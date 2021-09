Saisonbeginn der Sächsischen Staatskapelle: Beethovenzyklus abgeschlossen

Dresden

Ob es unter „normalen Umständen“ eine Programmfolge mit Beethovens 8. und 9. Sinfonie wie am Wochenende in der Semperoper gegeben hätte? Vielleicht hätte Christian Thielemann diese Kombination auch so mehr gemocht, als der 9. eine zeitgenössische oder historische Ouvertüre voranzusetzen. Vielleicht war es nur Pragmatismus, um noch unter den Bedingungen des Spätsommers den Beethoven-Zyklus angemessen abzuschließen. Eine wichtige Erkenntnis dieses 1. Sinfoniekonzertes der Sächsischen Staatskapelle Dresden ist auf jeden Fall, dass man Beethovens 8. Sinfonie nicht kleiner machen kann, auch nicht, wenn sie vor der übermächtigen 9. erklingt.

Kein Detail geht verloren

Diese 8. überraschte das Publikum mit einer sinfonischen Wucht – man hat sie auch schon schlanker gehört! Christian Thielemann feilte nicht nur mit Rubati an der Struktur, er reizte sie aus wie ein Magnetiseur und ließ das Blech den Streicherklang durchlüften. Die flotten Tempi behielt er bei, wiewohl kein Detail verloren ging. Neben diesem unwiderstehlichen Energiestrom vereinnahmte die Kompromisslosigkeit. Eben nicht „schlank“, eher derb spiegelte Thielemann Beethovens Ironie – packend! Diese 8. ist ein kleines Ungetüm, das auf einen langsamen Satz verzichtet, dafür im Grunde zwei Scherzi mit zwei Vivace rahmt. Zwischen deutlichen Bläserakzenten (Dialog Hörner / Klarinette) setzten die gezupften Violen Achtungszeichen. Die Tempi hinderten die Staatskapelle nicht an einer präzis differenzierenden Interpretation.

Eine weitere wichtige Erkenntnis des Abends lautete, dass man auch die Neunte auf nichts reduzieren darf. Auf keinen letzten Satz, keinen Schlusschor und kein noch so edles Motto. „Alle Menschen werden Brüder“ (dessen Gestus sich schon in der 8. erspüren ließ) kündigte der Komponist mehrfach an, bevor er Schillers Worte erklingen ließ. Ganz anders als bei der 8., mit der Christian Thielemann kaum auf dem Pult angekommen losbrauste, setzte er jetzt vor Beginn eine fokussierende Pause.

So konnte man sich schon im Anfangsakkord verlieren – aus solchen Tiefen schöpfte später Anton Bruckner seine Monumente! Beethovens Richtung war jedoch eine andere – die hervorragenden Blechbläser und die Pauke ließen Funken sprühen. Christian Thielemann führte Beethovens Verkündung lustvoll auf, ganz dem Leben, dem Menschen zugewandt, dass jeden diese Botschaft (und nicht nur eine Parole) erreiche. Hervorgehobene Details waren ihm wichtige Ingredienzien (der nachnapoleonische Kanonendonner der Pauke), über dem blieb jedoch die Binnenspannung wichtiger als aufgesetzte Effekte.

Ein Glücksmoment

Für das Finale standen ein fabelhaftes Quartett (Hanna-Elisabeth Müller/Sopran, Elisabeth Kulman/Alt, Piotr Beczała/Tenor und Georg Zeppenfeld/Bass) sowie ein mustergültig präparierter Staatsopernchor (Choreinstudierung: André Kellinghaus) zur Verfügung. Als Georg Zeppenfeld mit „O Freude“ einsetzte und man diese (im Grunde Dresdner) Stimme sofort erkannte, war das ein Glücksmoment. Den Chor endlich wieder einmal in solcher Stärke zu erleben, war es nicht minder – um so mehr, da er offenbar keine „Pausenschäden“ erlitten hat. Eine nuancierte Steigerung führte von der den Chor stützenden Cellogruppe (vom neuen Konzertmeister Violoncello Sebastian Fritsch angeführt) zum ganzen Orchester mit Chor und Quartett. Sollte diese Neunte ein Schlusspunkt sein? Was kommt nach Beethoven?

Die Konzerte wurden vom mdr mitgeschnitten und werden am 22. Oktober auf mdr Kultur und mdr Klassik gesendet.

Von Wolfram Quellmalz