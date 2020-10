Dresden

„Nein, so verstehen das die Leute nicht!“ Peter Praet, bis 2019 Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, herrscht ziemlich barsch seinen unsichtbaren Assistenten an, der ihm soufflieren will. Die Frage? War gar nicht so kompliziert, will man meinen. Es ging um Wachstum, Geldfluss, Schulden, um Kettenreaktionen der Wirtschaft. Regisseurin Carmen Losmann hat sie gestellt – im Namen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

„Nach der Finanzkrise wollte ich die Phänomene unseres Wirtschaftssystems verstehen.“

Die Position, die Losmann hinter der Kamera einnimmt, ist zunächst wirklich die einer überaus neugierigen Bürgerin des Landes. Eine, die vielleicht nicht einfach nur einen Kredit beantragen und bekommen, sondern auch verstehen will, wo die Bank das Geld dafür hernimmt. Die sich von Zahlen, Strukturen und dem Machtgehabe von Politik und der Finanzwirtschaft nicht einschüchtern lassen will. Die ihre Position nutzen mag, um über das Medium Film Antworten zu bekommen und diese Antworten sinnlich-informativ ans Publikum weiterzugeben. Es scheint, als sei die 42-Jährige genau dafür prädestiniert.

Nach einem Marketingstudium, dessen Weltbilder und Lehrstoffe bei der Lehrerstochter eher „Irritationen“ hinterließen, wie sie sagt, ging sie an die Kunsthochschule für Medien nach Köln und dort an den Fachbereich Film. Die Einrichtung ist deutschlandweit bekannt dafür, (Denk- und Praxis-)Türen für Experimente zu öffnen.

Kurzfilme über Arbeit entstanden, die im Abschluss- und Debütlangfilm „Work Hard Play Hard“ (2011) mündeten, der sich, so Carmen Losmann, „um eine Entgrenzung von Arbeit, um die Auflösung der getrennten Bereiche Arbeit und Freizeit“ dreht. Sie ging zu DHL genauso wie zu Unternehmensberatern, filmte Bewerbungsgespräche, Arbeitsorganisation und paarte diese Bilder – kommentarlos – mit einer eigenwillig schwebenden Optik, so dass diesem klugen, aufregenden Film auch im Kino großer Erfolg beschieden war. Grimme-Preis, Auszeichnungen auf verschiedenen Festivals wie dem Dok Leipzig bereiteten diesen Weg mit vor. Danach kam das Gerd Ruge Stipendium und die neue Richtung war klar: Das nächste Projekt wird sich mit Geld beschäftigen. Im großen Rahmen.

Carmen Losmann dazu: „Angefangen hat es wirklich mit harmloser Neugier. Nach der Finanzkrise wollte ich die Phänomene unseres Wirtschaftssystems verstehen. Mein erzählerischer Versuch, die Zusammenhänge des Kapitalismus über dessen Akteure begreifbar zu machen, erwies sich allerdings als schwierig bis unmöglich.“ Will meinen: Es hagelte Absagen, teilweise auch kurzfristige. Vereinbarte Interviewlängen wurden verkürzt, man war irritiert, obwohl Carmen Losmann 3sat im Boot und Referenzen zuhauf vorzuweisen hatte. Die ästhetische Lösung aber, die sie für „Oeconomia“ gefunden hat, ein wenig eben auch aus der Not heraus, erweist sich als größtes Glück.

Erhellende und erschreckende Aussagen

Denn wiederum ist ein dokumentarischer Film eben auch Seherlebnis, bringt auch Spaß statt Sperrigkeit, verliert nie die Komplexität seines Themas an Banalisierung oder dem augenscheinlichen Vorführen der „Strippenzieher“. Trotz Absagen sind immer noch essenzielle Gesprächspartner im Film enthalten, neben besagtem Ex-EZB-Volkswirt u.a. Jean-Marc Decressonnière (Geschäftsleiter Freie Gesellschaftsbank), Thomas Mayer (ehemaliger Chefvolkswirt Deutsche Bank), Nicolas Peter, (Finanzvorstand BMW Group), Andrew Bosomworth ( Pimco) und Michael Heise (Ex-Chefvolkswirt Allianz).

Dokfilm „Oeconomia“ Wie wird Geld produziert? Eine simple Frage bringt Peter Praet, ehemaliger Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, in Erklärungsnot. Quelle: Neue Visionen Filmverleih

Ihre Aussagen sind erhellend bis erschreckend, je nach Haltung, die man als Rezipient einnimmt. Warum ist endloses Wachstum eigentlich das Ziel? Woher kommt das Geld, das hinter Dividenden steht? Was sind hier die Glaubensgebäude und Spielregeln? Was steckt dahinter, wenn Staaten sich verschulden – müssen oder wollen? Es sind nur einige wenige Fragen, die „Oeconomia“ beantwortet. Und was die „Offiziellen“ nicht schaffen, erledigen die Protagonisten an einem Tisch.

Carmen Losmann entwickelt eine so schlüssige wie geniale Idee, stellt auf einem Shoppingboulevard einen Tisch auf, lässt sechs Menschen daran Platz nehmen und – Monopoly spielen, allerdings nach eigenen Regeln. Eine Wirtschaftspublizistin ist dabei, eine Volkswirtschaftlerin, Physiker, Informatiker, Manager. Im lockeren Plausch, eben eher spielerisch, behandeln sie die aufgemachten Themen („Mittelwerte sind das Leichentuch von Statistiken“). Erhellend auch das.

89 Minuten ist „Oeconomia“ lang. Oder sollte man besser sagen: kurz? Die Regisseurin arbeitet mit einem starken akustischen und optischen Konzept, macht in Teilen aus der Leinwand einen Computerarbeitsplatz, der Erkenntnisse bündelt, grafisch rafft, als Kompass funktioniert. Zudem stellt sie im Off Telefonate aus Gedächtnisprotokollen nach. Es ist nicht nur Futter, sondern – ein weiteres Mal – erhellend.

Übrigens: Die Bank braucht gar kein Geld, um einen Kredit zu vergeben. Warum das so ist? „Oeconomia“ wartet auf Sichtung.

„Oeconomia“ läuft täglich in Dresden in der Schauburg und im Programmkino Ost, wo auch Sonderveranstaltungen mit Carmen Losmann stattfinden: Mittwoch, 20 Uhr (Schauburg) und im Rahmen der Gesprächsreihe „Körners Corner“ am Sonnabend, 17.30 Uhr (PK Ost)

