angesiedelten Imprint Morio das belletristische Debüt der mittlerweile 80-jährigen Schauspielerin.

Zwei Erzählungen auf 140 Seiten

„Vom Schweigen und vom Licht“ ist ein schmales Buch – es umfasst zwei Erzählungen auf 140 Seiten, zweimal Frauenschicksale, durchaus interessante Biografien. In „Das eigene Licht“ ist die Hauptfigur Charlotte, die geplant hat, ihrem Leben am 90. Geburtstag ein Ende zu setzen und an eben jenem Tag aus den langen Jahren und Jahrzehnten berichtet. Da geht es um eine Kindheit im Faschismus und ein Erwachsenenleben im angeblichen Sozialismus, um die beste Freundin, die als Jüdin nach der Emigration in London geblieben ist, und deren Sohn, um zwei Männer, die Charlotte geliebt, und einen, den sie geheiratet hat, um einen Beruf als Fischverkäuferin und die Wünsche, Schauspielerin oder Musikerin zu sein.

Anrührende Episoden werden uns da präsentiert, ein zauberhafter Kindergeburtstag, die Vertreibung aus der nach dem Krieg tschechischen Heimat, das späte Wiedersehen mit der Kinderfreundin. Diese Charlotte wächst einem durchaus ans Herz, mit ihr durch ihre neun Lebensjahrzehnte zu schlendern hat seinen Reiz. Abicht vermag sich vor allem auch in das kleine Mädchen Lottchen hineinzuversetzen.

Die Sprache schmälert den Lesegenuss

Aber die Sprache schmälert den Lesegenuss ganz entschieden. Gestelzte, überlange Dialogsätze lassen trotz eingestreuter Kraftausdrücke jede Lebendigkeit vermissen, die Häufung von Partizipien macht den Text zusätzlich unbeweglich. Und: ohne Gendern fordern zu wollen – was in einem belletristischen Text auch sehr holprig wirken würde – aber: Eine Frau, wenn sie von sich selbst spricht, fortwährend „man“ sagen zu lassen, stößt der Leserin doch auf. „Man hätte das Abitur machen können...“ „Also blieb man noch zwei Jahre...“ „Oder man hätte“ – dieses tun und jenes lassen sollen. So etwas geht bei den heutigen Lesegewohnheiten einfach nicht mehr.

Ähnlich unangenehm in der zweiten Geschichte, in „Schweigen tut weh“, der Gebrauch von „jeder“, wo es ausschließlich um zwei Freundinnen geht. Wobei der Text stilistisch deutlich sicherer daherkommt. Vermutlich, weil er weniger Dialog-Sequenzen und mehr erzählende Passagen enthält. Sehr gefühlvolle erzählende Passagen, die gut funktionieren. Die unwahrscheinliche, auch erotisch gefärbte Freundschaft zwischen der älteren, mondänen Ines und der mageren, heranwachsenden Marion, deren Entwicklung über Jahrzehnte hinweg gezeigt wird, fesselt beim Lesen so, dass man über kleinere Unebenheiten hinwegsieht. Wieder geht es da bei Ines um eine Kindheit im Faschismus und das Erwachsenwerden in der DDR, aber um eine ungleich stärkere Versehrtheit als bei Charlotte.

Beide Erzählungen haben Potenzial – es stellt sich jedoch die Frage, warum der Verlag das Buch so lieblos auf den Markt wirft. Es hat den Anschein, als habe man nicht nur das Lektorat eingespart – die oben genannten Kritikpunkte hätten jedem Lektor auffallen müssen – sondern auch das Korrektorat: da gibt es etliche Kommafehler und, wenn fremdsprachige Ausdrücke eingestreut werden, richtige Dummheiten: „cest la vivre“ (!) wird dem Spanier Picasso (!) in den Mund gelegt. Solche Fehler eliminiert eigentlich schon die erste Testleserin. Schade! So sollte mit Autorinnen nicht umgegangen werden.

Carin Abicht: Vom Schweigen und vom Licht, Erzählungen. 144 Seiten, Morio Verlag Heidelberg 2020, 12 Euro

Von Beate Baum