Saison-Auftakt für die Meisterkonzerte auf Schloss Albrechtsberg

Dresden

Das Duo Vogler/ Eskelinen eröffnet am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr die neue Saison der Meisterkonzerte auf Schloss Albrechtsberg mit Werken von Johann Sebastian Bach, Nicolo Paganini, Astor Piazzolla, Maurice Ravel, Erik Satie u.a. Als künstlerischer Leiter des Moritzburg Festivals und der Meisterkonzert-Reihe freut sich Jan Vogler ( Violoncello), diesen Abend gemeinsam mit seinem Moritzburg-Kollegen Ismo Eskelinen zu gestalten. Der 1971 in Kuopio, Finnland, geborene Musiker gilt als einer der derzeit besten klassischen Gitarristen weltweit.

„Mit großem Erfolg haben wir beim Moritzburg Festival in der vergangenen Saison mit vielen jungen Künstlern gemeinsam musiziert – Generationen inspirieren sich gegenseitig. Altbekanntes, Neues und ‚Unerhörtes‘ fand dabei wunderbar aufgeschlossene Zuhörer. Die Meisterkonzerte widerspiegeln diese Tradition“ – so Vogler im Grußwort zur neuen Saison der von den Dresdner Neuesten Nachrichten präsentierten Reihe, in der neben dem jungen Eliot-Quartett auch Ausnahmemusiker wie Daniel Müller-Schott, Boris Giltburg und Stefan Schulz zu erleben sind. Der Bassposaunist der Berliner Philharmoniker Stefan Schulz und Pianistin Saori Tomidokoro spielen am 6. Dezember ein Programm mit russischen Liedern und Werken der Spätromantik, deren Texte von Christian Brückner, der deutschen Synchronstimme von Robert de Niro, Robert Redford oder Christopher Lee, rezitiert werden.

Werke von Johann Sebastian Bach, Luigi Boccherini, Antonio Vivaldi u.a. bringen Daniel Müller-Schott ( Violoncello) und Irina Zahharenkova (Cembalo) am 7. Februar 2020 zu Gehör, bevor sich am 27. März das preisgekrönte Eliot-Quartett mit Streichquartetten u.a. von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven präsentiert. Maryana Osipova, Alexander Sachs (Violinen), Dmitry Hahalin (Viola) und Michael Preuss ( Violoncello) bekommen an diesem Abend einen Instrumenten-Satz des italienischen Meisters Alessandro Ciciliati (Ferrera) von privater Hand zur Verfügung gestellt, der durch das Moritzburg Festival vermittelt werden konnte.

Zum Abschluss der Meisterkonzert-Saison steht am 2. Juni 2020 dann ein Klavier-Recital in Kooperation mit den Dresdner Musikfestspielen auf dem Programm. Der dem Moritzburg Festival eng verbundene russisch-israelische Pianist Boris Giltburg musiziert Werke von Sergej Rachmaninow.

www.moritzburgfestival.de

Von Silke Fraikin