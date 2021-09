Dresden

Sie sind allein aus geschichtlicher Vergangenheit heraus naheliegend, trotzdem nicht leicht zu organisieren – die Osteuropäischen Filmtage als einwöchiges Festival. Seit acht Jahren kümmert sich der KinoFabrik e.V. darum und hat jetzt in der Schauburg eine neue Heimstatt gefunden, mit Premieren, Gästen, dem Schwerpunkt Slowakei sowie einem Tribut an den legendären Dresdner Kinomacher Frank Apel. Andreas Körner hat sich mit Eva Grübel-Hoffmann, Irina Williams und Mirko Schöne vom KinoFabrik e.V. getroffen.

Sind federführend im KinoFabrik e.V. und hier schon mal auf den Treppen der Schauburg: Mirko Schöne, Eva Grübel-Hoffmann, Irina Williams (v.l.n.r.). Quelle: KinoFabrik e.V.

Frage: Stimmt es, dass der Verein unter dem Dach des Kinos in der Fabrik (KIF) gegründet wurde oder ist es ein freier Verein?

Mirko Schöne: Das mit dem Dach stimmt, denn der auslösende Moment war Frank Apel, einer der Geschäftsführer des KIFs. Ein Trägerverein des KIFs aber war unser Verein nie, obwohl es der Name vielleicht vermuten lässt. Der KinoFabrik e.V. ist offen für jegliche Unterstützung von Film und Filmkultur. Ohne Zweifel aber war das KIF für uns ein dauerhafter und vor allem verlässlicher Partner, in dem wir unsere eigenen Veranstaltungen durchführen konnten.

Lust auf mehr Kino machen

Wie viele Mitglieder hat der FilmFabrik e.V.?

Schöne: Um die zwanzig sind es.

Arbeitet der Verein eher projektbezogen oder fokussiert auf das Genre Film an sich?

Eva Grübel-Hoffmann: Die Idee war zunächst, filminteressierte Menschen hinter uns zu bringen, die sich darüber hinaus für das Medium engagieren wollen. Denn neben dem aktuellen Angebot in den Kinos gibt es jede Menge Möglichkeiten, Filme zu zeigen, die es kommerziell vielleicht eher schwer haben. Wir wollten Veranstaltungen anbieten, die Lust auf mehr Kino machen. Das war der ganz profane Hintergrund. Sich einfach zusammenzuhocken und zu sehen, was möglich ist.

Wann war das?

Grübel-Hoffmann: Das kann ich sogar sehr genau sagen, am 12. Mai 2012.

Schöne: Unser erster Beitrag war eine Veranstaltung im Rahmen der Asiatischen Filmtage.

Was gab es dann an regelmäßigen Veranstaltungen und Einzelaktionen?

Schöne: Es ging uns am Anfang vor allem ums Austesten.

… und das in einer Stadt, die nun wirklich eine starke Struktur in Sachen Film aufweist, mit einer stabilen Programmkinoszene, vielen Initiativen, Festivals und thematischen Tagen.

Schöne: Wir haben vor allem danach gesucht, was zu uns als Verein passt und was uns aufgrund unserer personellen Besetzung liegt. Schon 2013 haben wir die Osteuropäischen Filmtage als bis dahin größtes Projekt durchgeführt. Zudem haben wir viele kochinteressierte Mitglieder in unseren Reihen, da lag das Motto „Speisen im Kino“ nahe, das wir dann im KIF regelmäßig umgesetzt und meistens an das Jubiläum eines Films gekoppelt haben. Und es gab von uns die „Filmarche“, in der wir bekannte Dresdner, vor allem aus der Kulturszene, eingeladen haben, um mit ihnen über ihre Beziehung zum Medium Film zu sprechen und danach einen ihrer persönlichen Lieblingsfilme zu zeigen.

Frank Apel: als Gesamtkunstwerk ein wunderbarer Mensch

Der Name Frank Apel fiel ja bereits. Ein Mann, der in Dresden Kinogeschichte geschrieben hat und im März vergangenen Jahres verstorben ist. Es war ein immenser Verlust für alle, die ihn kannten. Was verband Sie persönlich mit Frank Apel, mit seiner Liebe zum Film, seinem Wissen und seiner unbändigen Lust aufs Kuratieren und Missionieren?

Grübel-Hoffmann: Ich habe Frank Anfang der Neunziger kennengelernt. Das war noch zu Zeiten des legendären Nickelodeon im Hörsaal auf der Marschnerstraße. Frank hat mich von Anbeginn verblüfft. Man konnte einfach den Titel eines Films sagen und schon ging das Sprechen darüber los. Ich musste ihn sehr oft bremsen, damit er nicht alles vom Inhalt verrät, da bin ich sehr empfindlich.

Frank hatte aber überhaupt keine Hemmungen. Ich habe dann in den Kinos mitgearbeitet, die mit seinem Namen verbunden sind, im Nickelodeon und im Metropolis. Wir hatten eine enge Beziehung, weil wir uns aufeinander verlassen konnten und das nicht nur in Sachen Film. Frank hatte ja auch eine ausgeprägte politische Meinung. Er war einfach als Gesamtkunstwerk ein wunderbarer Mensch.

