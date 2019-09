Salzburger Intendant bedauert Umgang mit Thielemann

Dresden

Die Leitung der Osterfestspiele Salzburg zeigt sich befremdet, nachdem der Vertrag mit dem künstlerischen Leiter Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle Dresden nicht verlängert worden war. „Zur aktuellen Entscheidung über die Zukunft der Osterfestspiele Salzburg nach 2022 möchte ich anmerken, dass es bedauerlich ist, dass ein erfolgreiches Festivalmodell in dieser Art und Weise beendet wird“, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme des Geschäftsführenden Intendanten Peter Ruzicka. Es sei zudem „durchaus befremdlich, wie man mit einem der bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit und einem Spitzenorchester umgeht, die 2013 noch – zurecht – als ‚Retter der Osterfestspiele‘ gefeiert wurden“.

Bachler soll Festival umstrukturieren

Der Aufsichtsrat der Osterfestspiele hatte am Dienstag entscheiden, die Zusammenarbeit mit Thielemann zu beenden. Zwischen dem deutschen Dirigenten Thielemann, seit 2013 künstlerischer Leiter in Salzburg, und dem künftigen Intendanten Nikolaus Bachler war in den vergangenen Monaten ein Streit um das Programm bei den Osterfestspielen ab 2022 entbrannt. Ab dann ist Bachler, der bereits kaufmännischer Geschäftsführer ist, auch Intendant mit künstlerischer Gesamtverantwortung.

„Ich wurde engagiert, um das Festival über 50 Jahre nach seiner Gründung neu zu gestalten und in die Zukunft zu führen – sowohl inhaltlich als auch strukturell“, sagte Bachler zu der Entscheidung gegen Thielemann gesagt. Ab 2023 soll dann jedes Jahr „eines der weltbesten Orchester mit einem namhaften Dirigenten“ an der Salzach gastieren.

Nur geringe Subventionen

Die Osterfestspiele Salzburg stehen laut Ruzicka auf einem stabilen ökonomischen Fundament. Die Eigenfinanzierungsquote der Osterfestspiele Salzburg GmbH bewegt sich demzufolge seit 2013, als Thielemann und die Sächsische Staatskapelle Dresden die Osterfestspiele Salzburg künstlerisch übernahmen, zwischen 85 und 92 Prozent. Sie betrug im Jahr 2018 85 Prozent. Das bedeute eine vergleichsweise geringe Subventionsquote der öffentlichen Hand von lediglich 15 Prozent.

Die Osterfestspiele erbringen nach Ruzickas Angaben eine Umwegrentabilität von 15 bis 20 Millionen Euro pro Saison in die Region Salzburg. Die Sitzplatzauslastungen der vergangenen Jahre hätten im Großen Festspielhaus kontinuierlich über 90 Prozent gelegen.

