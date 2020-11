Dresden/Radebeul

Nathan, Platonow oder Tangua? Es ist unwichtig, in welcher Rolle man ihn sah: ein Blick – und man vergisst ihn nicht. Weder als Typ, noch als Figur. Matthias Henkel gehörte zu jenen Schauspielern, die man unverwechselbar nennt und die sich sofort respekteinflößend einprägen. Am Sonntag erlag er nach tapferem Kampf einer schweren Krankheit. Der Verlust für die Landesbühnen Sachsen: schlicht unersetzlich.

Ein Nachruf ist keine Grabrede – und generell eine schwere Chronistenpflicht. Daher ist es gut, wenn die Nachricht so schockt, dass man keine Zeit für großartige Reflektion nach dem Schock hat und sich sofort aufs Werk konzentrieren muss: Matthias Henkel war gebürtiger Weimarer Jahrgang 1962, wuchs in Leipzig auf, lernte dort Buchhändler, ehe es 1985 an der Leipziger Theaterhochschule klappte. Ab 1987 war er im Schauspielstudio des Staatsschauspiels Dresden, direkt danach kam das erste und einzige Festengagement in Radebeul.

Als Kerl wie ein Baum – laut Filmdatenbank Spielalter 39 bis 50, 1,86 Meter, blaue Augen, braune Haare – mit tiefer klarer Stimme gesegnet, taugte er als Held wie Bösewicht – auch auf der Felsenbühne Rathen wird sein langer Schatten nun ewig fehlen. Er war der umtriebige Zettel in Shakespeares „Sommernachtstraum“, aber auch der Nibelungen Hagen. Und er stieg – in Karl Mays Gunst – vom einfachen Indianer Apanatschka über die Häuptlinge Tangua und Vupa umugi zum überzeugenden Fiesling Santer auf.

Hausbesetzer, Fußballfan, Weiser

Aber auch Weltliteratur gelang in seiner Interpretation immer aufs Neue: Matthias Henkel saß 1997 als Hamlet an der Bühnenkante – und die ersten Reihen waren wegen seines Monologes voll. Er war Shakespeares Mercutio, Schillers Karl Mohr, Tschechows Platonow, Weiss‘ Marat, Millers Biff und Hacks Einstein.

Unvergessen: Matthias Henkel (l.) als Nathan im Frühjahr 2011 in Radebeuls Lutherkirche (mit Marc Schützenhofer als Tempelherr). Quelle: Martin Krok

Die vielleicht prägendste Inszenierung in der Ära von Landesbühnen-Schauspieldirektor Arne Retzlaff eröffnete indirekt den Dresdner Kirchentag anno 2011 in der Radebeuler Lutherkirche: Matthias Henkel als weiser Nathan, edel in weißes Leinen gewandet, duelliert sich sich in verbalen Zweikämpfen mit Sultan und Jungritter, es gewinnt der von Lessing Vernunftgesteuerte – ohne dabei die anderen zu verletzen. Marc Schützenhofer und Matthias Henkel liefern sich dabei ein großartiges Duell über drei Runden, flankiert von Olaf Hörbe als Klosterbruder, Michael Heuser als Sultan Saladin, Tom Hantschel als knallharter Patriarch sowie Franziska Hoffmann als Recha, Sandra Maria Huimann als Sittah und Anke Teickner als Daja – auch aus heutiger Sicht kaum besser zu besetzen.

Wer seine Wertigkeit und den Verlust in Andacht eruieren mag, der möge sich das jüngst erschienene, von Petra Grubitzsch sorgfältig editierte Buch zum 75. Gründungstag der Landesbühnen Sachsen bedächtig durchblättern – immer wieder Matthias Henkel. Seine Stimme war zudem begehrt als Sprecher im Rundfunk und bei Hörspielen, auch im Fernsehen sah man ihn – 1999 im Tatort als Indianer „Auf dem Kriegspfad“, 2013 in „Soko Wismar“, 2009 und 2012 in „Soko Leipzig“ – sowie in zwei Serien: „Schloss Einstein“ und „Stubbe“.

Neustädter Urgestein

Nicht zu vergessen: Er gehörte zu den Neustädter Urgesteinen – der Bischofsweg 66 war eines der ersten besetzten Dresdner Häuser, welches den Weg zur legalen Verstetigung gehen konnte und dennoch so etwas wie eine soziale Gemeinschaft blieb. Auch das ist zu einem großen Teil sein Verdienst. Am Lagerfeuer – so ist es überliefert – schwärmte er von seinem Traumberuf wie kaum ein anderer: Die Schauspielerwelt als glücklichmachendes Privileg – eine grandiose Blase, mit der man die Geschichte neu erzählen könne – samt aller dramatischen Gegenwärtigkeit. Auch erinnern sich etliche Nachbarn an gemeinsame, durchaus intellektuelle WM- oder EM-Übertragungen im Hof, seine Fußballvernarrheit ist an den Sohn vererbt, die unbändige Lebensfreude des Hünen sicher auch.

Seine Bühne schrieb aus der verständlichen Schockstarre am Montag: „Das gesamte Team der Landesbühnen Sachsen verabschiedet sich von einem Schauspieler, der dieses Theater als Künstler und Mensch drei Jahrzehnte prägte, mit Dank und einer Verbeugung. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“ Möge sein Andenken die Zeit überdauern.

Von Andreas Herrmann