Und offen auch für das, was er vielleicht nicht kannte oder kennen wollte …

Grübel-Hoffmann: Ja, er konnte Meinungen durchaus stehen lassen.

Irina Williams: Mir ist Frank über die legendäre „Rumpelkammer“ in der Schauburg begegnet und in seinen vielen Vorträgen über Film. Dann habe ich im KIF gearbeitet und ihn als Filmvater kennengelernt, der mit mir wahnsinnig interessante Gespräche über die absurdesten Filme führen konnte. Seine Reihe „Cinema obscure“ traf genau meinen Filmgeschmack, manchmal saß ich allein im Saal, aber ich wusste, dass ich danach mit Frank so herrlich diskutieren konnte. Er ist mir sehr ans Herz gewachsen und mich hat es immer sehr gefreut, dass er als Persönlichkeit auch außerhalb Dresdens wahrgenommen wurde. Umso schmerzlicher ist sein Verlust.

Frank Apel hat in Dresden Kinogeschichte geschrieben. Im März vergangenen Jahres ist er gestorben. Quelle: Matthias Hiekel

Schöne: Ich traf Mitte der Neunziger auf Frank Apel, die Zeit, in der ich überhaupt das Kino für mich entdeckt habe. Es waren damals natürlich vor allem die aktuellen Streifen, dann aber kam Frank, der mich auf all die alten hingewiesen hat, die lohnenswert sind. Für diese Anregungen bin ich ihm auf ewig dankbar. Wir haben uns gefunden und gegenseitig bereichert. Nach Franks Tod kann für mich kein anderer diesen sehr persönlichen Austausch ersetzen. Wir widmen ihm im Programm des aktuellen Festivals ein „Tribute“.

Die Osteuropäischen Filmtage in Dresden haben eine lange, wechselvolle Geschichte. Der KinoFabrik e.V. veranstaltet sie jetzt zum achten Mal. Haben Sie als Organisatoren bewusst an eine Tradition angedockt oder von vornherein auf das eigene Konzept gesetzt?

Grübel-Hoffmann: Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich die früheren Ausgaben des Festivals gar nicht recht wahrgenommen habe. Das hat aber überhaupt nichts mit Geringschätzung zu tun. Wir haben sehr genau in die Stadt gesehen, was es schon an Festivals gibt und uns vor allem tief in die Augen geblickt, um herauszufinden, was zu uns passen würde. Danach kamen die Osteuropäer heraus …

War vielleicht auch ein Defizit der Grund? Osteuropäische Filme sind im Programm der bundesdeutschen Verleiher nach wie vor sehr selten.

Grübel-Hoffmann: Ja, auch das. Es ging um die Bandbreite und darum, dass diese Filme eine Chance haben sollten, nicht nur auf Festivals für ein spezielles Publikum gezeigt zu werden. Und wir wissen, dass es immer wieder viele gute Filme von dort gibt.

Schöne: Die Lücke zu den letzten thematischen Tagen mit osteuropäischen Filmen in Dresden war, als wir 2013 begonnen haben, ziemlich groß. Wir haben also nicht bewusst an eine Tradition angeknüpft. Es war unser eigenes Projekt, von Anbeginn.

DEN osteuropäischen Film gibt es genauso wenig wie DEN lateinamerikanischen oder nordischen. Sehen Sie trotzdem verbindende Elemente?

Grübel-Hoffmann: Anfangs war es vielleicht eine gewisse Melancholie, eine leichte Traurigkeit und Schwere, die man im Erzählstil dieser Filme oft wiederfindet. Das aber führte bei uns gleichzeitig zu einer Art Gegenreaktion. Wir haben also bewusst nach Genres gesucht, denn es gibt sie ja, die Komödien, Thriller, sogar Blockbuster von dort.

Wie abenteuerlich ist es, ein solches Festival programmatisch zu bauen?

Schöne: Sehr abenteuerlich, das auf jeden Fall. Wir besuchen selbst andere Festivals, sammeln Anregungen, lassen uns Filme empfehlen und fahnden dann, wenn wir auf Interessantes gestoßen sind, nach dem Weltvertrieb des jeweiligen Werkes. Nur sitzt der nicht immer, wie man meinen könnte, in Warschau, Prag oder Moskau, sondern in Dubai oder New York. Die Herausforderung des Organisierens wird also um ein Vielfaches größer, auch weil man dort nicht immer weiß, wie klein wir als Festival eigentlich sind und nicht unbedingt in der Lage, überteuerte Vorführgebühren zu zahlen.

Ein Best-Of der Programmgruppe

Was sind die wichtigsten Prämissen im Programm?

Grübel-Hoffmann: Die Filme sollten möglichst aktuell sein und es muss mindestens einen inhaltlichen Schwerpunkt geben.

Williams: Vieles ergibt sich allein aus unserer persönlichen Verschiedenheit heraus, aus den persönlichen Geschmäckern und Vorlieben, die natürlich Einfluss aufs Programm haben dürfen. Jedes Festival soll am Ende aber eine Best-Of der Programmgruppe sein. Fällt ein Film bei einem Mitglied komplett durch, ist er auch nicht zu sehen.

