Dresden

Wenn vielleicht etwas zu hoch gegriffen die Rede ist von einer großen „Show über das, was bleibt“, kann auch schon mal die Übersicht verloren gehen, wer oder was da überhaupt zugange ist und warum? Zumal, wenn besagtes Thema geradezu zelebriert wird. Mit Flitter, überlebensfähigen Kakerlaken und Wild-West-Szenerie, mit irrlichternden Ein- und Ausblicken oder einer Text-Collage, die den Bogen spannt von Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu Zivilcourage.

Rundumrecherche mit vier beherzt agierenden Darstellern

Als Uraufführung hat das tjg.theater junge generation dresden nun dieserart Rundumrecherche mit vier beherzt agierenden Darstellern ( Stefan Kuk, Adrienne Lejko, Gina Markowitsch und Paul Oldenburg) auf die Studiobühne im Kraftwerk Mitte gebracht. Und möglicherweise hätte sich (frei von Einschränkungen aus bekannten Gründen) bei dicht besetzten Zuschauerreihen auch noch etwas mehr an knisternder „Zwiesprache“ von Publikum und Bühne ergeben können. Was aber letztlich wohl nicht entscheidend dafür war, dass dieser szenisch-musikalische Anreiz zum Nach- und Mitdenken für Theaterbesucher ab 14 Jahre spürbar schon am Premierenabend nicht so recht zündeln wollte.

Warum und wieso, wer weiß das schon genau. Doch sicher ist es keinesfalls ein Fehler, dass sich das tjg für diese absichtsvolle Produktion ein junges und dabei recht erfahrenes Inszenierungsteam ans Haus geholt hat, um mit der Uraufführung (wie stets begleitet von theaterpädagogischen Projekten) trotz manch derzeitiger Hürde das Projekt zu realisieren. Dazu gehören besonders Jan Preißler und Paula Thielecke, die für die Regie verantwortlich zeichnen, wobei ersterer auch für die Musik sowie Paula Thielecke für den Text zuständig ist. Und ebenso Lydia Huller, die verrückte Ideen für Bühne und Kostüme in das abenteuerliche Szenenbild der Aufführung eingebracht hat

Aus jeweils persönlichen Sichtweisen heraus

Quasi ein Gemeinschaftswerk. Mit konkreten Verantwortlichkeiten, entwickelt aus jeweils persönlichen Sichtweisen heraus und in Zusammenarbeit mit den tjg-Darstellern. Was es nicht zwingend einfacher macht. Ein ausgeprägtes Mitspracherecht am Theater kann ja bekanntlich Vor- wie auch Nachteile haben. Zumal das Bühnengeschehen stets eine komplizierte, komplexe Angelegenheit ist. Wo sich jeder noch so mühen mag – zum Ganzen wird die Inszenierung erst, wenn das Angestrebte auch das Erreichte ist.

Man sieht und hört, wird sacht irritiert oder provoziert

Offenbar aber, wie sehr sich alle daran Beteiligten auch mühen, jede und jeder auf der Bühne rastlos in Bewegung ist und die Spieler in halbwegs kuriosen Erscheinungen wie gehetzt durch den Raum jagen, will sich der mit aller Kraft und Anstrengung produzierte Anreiz für die Sinne nicht so recht einstellen. Man sieht und hört, wird sacht irritiert oder provoziert, doch es fehlt deutlich der Genuss daran, das Ganze für sich selbst zu entwirren, also auch mitzudenken. Und da helfen überzeichnete Szenen sowie Raum-Bild-Irritationen mit immer wieder auferstehenden Kakerlaken oder auch musikalische Impulse nur manchmal weiter.

So ziemlich zum Schluss der Aufführung von knapp anderthalb Stunden aber gelingt dem Team jene Szene, die im allzu genüsslich ausgekosteten Dreh-und Angel-Spiel von Ende und Anfang, Anfang und Ende das Darsteller-Quartett in einer Situation vereint, wo es bar aller Koketterie um Entscheidungen geht, um bewusstes Handeln, ein selbstbestimmtes Verhalten.

Das Mit- und Nachdenken zum Impuls für Weiteres

Und da wird es spannend. Denn wenn das Ende quasi der Anfang ist, das Mit- und Nachdenken zum Impuls für Weiteres wird, lässt sich das Geschehen zuvor doch immerhin noch relativieren. Und vielleicht sogar auch diese zu wenig pointierte Wortplänkelei um den heißen Brei. Da schluckt man tapfer selbst das Sprachungetüm von jenen „..innen“ herunter, nimmt auf gewisse Weise die Herausforderung an, jeder sei selbst verantwortlich für sein Tun. Und erahnt einmal mehr, dass Zivilcourage (wie es so schön heißt) doch nach wie vor eine sehr sympathische Eigenschaft ist.

Was ist es also, dieses „Was fehlt?“ Das gewisse Etwas, welches Spannung und Neugier in einer wie auch immer gearteten Show erwecken könnte, ohne dabei allzu aufgesetzt und vordergründig zu wirken? Vielleicht. Oder auch nicht. Und was ist jenes „Was bleibt?“ Das mag sich für die einen wie die anderen wohl wahrhaft erst zum Schluss erschließen. Wenn die Neugier schon ziemlich erlahmt ist und endlich die Frage existenziell wird, wie selbstbewusst jeder für sich entscheidet, was zwingend und beherzt zu tun ist.

„Was fehlt? – Die große Show über das, was bleibt“, wieder auf der tjg-Studiobühne im Kraftwerk Mitte heute, am 7. und 9. Oktober, Beginn jeweils 19.30 Uhr

Von Gabriele Gorgas