Es ist wohl die schönste Nachricht des Dresdner Kultursommers anno 2021: Der 23. Schaubudensommer kann stattfinden und – wie Filmnächte und Palais Sommer oder die fleißige Bespielung von den beiden Freiluftbühnen im Großen Garten – den landesweiten Ruf als Kunststadt im theatralen Sommerloch und dem öffentlichen Ferienleck etwas wahren helfen. Das bedarf der besonderen Erwähnung, weil er vor allem aufgrund der verordneten Reisenöte für freie Künstler mit internationaler Note im Sommer 2020 ganz ausfiel, obwohl alles bestens vorbereitet war.

Sommerlicher Rettungsanker für kulturaffine Großstädter

Nun warten ab Dienstag drei Abende, das Programm ist schon im Netz, der Eintritt ist frei, alle Künstler spielen durchweg und für den Hut, die logistische Unterstützung kommt aus dem benachbarten Societaetstheater, dessen neuer Intendant Heiki Ikkola als langjähriger Co-Direktor ein großes Stück der Schaubudengeschichtstorte eigenhändig mitkonditorierte und per Cie. Freaks und Fremde (meist per „Freakshow“) auch als Künstler auffällig war. Denn dieses Festival war bislang nicht nur ein sommerliche Rettungsanker für kulturaffine Großstädter, sondern auch willkommener Quell für fahrendes Künstlervolk freier Natur.

Nun warten, mit heißester Nadel gestrickt, drei pralle Tage mit vollem Achtstundenprogramm ab 14 Uhr mit bis zu zehn Companies oder Einzelkünstler – schön „groß und flächig“ auf die ganze Straße verteilt und in Symbiose mit Gastronomie und Läden vor Ort.

Das Soci ist dabei nicht nur logistischer Anker, sondern auch Unterstützer finanzieller Natur. Der Rest wird nun eingesammelt. Dana Bondartschuk, seit 2012 dabei und Pressesprecherin, betont: „Damit unser Festival bestehen bleiben kann, brauchen wir Hüte voller Dankbarkeit. Nach jeder Show wird es freundliche Menschen geben, die sich über großes und kleines Geld im Zylinder, Strohhut oder Basecap freuen.“ Außerdem gibt es auf betterplace.org eine Spendenkampagne, um dem Festival bereits vorab (oder auch später) finanziell unter die Arme zu greifen.

Einzelne Künstler als Höhepunkte hervorheben mag sie allerdings nicht – alle seien sehenswert. So tun wir das: Corpus aus Kanada präsentieren trotz fehlender Jagdfliegerstaffel millimetergenau ihre körperlich durchchoreografierte Fliegerparade quasi unplugged, Cie. Super Super tummeln sich mit dreifachen Salti im Planschbecken und die Stelzendiskotänzer vom Theater Irrwisch werden die Allee rocken. Auch zwei lokale Shows seien hervorgehoben: Das Lügenmuseum zeigt eine Rundreise durch das jüdische Leben in unserer Region und das Pieschener Eselnest ruft am Donnerstag ab 16 Uhr zur Parade von der Dreikönigskirche zum Goldenen Reiter, um den Hochsommerausbruch zu feiern. Die chilenische Dekorateure Muriel Cornejo und César Olhagaray können nicht nach Dresden reisen, aber ihre traumtanzenden Figuren werden zwischen den altehrwürdigen Bäumen der Hauptstraße das Flair nachempfinden.

Eine neue Ära

Direktor Hartmut Raeder, Radebeuler Kunstpreisträger von 2011, der nebenher dort noch die Karl-May-Festtage und das Internationale Wanderzirkusfestival als Weinkunstfest verantwortet, kann so am Dienstag eine neue Ära ausrufen, denn „das Festival will dem Sommer die Kunst, das Publikum, die Freude, die Inspiration und Lust zurückgeben.“ Sein Zylinder dürfte auch den größten Hubraum haben.

Nun wird er also – beginnend schon am Sonnabend – mit seiner jüngst 50-köpfigen Brigade jene letzte spätsozialistische Allee, deren einst privilegierte Bewohner die Demonstranten einst im Oktober 1989 auf dem Weg in die Äußere Neustadt noch mit Wassereimern vom Balkon begrüßten, zum neuen Schaubuden-Interimsrevier umbauen. Diese hieß damals Straße der Befreiung und der Kreisverkehr namens Albertplatz noch Platz der Einheit. Nun wird sie als Hauptstraße Dresdner Straßenkultur per Startschuss zur Befreiung vom städtisch zugebauten Szeneviertel als Ex-Gastgeber in die Geschichte des Schaubudensommers eingehen. Ein Neustart als Abschied. Oder umgekehrt – man darf gespannt sein.

23. Dresdner Schaubudensommer vom 3. bis 5. August (täglich 14 bis 22 Uhr)

Internet www.schaubudensommer.de

Von Andreas Herrmann