Grübel-Hoffmann: Inzwischen kommt man auch auf uns zu, weil man irgendwo auf der Welt vielleicht einen hoch interessanten rumänischen oder slowakischen Film gesehen hat. Das geht nicht immer zu verwirklichen, aber offen sind wir unbedingt.

In Cottbus existiert seit drei Jahrzehnten das renommierteste Festival für osteuropäischen Film in Deutschland. Gibt es Kooperationen?

Schöne: Es gibt eine eher ideelle Partnerschaft, obwohl wir auch gemeinsam Filme präsentieren. Wir verknüpfen Interessen, wollen aber keine Nachspielstätte des Cottbuser Festivals sein.

Grübel-Hoffmann: Eine wunderbare Kooperation gab es 2015, als der ungarische Regisseur István Szabó, der in Cottbus Ehrenpräsident ist, persönlich nach Dresden kam, gekoppelt an eine Retrospektive mit ihm. Wir saßen lange zusammen und sprachen, zum Schluss gab er uns den Rat, unbedingt unser eigenes Ding zu machen, nicht die kleine Schwester von Cottbus zu sein. Das war sein Wunsch für uns.

Das Motto der diesjährigen Filmtage lautet „Perspektivwechsel erfahren“. Das klingt sehr offen.

Schöne: Ursprünglich ließen wir uns vom Arbeitstitel „Landschaften und Road-Movies“ leiten, zu dem wir Filme gesammelt haben, die passen würden. Mit den eingeschränkten Reisen seit März 2020 könnte das Kino einen guten Ersatz bieten, dachten wir. Es ging also ums Reisen, dann vor allem ums Ankommen, eine andere Welt mit den eigenen Augen wahrzunehmen oder selbst mit anderen Augen wahrgenommen werden, eben eine andere Perspektive einzunehmen.

Grübel-Hoffmann: Daraus ergab sich eine intensive Zusammenarbeit mit dem Institut für Slawistik an der TU Dresden, mit dem wir schon öfters zusammen gearbeitet haben, das sich diesmal aber direkt in die Programmgruppe eingebracht hat.

Schöne: Letztlich passt der Titel „Perspektivwechsel“ auch zu uns als Verein, denn er verbindet sich mit einem Kinowechsel. Durch die Schließung des Kinos in der Fabrik haben wir in der Schauburg einen neuen Partner gefunden.

Osteuropäische Filmtage in Dresden Die 8. Osteuropäischen Filmtage finden vom 11. bis 19. September im Filmtheater Schauburg statt. Sieben Filme gehören zum Themenschwerpunkt „Perspektivwechsel erfahren“, darunter die Dresden-Premieren von „Ich komme nicht zurück“ (Russland/Estland/Belarus/Kasachstan), „Via Carpatia“ (Polen/Tschechien/Nordmazedonien), „Die Sonne über mir geht nie unter“ (Russland) sowie „Garagenvolk“. Zu letzterer Dokumentation über das seltsame Innenleben einer nordrussischen Garagenkolonie, in der es im Grunde kaum um Autos geht, kommt Regisseurin Natalia Jefimkina am 15. September, 17 Uhr persönlich zum Publikumsgespräch in die Schauburg. Weitere Premieren sind u.a. „Vater“ (Serbien/Kroatien), „Stitches“ (Serbien/Slowenien/Kroatien/Bosnien-Herzegowina) und „Supernova“ (Polen). Die Reihe „Slowakei im Kino“ bringt fünf Streifen, darunter die Reminiszenz „Ich sitze auf einem Ast und fühle mich wohl“ von 1989 und den neuen Kinderfilm „Sommer-Rebellen“. Für Frank Apel werden noch einmal zwei seiner absoluten Favoriten gezeigt: Andrzej Wajdas „Das gelobte Land“ und Andrej Michalkow-Kontschalowskis „Sibiriade“ Programminformationen: www.kinofabrik-dresden.de Kartenvorverkauf: www.schauburg-dresden.de

Wichtige Frage zum Schluss. Lange Zeit fühlten sich viele Zuschauer auf Festivals wie diesem ausgeladen, weil die Filme oft nur als Original mit englischen Untertiteln liefen. Der KinoFabrik e.V. sorgt aber selbst für eine deutsche Untertitelung. Wie mühsam ist das?

Williams: Die Untertitelung ist extrem aufwändig. Diesmal haben wir acht Filme in Eigenregie geschafft. Es beginnt mit der Übersetzung, die wir oft nur auf Grundlage der englischen Untertitel herstellen können, und geht über technische Probleme, die bei jedem einzelnen Film auftreten können. Mit dem Institut für Slawistik und dem Verein „Slowaken in Sachsen“ haben wir aber starke Partner gefunden. Wir wollen den Dresdner Filmfreunden unser Programm so schmackhaft wie möglich machen, also lohnt die Anstrengung in jedem Falle.

Von Andreas Körner